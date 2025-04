Návrat fantasy legendy. Oblivion je po 19 letech zpátky, vylepšenou verzi si zahrajete už dnes

Uložit 0

Ve své době to byla jedna z největších her vůbec. A to jak významem, tak rozsahem. Předchůdce Skyrimu, plným názvem The Elder Scrolls IV: Oblivion, se devatenáct let a pár týdnů od své premiéry vrací ve zmodernizovaném remasteru, který bere zbožňované jádro fantasy hry na hrdiny – a obléká ho do moderní grafiky.

Přenesl vás do světa Tamriel a po vzoru předchozích dílů série The Elder Scrolls vám dal obrovitánskou volnost. Podle libosti jste mohli čarovat, ohánět se mečem, pobíhat po hradech, jeskyních i lesích otevřeného světa a objevovat jeho tajemství. A bojovat s démonickou invazí. Teď se Oblivion vrací. A jeho návrat na streamu sledovalo přes půl milionu nedočkavců.

Studio Bethesda oznámilo vydání The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, zdokonalené verze své hry, po níž následoval neméně legendární Skyrim. Výrazně vylepšený Oblivion vyjde se všemi rozšířeními díky vývojářům ze studia Virtuos na PC, Xbox i PlayStation, kde si ho užijete… už dnes! Na Steamu je za 55 eur, na konzolích za 1 299 korun. A najdete ho i v předplatném Game Pass Ultimate.

Remaster Oblivionu bere veškerý původní obsah, který vás desítky hodin bavil už v roce 2006, ale výrazně zdokonaluje především vzhled hry díky technologii Unreal Engine 5. Všechny modely byly vyrobeny nanovo, postavy dostanou lepší mimiku, vylepšené bude i audio včetně dodatečného dabingu. Remaster však mění i prvky hratelnosti. Uživatelsky přívětivější či zajímavější má být jak rozhraní hry, tak třeba i souboje nebo lukostřelba. Uvidíme, jestli předělávka zachová i další poznávací znamení Oblivionu – jeho úsměvné chyby.

Hra se zaslouženě ikonickým statusem – 94 bodů ze sta podle recenzí sesbíraných Metacriticem hovoří jasně – byla na jednu stranu vpravdě velkolepá. Však jí svůj hlas propůjčili například Sean Bean nebo Patrick Stewart. Stali jste se v ní hlavním hrdinou epického fantasy příběhu. Pohybovali jste se říší, kde lesy střídaly hory, každé z několika měst nabízelo nespočet úkolů, každý zapomenutý kout mapy dávnou ruinu k prozkoumání…

Ve své době Oblivion dokonce uchvátil i základní umělou inteligencí, která postavám ve hře dávala jistou míru nezávislosti na scénáři. Jenže ona inteligence občas znamenala, že se postava někde zasekla – ať už fyzicky, nebo v konverzaci. Nepřátelé také mívali problém překonat dveře (pokud v nich přímo neuvízli). Simulace fyziky se občas zbláznila a připomínala dílo poltergeista předávkovaného extází.

Ke hře vyšlo několik oficiálních přídavků – některé vychvalované do nebes, jiné zatracované jako třeba nechvalně proslulý placený doplněk v podobě brnění pro koně, který zlé jazyky označují jako nechutný milník v monetizaci videoher a mikrotransakcích. A především ji rozšířily doslova tisícovky fanouškovských úprav. Od kosmetických až po totální předělávky.

Kromě remasteru Oblivionu se mimochodem ještě jedna taková předělávka chystá. I když ne přímo pro Oblivion, ale pro další díl v sérii Skyrim. Jmenuje se Skyblivion a jde o fanouškovskou konverzi právě Oblivionu do modernějšího nástupce. Fanoušky série The Elder Scrolls možnost zahrát si legendu ve vylepšené verzi (ať už od fandů, nebo ofiko) potěší, ještě větší radost by jim ale udělalo plnohodnotné pokračování.

Od Oblivionu je to totiž už zmiňovaných a dlouhatánských 19 let, Skyrim původně vyšel v roce 2011 a od od té doby už se sám dočkal remasteru. Vývoj The Elder Scrolls VI přitom Bethesda oznámila už před sedmi lety. Ale kdoví, třeba se před novinkou dočkáme i remasteru předchozího Morrowindu. Upřímně? Nebyli bychom proti!