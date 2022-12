Náchod obnovuje lázně. Mohl by v nich stát i Platýz, projekt slavného architekta Jana Kaplického

Víc než čtvrt století jsou lázně v Bělovsi zavřené a chátrají. Teprve loni se městu Náchod, do kterého tato čtvrť spadá, podařilo je vykoupit. Nebo aspoň to, co z nich zbylo. Stát tu zůstaly pouze dvě lázeňské budovy a zpustlý park. Teď se Náchod chystá vybudovat zbrusu nové lázně, navíc doplněné o stavbu slavného architekta Jana Kaplického.

Náchod by rád do staronových lázní umístil vilu Platýz, která měla původně stát na Konopišti. Ani k této realizaci Kaplického v Česku ale nakonec nedošlo. Město v Královehradeckém kraji se k projektu dostalo tak trochu náhodou, když zjistilo, že matka Jana Kaplického Jiřina byla místní rodačka a také zdařilá ilustrátorka, která ilustrovala například herbáře, navrhovala ale také knižní vazby či loga, dekory na porcelán nebo vzory na bytové látky.

„Přiznám se, že jsme na to narazili náhodou, ale hned jsme si uvědomili, že by byla škoda, kdyby se na takto úžasnou ilustrátorku, která navíc pocházela z Náchoda, zapomnělo. Debatovali jsme proto o tom, že bychom uspořádali výstavu jejího díla,“ vylíčil pro CzechCrunch starosta Náchoda Jan Birke.

Výstava se v současné chvíli chystá. A právě při její organizaci se naskytla i příležitost, že by Náchod získal také stavbu od britsko-českého architekta. Birke o tom jedná s Eliškou Kaplický Fuchsovou, vdovou po slavném vizionáři. V úvahu přišel právě Platýz. Město by si ho přálo mít v běloveských lázní, které jsou místní částí Náchoda.

O umístění Platýzu ale zatím rozhodnuto není. Domluva je, že město a Kaplický Fuchsová společně nápad přednesou před odbornou architektonickou obcí. Měl by se tak uspořádat seminář, kde by se vše prodiskutovalo. Diskuse by se měla odehrát ve vile Čerych v České Skalici, kterou od loňska Kaplický Fuchsová vlastní.

„Pokud výsledkem bude, že je umístění Platýzu v Náchodě správné, pak se chceme s Eliškou Kaplický domluvit na odkupu licence, přičemž předběžná dohoda už na tom je. A pak se spustí všechny následující kroky,“ uvádí Birke. To v zásadě znamená, že by samospráva začala soutěžit návrh o projekt, který by stavbu zasadil do místního kontextu.

Stavba inspirovaná paprskoploutvou rybou by sloužila lázeňským účelům. Město chce jednat s různými zájemci o jejím provozování. Mezi nimi je i společnost Priessnitzovy léčebné lázně, od které město areál koupilo. Podle Birkeho je případná realizace Kaplického návrhu mimořádnou příležitostí, a to nejen pro samotné město, ale i pro celou republiku. Platýz by totiž zcela jistě přitáhl turisty z celého světa. Pokud by vše šlo hladce, stavět by se mohlo začít na přelomu let 2025 a 2026.

Radnice má velké plány i se samotnými lázněmi. Respektive s těmi Velkými. V Náchodě jsou totiž i Malé lázně, které už jsou v provozu. Jde o kolonádu se dvěma nově vybudovanými prameny a replikou vily Komenský.

Velké lázně samospráva vykoupila loni, a to i se dvěma budovami. Jednou je kolonádní pavilon, druhou nejstarší budova z celých lázní – Helena z roku 1818. Ostatní budovy byly pro svůj žalostný stav zdemolovány ještě předchozím majitelem. Loni koupil Náchod ještě další objekt, jde o vilu Panzinku. Ta vznikla v roce 1905 hned nad Velkými lázněmi a sloužila pro ubytování hostů. Odkud zvláštní název? Doktor Ivan Honl, který nechal vilu postavit, ji měl pojmenovat podle svého dobrého přítele pana Zinka.

Náchod má také prameniště s minerální vodou. Všechno to chystá revitalizovat. Chybí už jen ochranné známky, které v listopadu koupil spolu se stáčírnou v aukci neznámý kupec. Zájem samozřejmě mělo i město, ale neuspělo.

Kupec ale přes právníky podle Birkeho vzkázal, že je připravený se s městem domluvit na odkupu sedmi známek. Potřeba je také nová úpravna, na kterou už samospráva schválila peníze. To vše směřuje k tomu, že by byl pramen v Náchodě obnoven do konce příštího roku.

Už teď se ale pracuje také na revitalizaci parku. Na něj už je vypracovaná projektová dokumentace, došlo také k prořezům, takže místo už nepřipomíná malou džungli. Město chce obnovu parku financovat s pomocí dotací. Vrátit chce jeho podobou do třicátých let.

Kruhem se pak Náchod plánuje vrátit tam, kde to celé začalo. Tedy k Jiřině Kaplické. Zvažuje, že po ní pojmenuje třeba právě park či alej nebo jedno z míst, které ilustrátorka namalovala.

Konečně ji chce také propagovat, na čemž se radnice domluvila s náchodskou textilní firmou Darré. Ta se proslavila na začátku covidové pandemie, kdy nechávala látky na šití roušek zadarmo u místní Škvoreckého lavičky. Firma by mohla vyrábět například polštáře s motivy z ilustrací zdejší rodačky.