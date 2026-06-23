Náhodný pokec s vývojářem a Star Wars v Divadle Steva Jobse. Mladý Slovák se dostal na akci Applu pro vyvolené
Na exkluzivní akci Applu se ročně dostane jen tisícovka lidí z celého světa. Letos mezi nimi byl i náctiletý student Ondrej Gombárik.
Je horký červnový den a v kalifornském Cupertinu to skutečně žije. Každý rok se sem v létě sjíždí technologičtí nadšenci z celého světa, aby na vlastní kůži zažili vývojářskou konferenci WWDC, událost, kterou mnozí považují za absolutní vrchol roku. Na takový event se během života podívá jen hrstka vyvolených a na Čechy či Slováky tu narazíte zřídka. Ondrej Gombárik se však díky souhře okolností stal jedním z nich.
Gombárik studuje na osmiletém gymnáziu a k technologiím ho to táhne od dětství. Zlom přišel ve třinácti letech, kdy dostal svůj první MacBook. „Netrvalo dlouho a přestal jsem na to koukat jako na hračku. Začal jsem chápat, že technologie skrývají neskutečný svět,“ líčí v rozhovoru pro CzechCrunch.
Baví ho hlavně to, jak si s jejich pomocí člověk usnadní každodenní rutinu a jaké možnosti se tím otevírají. Přesně z této myšlenky vyrostl i jeho startup s názvem Je na to appka. Se svým kolegou Tomášem Kmitem, výhercem Swift Student Challenge a účastníkem WWDC 2023, nyní radí středním firmám a menším týmům napříč obory, jak zefektivnit procesy pomocí existujících aplikací a moderních nástrojů AI.
Na Worldwide Developers Conference se dostane zhruba tisícovka lidí ročně, a to výhradně na pozvánku. Cesty k ní jsou v zásadě dvě. První vede přes výhru ve zmíněné programátorské soutěži Swift Student Challenge, jejíž vítězové mají místo jisté. Gombárik ale, jak sám zdůrazňuje, není vyloženě programátorem a technologii se věnuje spíše z pohledu produktového manažera. Zbývala mu tak pouze druhá varianta, jakási loterie, do které se člověk zaregistruje přes Apple Developer Program a pak čeká, zda ho systém vylosuje.
Pozvánku dostal právě touto cestou. „Apple oficiálně prezentuje výběr jako náhodný, byť se spekuluje, že roli hraje věk uchazeče i historie účtu, tedy zda člověk vyvíjí aplikace a jak aktivně se zapojuje do komunity,“ vysvětluje s tím, že jemu osobně mohla pomoci kombinace obou faktorů. „Jsem mladý a ekosystému Applu se věnuji dlouhodobě. Ne vyloženě jako vývojář, ale jako tester. Navíc se aktivně zapojuji do diskusí v rámci jejich vývojářské platformy,“ tvrdí.
V Developer Programu je už několik let, přihlásit se jako jednotlivec mohl ale teprve letos, protože registrace je legálně možná až od plnoletosti. „Byl to můj první pokus se do Apple Parku dostat,“ usmívá se. Když mu v noci dorazil potvrzovací e-mail, nejdřív ho odmítl brát vážně a myslel si, že jde o podvod. „Když jsem viděl, že je to oficiální, mísilo se ve mně nadšení s trochou stresu,“ vzpomíná. Kolem konference ho totiž čekala spousta zařizování. A hlavně výdaje.
Apple účast samotnou nijak nefinancuje. Vstupenka je sice zdarma, ale všechno ostatní si musí každý účastník zaplatit sám. Mladíkovi tak museli finančně pomoci rodiče a sáhnout musel i do vlastních úspor. „Jen letenky a ubytování se vyšplhaly přes tisíc dolarů. Protože se mnou na cestu vyrazila i mamka, spojili jsme to rovnou s kratším výletem. Výsledná částka tak byla vyšší,“ říká.
Pohled insidera díky faux pas
Ačkoli to pro studenta byla citelná investice, podle Gombárika za zážitky, co nasbíral, rozhodně stála. Ty nejsilnější okamžiky přitom prožil zcela mimo oficiální program Applu. Vzpomíná třeba na moment, kdy si chtěl na chvíli oddechnout od ruchu akce, a tak se posadil v samém středu nádvoří Apple Parku, kousek od ikonické duhy, která je symbolem zdejšího kampusu, jehož hodnota se odhaduje na zhruba pět bilionů dolarů, a tedy 104,5 bilionu korun.
Zrovna s britským vývojářem, kterého potkal teprve před pár hodinami, vášnivě rozebíral Apple Vision Pro. Gadget, který společnost ukázala lidem před dvěma lety, se setkal s poněkud vlažným přijetím, a tak nešetřili kritikou.
„V tu ránu jsem si všiml, že kousek za námi postává člověk, duchem tak trochu nepřítomný. Šlo o zaměstnance Applu. Otočil jsem se a ve srandě, ale upřímně i s trochou nervozity, jsem se zeptal, jestli naši debatu slyšel,“ vypráví Gombárik. „Naštěstí ne. Nakonec se ale ukázalo, že tenhle člověk strávil posledních osm let právě vývojem Apple Vision Pro,“ líčí dál.
Náctiletý Slovák se vývojáře zeptal napřímo, jestli je Vision Pro z pohledu Applu propadák. A dostal odpověď, která v jeho očích postavila produkt do zcela jiného světla.
