Na TikToku svým tancem baví statisíce lidí. Hejty mám pořád, zdraví mi zachránila terapie, říká tanečnice
Karolína Šenková popisuje první vystoupení v O2 areně, finanční situaci tanečníků v Česku i to, jakou roli má TikTok na dnešní taneční scéně.
Tancuje na velkých pódiích i v ulicích Prahy. Karolína Šenková se objevila po boku Bena Cristovaa, Ewy Farné nebo Sofiana Medjmedj a často je tou tanečnicí, která má na show své sólo. Na sociálních sítích ji sledují desítky tisíc lidí, sama ale říká, že za viditelným úspěchem jsou roky práce. „Jako tanečník jsi prostě byznysman – svůj manažer, content creator, člověk na natáčení videí, prostě ty musíš být všechno,“ vysvětluje v podcastu Režim nerušit.
K prvnímu velkému koncertu, tehdy po boku Ewy Farné, se dostala v roce 2024 – a rovnou se podívala do O2 areny. Svou premiéru si ale téměř nepamatuje. „Z toho prvního koncertu mám černo,“ říká se smíchem. Nervozita podle ní ke každému vystoupení patří, stejně jako práce s hlavou.
Právě mentální nastavení je pro ni dnes klíčové. „Já chodím na terapie. To mi strašně pomáhá, to mi vlastně zachránilo mentální život.“ Přiznává, že dřív byla výrazně negativnější a postupně se učí věci zpracovávat jinak. K výkonu podle ní patří i regenerace a disciplína. „Musím spát, to je základ. A nechci jít přes sebe, protože to chci dělat dlouho,“ vysvětluje.
Výraznou součástí práce Šenkové jsou dnes i sociální sítě. Na TikToku má desítky tisíc sledujících, přesto odmítá nálepku internetové tanečnice. „Já nejsem TikTok tanečník. Já jsem tanečník a točím videa na TikTok,“ říká. Právě na téhle síti je přitom její obsah často virální.
Přítomnost v online prostoru ale znamená i negativní reakce. Dřív si prý Šenková některé připomínky až moc brala, s postupem času se ale naučila je vytěsňovat. „Hejty jsou na sítích pořád. Když mi někdo napíše, že neumím tancovat, tak já vím, že umím tancovat,“ vysvětluje svůj postoj.
V podcastu přišla řeč i na podmínky tanečníků v Česku. Podle Šenkové jde o profesi, která je tady dlouhodobě podhodnocená. „Nemáme odbory, a to je prostě problém. Zpěváci mají manažery, herci mají agenty – tanečníci nemají nic,“ shrnuje.
Přesto se ale rozhodla opustit stabilní zaměstnání a živit se naplno tancem, ačkoliv to pro ní znamená každodenní práci i dlouho do noci. Jak sama říká, v tanci se našla, i přesto si ale své zakázky i klienty pečlivě vybírá. „Nikdy to nesmí být jenom kvůli penězům. Musí mi to dávat smysl,“ uzavírá Šenková.
Jakou roli má TikTok na dnešní taneční scéně? A kam by se chtěla posunout dál? Celý rozhovor s Karolínou Šenkovou si můžete poslechnout v přehrávači výše, na Spotify, v Apple Podcasts i na YouTube. Pro novinky pak sledujte @rezimnerusit na Instagramu.