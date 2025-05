Na Smíchově otevřeli kavárnu, kde pracují senioři. Teď jim hrozí konec, ve sbírce shání 700 tisíc korun

Uložit 0

Kavárna Stará škola, kterou na pražském Smíchově provozuje nezisková organizace Elpida, spustila veřejnou sbírku na svou záchranu. Sociální podnik, kde pracují výhradně lidé v důchodovém věku, čelí totiž finančním potížím. Pokud se nepodaří vybrat potřebné prostředky, hrozí, že provoz kavárny bude muset být ukončen.

Provoz Staré školy byl zahájen na konci roku 2023 s cílem nabídnout pracovní příležitosti seniorům. Aktuálně tady tak ve zkrácených směnách pracuje šestnáct lidí, kteří připravují kávu, pečou sladké pečivo podle vlastních receptů a obsluhují hosty. Podnik sídlí v budově Elpidy, v blízkosti stanice metra Anděl.

„Kavárna už existuje dost dlouho na to, abychom viděli, že má smysl pokračovat. Našli se v ní seniorky a senioři, baví to naše hosty. Jak je v gastronomii běžné, nějakou dobu trvá, než se podnik dostane do kladných čísel. Jako nezisková organizace si ale nemůžeme dovolit udržovat projekt, který je ztrátový, byť dočasně,“ vysvětlila manažerka kavárny Broňa Hilliová.

Elpida zatím nenašla jiný zdroj financování, a tak spustila sbírku, která má za cíl vybrat 700 tisíc korun. Ty by pokryly mzdové náklady zaměstnanců a umožnily kavárně udržet provoz alespoň do konce letošního roku. Pokud by se podařilo vybrat vyšší částku, finance by byly využity na drobné opravy interiéru a zahrádky nebo rozšíření provozní doby. V současné chvíli je možné sem zajít ve všední dny od 8:00 do 19:00.

Nezisková organizace Elpida se v Česku dlouhodobě věnuje podpoře aktivního stáří a zlepšování postavení starších lidí ve společnosti. Kromě Staré školy provozuje také vzdělávací Centrum Elpida, projekt Ponožky od babičky nebo anonymní telefonickou Linku seniorů. Právě lidi v důchodovém věku zaměstnává například i jako lektory jazykových nebo pohybových kurzů.

Podle údajů organizace se za posledních deset let počet pracujících seniorů v Česku zdvojnásobil. Vedle finanční motivace hraje roli i snaha o zachování sociálního kontaktu a smysluplného denního režimu. Právě těmto tématům se Elpida věnuje i v rámci své kampaně Babi nebude sedět v koutě, která se snaží stereotypy spojené se stářím vyvracet.

Aktuálně se organizaci podařilo na budoucí provoz kavárny vybrat přes 200 tisíc korun, tedy přibližně 30 procent z cílové částky. Na sbírku, která poběží až do konce roku 2025, je možné přispět online prostřednictvím platformy Darujme.cz, a to buď jednorázově, nebo v rámci pravidelných měsíčních plateb.