„Ty brýle prý byly především pokus. Pokus dát lidem do ruky něco, u čeho si zpočátku ani v Applu nedokázali představit, k čemu by jim to bylo, a sledovat, co udělají. Současný Vision Pro je jen meziprodukt na cestě, kterou Apple odhadl na deset let, než dojde ke koncovému produktu,“ líčí Gombárik.
A využití se našla. „Filmová studia si v Apple Vision Pro staví scény ještě předtím, než je fyzicky vybudují, designéři z Porsche v něm navrhují auta v rozšířené realitě a lékaři ho využívají při operacích,“ doplňuje mladý podnikatel.
V případě často opakovaných výtek, že Apple zaspal dobu AI, měl onen zaměstnanec také jasno. Apple se prý do této zběsilé závodní mánie zapojuje záměrně velmi opatrně. „Nevidí smysl v sypání miliard dolarů do vývoje něčeho, co sice v tiskových zprávách vypadá efektně, ale v praxi je to k ničemu,“ prozrazuje Gombárik dál.
Jako na jiné planetě
Kromě zážitků však studenta okouzlila i samotná návštěva Apple Parku. „Fotky, které najdete na internetu, jsou samozřejmě pěkné. Ale ten pocit, když člověk stojí před hlavní budovou a vidí, jak detailně je promyšlená, cítí se, jako by byl na jiné planetě,“ popisuje. Přírodní kulisu obřího areálu navíc dotváří rozlehlý park, který tvoří asi 80 procent z něj.
Ne všechno však bylo dokonalé. Úvodní promluva Applu k zahájení akce, kterou skrze živé vysílání sledovaly miliony diváků, mnoho lidí nepotěšila. Byla kratší, nepřinesla žádná větší překvapení a pro Evropany šlo spíše o hořký zážitek. Apple totiž potvrdil, že některé z nejočekávanějších funkcí nové generace Siri a Apple Intelligence zatím v Evropě dostupné nebudou. „Já byl skleslý. A i na tvářích některých vývojářů kolem mě bylo vidět rozčarování,“ vypráví dál Gombárik.
Náladu mu ale zvedly odpolední technické přednášky State of the Union, na něž už se dostali pouze odborníci z Apple komunity. Apple se totiž letos sice nezaměřil na velké marketingové trháky, ale na stabilitu systémů, výkon a vylepšení v pozadí, o která vývojáři roky prosili. „Měl jsem vedle sebe dva kolegy, z Kanady a z New Yorku, a oba byli nadšení. Říkali, že přesně na tohle čekali,“ popisuje.
Jako příklad uvádí vývojářský program Xcode, do kterého Apple integroval umělou inteligenci. Vývojář dostane k dispozici agenty běžící na pokročilých modelech a zadá jim úkol typu „přidej do aplikace tuhle funkci“. Agent sám dokáže napsat kód, otestovat ho i upravit, když se něco na první dobrou nepovede.
„Celý proces je zaintegrovaný tak chytře, že člověk s počítačem v podstatě jen hraje chatovací ping-pong, dokud to není hotové. Viděl jsem to naživo a vnímám to jako obrovskou změnu. V médiích to sice nezní jako wow senzace, ale v praxi to způsobí, že vývojáři budou pracovat nesrovnatelně rychleji,“ vysvětluje.
Grogu v kulisách divadla Steva Jobse
V úterý večer pak čekal na gymnazistu exkluzivní program přímo v podzemním sále Divadla Steva Jobse – promítání chystaného filmu ze světa Star Wars The Mandalorian and Grogu. Speciálním hostem byl John Knoll, jeden z původních tvůrců editovacího softwaru Adobe Photoshop a legenda Hollywoodu, stojící za vizuálními efekty mnoha Star Wars snímků.
Knoll nejdřív publiku popsal, jak filmaři při natáčení aktivně využívali iPady, Macy a brýle Vision Pro. Díky tomu si dokázali projít digitální scény ještě předtím, než je fyzicky postavili v ateliéru, a během natáčení v reálném čase upravovat úhly kamer.
„Co mě ale dostalo nejvíc, nebyl obraz, ale zvuk. Takový jsem v životě neslyšel,“ říká Gombárik. Když na plátno přilétal raketoplán, mělo se podle něj zatřást celé divadlo. „Druhý den jsem si tutéž zvukovou stopu pustil přes sluchátka v autě a zdaleka mě to tak neoslovilo.“
Jen vidět samotné divadlo Steva Jobse je pro mnohé samo o sobě zážitkem na celý život. Pro představu o exkluzivitě celého místa: jedno jediné kožené sedadlo v tomto divadle vyšlo Apple při stavbě zhruba na 14 tisíc dolarů, tedy zhruba 294 tisíc korun.
Pro osmnáctiletého Gombárika byla cesta do Cupertina podle jeho slov víc, než jen výlet za technologickými novinkami. „Byla to zkušenost, která mi dala nahlédnout pod pokličku nejhodnotnější firmy světa a ukázala, jak přemýšlejí lidé na absolutním vrcholu oboru. Vím, že tohle je pro mě ta správná cesta,“ vysvětluje.
Nově získané kontakty, ale i zkušenosti chce nyní naplno využít v rozvoji svého startupu. „Vidět na vlastní oči, jak se v Applu přistupuje k efektivitě, inovacím a práci s komunitou, mi dalo jasnou vizi, jak bych chtěl jednou pracovat,” uzavírá.