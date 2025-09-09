Narodila se v Kazachstánu, značku vybudovala v Česku. Její oblečení se přizpůsobí tělu i ženskému cyklu
Assel Janischová stojí za značkou Myau, která propojuje eleganci s udržitelností. V Karlíně navrhuje šaty, které ženám sednou v každé fázi života.
Návrhářka Assel Janischová se narodila v Kazachstánu do umělecké rodiny. Už během dospívání se ale rozhodla, že ze země odejde – a nakonec si zvolila za svůj nový domov Česko. Dnes stojí za oblíbenou místní značkou Myau, která nabízí udržitelnou dámskou módu – od kabátů a business kolekcí přes svatební šaty až po pyžama a polštáře. „Nejvěrnější desítka klientů má u nás něco ve výrobě celoročně,“ říká pro CzechCrunch.
Janischová vyrůstala v uměleckém prostředí – její otec je architekt, a tak bylo u nich doma běžné listovat knihami o výtvarném umění. „Odmalička jsem kreslila, mám k tomu blízko. Moje první malovánky byly barokní knihy,“ vzpomíná na první kontakt s uměleckým světem.
Ve čtrnácti letech se pak rozhodla, že chce žít jinde než v Kazachstánu. Začala se proto učit anglicky a připravovala se na odchod. Na jednom z veletrhů vzdělávání si nakonec vybrala Česko. „Rodiče byli proti, protože jsem jediná dcera. Nechtěli mě moc pouštět, takže jsem to všechno musela absolvovat sama – víza, všechno,“ vysvětluje.
Nejprve se tady Janischová vrhla do studia ilustrace, jak ale sama říká, chtěla výsledek své práce vidět v prostoru. Na Západočeské univerzitě v Plzni proto vystudovala módní návrhářství. Už během školy absolvovala praxe u několika českých značek, kde si ověřila, že se chce vydat vlastní cestou.
„Většinou jsou české značky malé, je tam designér, který nepotřebuje dalšího designéra. A dělat švadlenu jsem nechtěla – to bych nikdy nic neprodala,“ vysvětluje se smíchem. Řekla si proto, že si založí značku vlastní – a koncem roku 2019 vznikla Myau.
Původně se Janischová plánovala soustředit pouze na kabáty, které jí na místním trhu chyběly. „Chtěla jsem kvalitní, hezký, vlněný kabát, volný s páskem. Pár jsem jich vyrobila, prodaly se, jenže jsem zjistila, že jsou tak dobré, že zákaznice nepotřebují každý rok nový. Takže nic moc byznys,“ vzpomíná s úsměvem.
Podobně to pak bylo i se svatebními šaty. Když se vdávala, chyběly jí v takovém stylu, který by jí vyhovoval. Začala je tedy vyrábět, ani takových kousků ale žena v životě mnoho nepotřebuje. Právě když tvořila svatební kolekci, rozhodla se proto Janischová zkusit něco úplně jiného.
„Byla jsem tak unavená z té vážnosti, že jsem si řekla, že ušiju nějaké romantické šaty s volánky. Pak jsem si založila Instagram a ty šaty tam zveřejnila. Byly tak populární, každý se na ně ptal,“ vzpomíná teď návrhářka s tím, že právě volánkové šaty její značku odstartovaly.
Myau se tak postupně vyvíjela společně s návrhářkou i jejími klientkami. „Když se mi narodily děti, měla jsem kolem sebe spoustu maminek, které potřebovaly kojící šaty. Tak jsem je vytvořila. Jakmile nám děti odrostly a my se začaly se vracet do práce, přirozeně se proměnila i naše nabídka,“ vysvětluje Janischová, která se dnes soustředí primárně na dámské byznysové oděvy.
Oblečení se má postarat o ženu, ne naopak.
Právě z této potřeby vznikla také nejnovější kolekce FAIRy, navržená pro ženy pracující v korporátech a ve vedení firem. „Mnoho našich klientek jsou velmi vážné ženy, které se necítí komfortně ve volánkových šatech v pracovním prostředí. Nová kolekce jim nabízí byznysový šatník jinak – s jemnými ženskými detaily, ale stále s důrazem na pohodlí,“ popisuje Janischová.
I proto se na kolekci pracovalo s myšlenkou ženského cyklu – kalhoty, sukně i šortky jsou konstruovány tak, aby se dokázaly přizpůsobit přirozeným změnám těla během měsíce. „Když je žena soustředěná na práci, nemělo by ji nic tlačit nebo nutit sundávat si sako. Oblečení se má postarat o ni, ne naopak,“ dodává návrhářka.
Od roku 2022 má značka navíc showroom v Karlíně, který teď funguje výhradně na objednání. „Klienti stejně chodí za mnou, chtějí poradit. Když jsem porodila druhé dítě, měsíc jsem nepracovala – a v našem obchodě se nic nedělo. Bylo prázdno. Až když jsem se vrátila, šly tržby zase nahoru,“ vysvětluje chod svého obchodu.
Tým Myau tvoří aktuálně šest lidí – dvě švadleny, jedna krejčová, CFO, brand manažerka a Janischová samotná. Letos značka poprvé překonala loňské roční tržby už během prvního pololetí. „Tržby teď rostou a jsou o 30 nebo 40 procent vyšší než loni,“ říká zakladatelka.
Její zákaznice dnes tvoří převážně Češky a Slovenky. „Češky jsou hodně praktické, občas až konzervativní – pro ně je důležitý komfort. Jdou po kalhotách, šatech, halenkách, normálních věcech. Kazašky, Rusky nebo Ukrajinky kupují spíš svatební nebo večerní šaty, róby. Tam je to slavnostnější,“ říká s tím, že okruh věrných klientek dosahuje počtu nižších desítek.
Vize do budoucna jsou pro návrhářku jasné: ukotvit značku v Česku a nabrat více stálých klientek. „Nechceme dělat věci jenom na efekt, nejde nám o masovou spolupráci s lifestyle bloggery jen kvůli viditelnosti. I proto velmi uvážlivě vybíráme ty, se kterými budeme spolupracovat. Pro mě je cennější, když přijde zákazník, líbí se mu to, sluší mu to, cítí se v tom. To má pro mě větší hodnotu než jakýkoliv efekt na sítích,“ uzavírá Janischová.