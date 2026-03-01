Na Smíchově vyroste dům s terasami a zahradami. Má propojit architekturu s přírodou
Investiční náklady na projekt ve vilové čtvrti Hřebenka se odhadují na přibližně 580 milionů korun. Hotovo má být mezi lety 2027 a 2028.
Zkušenosti sbírali nejen v Praze, ale také v Brně, kde vystavěli polyfunkční objekt ve tvaru oka, či v Bratislavě, jejíž panorama obohatili dvojicí mrakodrapů. Developerská společnost Top Estates Petra Teplého a Dušana Dvořáka teď představila svůj další projekt, tentokrát ve smíchovské vilové čtvrti Hřebenka.
Mezi Petřínem, Strahovem a Ladronkou má vyrůst šestipodlažní dům s 34 byty, které doplní terasy a zahrady. „Projekt nazvaný Frame má již vydané stavební povolení a stojí na myšlence propojit architekturu s přírodou tak, aby se stala každodenní součástí života,“ říká Teplý s tím, že název projektu vychází z anglického slova pro rám.
„A ten nejhezčí obraz, který mohu mít doma, je výhled z mého vlastního prostoru. Terasy budou osázené zelení a jejich atmosféra se bude měnit s každým ročním obdobím. Každý byt tak získá svůj ‚rám‘ – živý a autentický,“ doplňuje. Investiční náklady na projekt se odhadují na přibližně 580 milionů korun. Hotovo má být mezi lety 2027 a 2028.