Na rodinné farmě v Polabí pěstují superpotravinu, o které Češi tolik nevědí. V čem je síla topinamburů?
Rodinná Farma Oleško pěstuje potravinu, která snižuje krevní cukr i cholesterol. Topinambury chutnají sladce a připravit se z nich dá všelico.
Zemědělství mají v krvi a zkušenosti si předávají z generace na generaci. Možná i proto se jim podařilo překonat nepříznivé podmínky, které přineslo ať už znárodnění polností během minulého režimu, nebo změny způsobené pandemickým obdobím. Manželé Křížovi už třináct let pěstují topinambury a posílení o dalšího člena rodiny rozšiřují drobné podnikání v regulérní byznys. Vítejte na Farmě Oleško.
„Studovala jsem historii, proto mám k rodinným kořenům i tradici velmi blízko. Navázat na práci svých předků pro mě byla čest a velká inspirace,“ popisuje Veronika Svobodová svůj přechod od práce ve státním podniku a korporátu k rodinné farmě. Dcera Renaty a Petra Křížových se sice do chodu Farmy Oleško zapojovala už během vysoké školy, větší zájem o topinambury a tím i celé podnikání v ní vyvolala až vlastní zkušenost s mateřstvím.
„Začala jsem se intenzivně zajímat o zdravou stravu, topinambury bohaté na vlákninu se tak staly jasnou volbou. Zkušenosti s trávicími potížemi u dětí, které u dcery vedly až k ekzému, mi potvrzují, že kvalitních potravin není nikdy dost,“ popisuje Svobodová spouštěč hlubšího zájmu o plodinu, které do té doby nevěnovala tolik pozornosti. Během mateřské dovolené tak začala pracovat na e-shopu, kde rodina nabízela čerstvé hlízy a první produkty z topinamburů.
Nápad na pěstování topinamburů, které v té době znali především lesníci, přinesl v roce 2012 Renatin manžel Petr Kříž, který se o přínosech plodiny doslechl během studia na České zemědělské univerzitě. Jelikož už rodina měla zkušenosti s pěstováním brambor, rozhodli se topinambur, který se pěstuje v zásadě totožně, vyzkoušet. „Původní sadbu jsme koupili ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě a rok od roku pak pole rozšiřovali,“ popisuje Křížová začátky topinamburové farmy.
Manželé Křížovi, stejně jako jejich dcera Veronika, navazovali na dlouholetou tradici svých rodičů. Ti sice o veškeré majetky během minulého režimu přišli, ve druhé vlně restitucí se jim ale podařilo získat zpět část pozemků a také stodolu ve špatném stavu. „V určité hodnotě tehdy zabavených strojů, koní a krav si otec mohl z místního JZD vybrat už většinou staré rezavé zemědělské stroje a také dva kusy hovězího dobytka,“ vzpomíná Křížová na 90. léta, ve kterých její otec začal svobodně hospodařit.
Rodiče Renaty Křížové v té době pěstovali převážně tradiční českou zeleninu, společně s manželem tak nabrali zkušenosti jak s chodem celého hospodářství, tak s jeho byznysovou stránkou, zeleninu totiž jezdili prodávat na trhy. I přes to, že se v následujících letech věnovali jiným povoláním a od zemědělství částečně ukročili, ve svém volném čase stále pěstovali obilí nebo netradiční plodiny jako rychle rostoucí topol.
Dnes rodina Křížových pod značkou Farma Oleško pěstuje v Polabské nížině na dvanácti hektarech výlučně slunečnici hlíznatou, tedy topinambur. I přes to, že obstarávání plodiny i fungujícího podniku je celoroční záležitostí, ještě stále firma celou rodinu neuživí. „Manžel je bývalý vojenský kynolog a má už výsluhovou rentu, takže se zemědělství věnuje naplno, já ale pořád chodím do práce,“ uvádí Křížová, která pracuje na směny v sociálních službách.
Největší zaškobrtnutí přinesla rodinnému podniku pandemie, která ve velké míře postihla služby včetně restaurací, jež byly významnými odběrateli oblíbené superpotraviny. „Ještě před covidem jsme naše topinambury dodávali do pražských restaurací, jako je Eska, Salabka, Kampa Park nebo Obecní dům. Dnes v Praze vozíme už jen do hotelu Alcron,“ popisuje Křížová úbytek přímé distribuce a kontaktů, které se dosud rodině nepovedly obnovit.
Pokles přímých odběratelů si Křížová vysvětluje podnikovou personální obměnou a také uchýlením se k nakupování ovoce a zeleniny ve velkoobchodech, které jsou nyní hlavním odběratelem farmy. Ta čerstvých hlíz v hlavní sezóně od podzimu do jara vyexpeduje téměř tunu týdně, na svém webu pak po celý rok nabízí trvanlivé výrobky včetně mouky nebo sušeného květu.
Topinambury z Farmy Oleško lze zakoupit také v řetězci Kaufland, velkoobchodní podmínky výkupu jsou však pro výrobce méně výhodné. „Myslím ale, že nám doba přeje. Lidé se snaží žít zdravě a pečovat o svůj mikrobiom, zároveň se vrací trend nakupování přímo od farmářů,“ konstatuje Svobodová, která se v rodinném podniku chopila marketingu, správy e-shopu i komunikace se zákazníky.
„Rodiče topinambury vůbec nepropagovali a ani sousedi pomalu nevěděli, co tady pěstujeme. Takže jsem si řekla, že by stálo za to dát o nás trochu vědět,“ popisuje Svobodová svou snahu o zviditelnění zdravé potraviny i rodinného podniku. Na sociálních sítích informuje o prospěšných vlastnostech topinamburu, zveřejňuje recepty nebo reportuje o tom, co se na farmě zrovna děje. „Snažím se propojit kvalitu produktů s informovaností zákazníků a ukázat, proč jsou topinambury a produkty z nich hodnotnou součástí zdravé stravy,“ dodává.
Největší přínos hlíznaté zeleniny tkví totiž v jejím složení. Topinambur obsahuje vysoký obsah rozpustné vlákniny – inulinu, která sice není pro člověka stravitelná, podporuje ale střevní mikroflóru a zlepšuje trávení. Pozitivně také ovlivňuje hladinu cholesterolu a glukózy v krvi, často se tak doporučuje diabetikům. Zároveň je topinambur bohatý na vitamíny a minerály, což z něj dělá ideální složku každého zdravého jídelníčku. Doporučuje se však začít s ním pomalu, větší množství vlákniny totiž může způsobovat nadýmání.
Kromě obohacení jídelníčku z nutričního hlediska je ale topinambur oblíbený i pro svou nasládlou oříškovou chuť, která se dá zakomponovat jak do sladkých, tak slaných pokrmů. Farma Oleško tak kromě čerstvých hlíz nabízí na svém e-shopu i oblíbenou topinamburovou mouku, kávu, květy na čaj nebo i sazeničky a rádi by nabídku e-shopu ještě rozšířili. „O naše produkty je zájem, takže bychom rádi sortiment doplnili o hotové výrobky nebo další kosmetiku,“ dodává Svobodová.
Kromě opětovného navázání kontaktů s restauracemi a prodejnami, do kterých by mohli dodávat své produkty napřímo, se letos chystají také na farmářské trhy, kde topinambury chtějí představovat také široké veřejnosti. „I když je rozvážení po jednom balíčku časově i logisticky náročnější, dává to pro nás mnohem větší smysl. Další z cílů pak může být dostat se třeba na Rohlík,“ uzavírá Svobodová.