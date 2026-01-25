Na YouTube posbíral stamiliony zhlédnutí, ale odešel. Teď slaví s platformou, která žije i z AI klonů
Ještě před pár lety točil videa pro miliony lidí. Dnes staví Fanvue, kde tvůrci místo reklam prodávají vztah s fanoušky a část práce za ně řeší AI.
Joel Morris nahrál své první video na YouTube, když mu bylo třináct. Tehdy ještě netušil, že pod přezdívkou JMX vybuduje jednu z nejsilnějších komunit v Británii. FIFA, Fortnite, virální výzvy a videa z boxu mu vynesly 2,4 milionu odběratelů a přes 700 milionů zhlédnutí. Byl na vrcholu, ale v dubnu 2023 se po deseti letech na scéně – pro mnohé nečekaně – odmlčel.
Neodešel proto, že by o něj lidé ztratili zájem, ale proto, že se rozhodl změnit roli. Místo dalšího obsahu začal přemýšlet, jak celý tenhle svět vlastně funguje a proč je pro tolik lidí těžké v něm dlouhodobě přežít. Výsledkem byl Fanvue, předplatitelská platforma, kterou Morris v roce 2022 založil společně s Willem Monangem a Harrym Fitzgeraldem.
Princip je na první pohled prostý a v dnešní době už vlastně zažitý: tvůrci nabízejí fanouškům placený obsah, ke kterému se jinde nedostanou. Místo nekonečného kolotoče reklam a honění spoluprací se značkami jim platí přímo jejich publikum. „Ten obrovský paradox je, že reklama je způsob, jak tvůrci vydělávají peníze, ale pro jejich publikum je to poměrně negativní,“ vysvětlil Morris pro Forbes. Podle něj má předplatné úplně jinou energii. „Když někdo platí za odběr tvůrce, stává se loajálnějším a oddanějším fanouškem,“ dodal.
Jenže Fanvue není jen další stránka na placený obsah. Morris na vlastní kůži poznal, že největší balvan úspěšného tvůrce není samotná tvorba, ale všechno okolo. Čím víc vás lidé sledují, tím víc vás pohltí správa zpráv, analýzy fanoušků a rozhodování, co a kdy vlastně vydat. Právě do těchto nudných a časově náročných procesů Morris nasadil umělou inteligenci.
Ta nemá tvůrce vymazat z mapy, ale odpracovat za ně práci v pozadí. Platforma dnes nabízí analytiku, která jim ukazuje, co fanoušci reálně sledují a za co platí, a k tomu přihazuje trenéra s doporučeními pro vyšší výnosy. Že nejde jen o nějaký náhodný výstřelek, potvrzují i data: alespoň jeden z těchto nástrojů používá přes 93 % tvůrců na webu.
Vidět je to hlavně v soukromých zprávách. Zatímco jinde musí lidé odepisovat osobně, Fanvue zapojuje AI agenty, kteří část konverzací vedou sami. A pak je tu hlas. Díky spolupráci s firmou ElevenLabs si tvůrci mohou vytvořit digitální klon vlastního hlasu a posílat fanouškům hlasové zprávy nebo s nimi vést telefonní hovory. To posouvá pocit blízkosti mnohem dál než text v chatu.
Tímhle se Fanvue ostře odlišuje od platforem jako OnlyFans. Ti jsou k umělé inteligenci mnohem opatrnější a vyžadují, aby AI obsah připomínal reálného, ověřeného člověka. Fanvue se naopak otevřeně hlásí k podpoře postav, které vznikly kompletně v digitálu a reálně neexistují. Aby se ale neutrhli ze řetězu, spolupracují s platformou Hive, která AI obsah detekuje a hlídá férovost vůči fanouškům.
Byznysově se Fanvue daří. V roce 2025 dosáhla zhruba 100 milionů dolarů (dvě miliardy korun) v takzvaném opakovaném ročním příjmu, tedy v částce, kterou firma inkasuje ze svého podílu na předplatném, které fanoušci platí jednotlivým tvůrcům za exkluzivní obsah a komunikaci. Typické měsíční předplatné se na platformě pohybuje kolem 12,5 dolaru (256 korun), z čehož si Fanvue bere dvacet procent a zbytek putuje k samotným tvůrcům. Oproti roku 2024 to znamená nárůst o přibližně 150 procent. Na začátku roku 2026 pak Fanvue oznámilo, že získalo 22 milionů dolarů od investorů, přičemž platformu dnes používá přes 17 milionů lidí měsíčně a působí na ní zhruba 250 tisíc tvůrců.
Na webu přitom nenajdete jen AI persony. Fanvue cílí i na sportovce a mainstreamové hvězdy, příkladem je švýcarská fotbalistka Alisha Lehmann se svými 16 miliony sledujícími na Instagramu. Vedle zábavy navíc roste i vzdělávání, od kurzů práce s AI až po hudební produkci „Nesnažíme se nahradit jakoukoli interakci, snažíme se vytvářet nové zážitky,“ dodal Morris. „Víš, že Drake ti nezavolá přes FaceTime a že si nemůžeš skutečně promluvit s Lionelem Messim. Lidé se chtějí jen dostat co nejblíž.“