Národní muzeum, jak ho neznáte. Za plejtvákem, minerály i Kelty vás zve do Minecraftu

Kromě působivé aplikace s rozšířenou realitou nabízí Národní muzeum další digitální novinku – expozice v Minecraftu.

Říká se škola hrou, ale co takhle muzeum hrou? Přesně tímhle heslem se řídí Národní muzeum, které zve zájemce o vzdělání nejen do svých nádherných sálů, ale také online – na vlastní server populární hry Minecraft, kde se současně pobavíte i něco dozvíte.

Národní muzeum v Praze není žádný digitální nováček. Už tři roky si jeho návštěvu můžete ozvláštnit s aplikací, která slouží nejen jako navigátor, ale prostřednictvím rozšířené reality také obohacuje vystavené exponáty. Třeba kostru plejtváka myšoka, která ve vašem telefonu takříkajíc ožije.

Před rokem k tomu přibyla audiovizuální instalace, která v Panteonu muzea nechá vyrůst virtuální strom ukazující dějiny Česka. A teď se digitální muzejní nabídka rozšířila o Minecraft. Právě v kreativní kostičkové videohře se můžete vydat za splněním tří úkolů spojených s expozicemi muzea.

narodni-muzeum-minecraft-06

Foto: Národní muzeum

narodni-muzeum-minecraft-01
narodni-muzeum-minecraft-02
narodni-muzeum-minecraft-03+4
narodni-muzeum-minecraft-04
narodni-muzeum-minecraft-05
narodni-muzeum-minecraft-07
narodni-muzeum-minecraft-08

Nejprve vstoupíte do virtuálního Panteonu. Poté se vydáte řešit hádanky do říše minerálů. Následuje pouť do podmořského světa (samozřejmě opět s plejtvákem). Vše završí třetí digitální svět věnovaný době železné a Keltům, v němž budete odhalovat dávné tajemství.

A dokonce kvůli tomuhle trojnásobnému zážitku ani nemusíte zamířit do budovy na Václavském náměstí. Národní muzeum v Minecraftu je totiž dostupné všem zvídavým hračičkům, co mají doma počítač a internet. Stačí se ve hře připojit na server 89.221.217.47.

„Díky odstupňované obtížnosti si aktivity v Minecraftu navíc užijí hráči každého věku,“ dodávají zástupci muzea. To svůj hravý projekt realizovalo ve spolupráci s Českou spořitelnou – která do herních aktivit dává nemalé procento marketingového rozpočtu – a agenturami Applifting a Haze.

„Národní muzeum dlouhodobě rozvíjí moderní technologie a promyšleně jimi doplňuje své expozice, aby byla návštěva pro naše publikum co nejzajímavější a nejatraktivnější,“ říká generální ředitel muzea Michal Lukeš. Ale i když pro tuhle minecraftovskou zábavu nemusíte nikam fyzicky chodit, stejně návštěvu Národního muzea doporučujeme. Stojí za to. A to nejen kvůli plejtvákovi.

