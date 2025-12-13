Na sítích boří stereotypy o Romech. Statisticky nemáme existovat, ale stejně tu jsme, říká Nick Ferenc
Nick Ferenc mluví v podcastu Režim nerušit o tom, jak vypadá práce romského herce v Česku a jak ze společnosti odstranit zakořeněné stereotypy.
Nick Ferenc je herec a hudebník, který v českém veřejném prostoru boří stereotypy o Romech. Vystudoval alternativní a loutkové divadlo na DAMU, nadaboval v anglické verzi hry Kingdom Come: Deliverance 2 postavu Tibora a míří do nového seriálu Oddíl B, který režijně vede Petr Kolečko. „My Romové nejsme ztvárňovaní jako charaktery, ale jako Romové,“ říká v podcastu Režim nerušit.
Na Instagramu, kde ho sleduje téměř jedenáct tisíc lidí, rozebírá diskriminaci v bydlení i stereotypní přístup filmového průmyslu. Romští herci podle něj stále nedostávají role lékařů, právníků nebo profesionálů, přestože ve společnosti existují. „Tvůrci by si měli být vědomi toho, že mají obrovskou možnost ovlivňovat názory… Divák pak nemá nejmenší důvod se zamýšlet nad tím, jestli by to náhodou nemohlo být jinak,“ vysvětluje Nick Ferenc.
Do online tvorby se pustil teprve letos, impuls byl jednoduchý: „Jeden den jsem si řekl: Dneska strhnu tu náplast a přestanu se bát. A najednou to šlo samo,“ popisuje. Na sítích vysvětluje i historické souvislosti romské kultury – od původu v oblasti dnešní Indie přes migraci do Evropy až po více než šestisetletou přítomnost Romů na území Česka.
V rozhovoru mluví i o tom, jak romské postavy v českých seriálech často nedostávají prostor k vývoji. U seriálu Most oceňuje humor, zároveň mu ale vadila nerovnováha mezi romskými a neromskými postavami: „Neromské postavy se vyvíjejí a romské postavy stagnují.“
Podobná témata přitom řeší i u vlastních hereckých nabídek, kde se často setkává se stereotypními rolemi. „Já jsem vystudoval herectví proto, abych si mohl zahrát vícero podob, a nejenom tu, která se líbí někomu předestřít tak, aby ho to bavilo,“ říká.
Změnu podle něj musí částečně přinést samotní Romové – ať už herci, autoři nebo tvůrci. „My nikdy nebudeme spokojení, dokud si to neuděláme sami. A my si na tom rozbijeme držku. To je v pořádku,“ vysvětluje. Cítí ale i posun ve společnosti, zejména díky reakcím, které mu chodí od sledujících. „Něco se v té společnosti děje. Jsou tady lidi, které to skutečně trápí a chtějí to řešit.“
V závěru mluví i o vlastní identitě a hrdosti, která podle něj často chybí mladým Romům. „Romský děcka často nevědí, na co mají být hrdý. My statisticky nemáme existovat… a stejně tu jsme.“ A přibližuje také romské tradice – třeba novoroční zvyk „mytí v penězích“ nebo oblíbená jídla.
