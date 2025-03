Navrhli vesmírné sídlo Applu, teď změní nejslavnější stadion. Z Old Traffordu bude futuristický stan

Uložit 0

Ve světě snad není ironičtější sportovní stavba než ta, kterou najdete na Sir Matt Busby Way v anglickém Manchesteru. A byť vám název ulice nemusí nic říkat, pojem Old Trafford zná jistě i mnoho těch, co fotbal nesledují. Jde totiž o jeden z nejslavnějších stadionů s obrovskou historií. Manchester United ale dostane nový svatostánek – a připraví ho architekti, kteří navrhli i ikonický Apple Park.

Britští architekti z Foster + Partners stojí za několika velkolepými budovami – a další mají pečlivě rozkreslené. Sídlo Applu, které stojí v kalifornském Cupertinu a je inspirováno vesmírným plavidlem, postavili před osmi lety a dodnes patří k nejatraktivnějším kancelářským komplexům planety. Respektovaný ateliér to ale umí i ve sportu.

Do fotbalové historie se před skoro dvaceti lety zapsal coby strůjce přestavby anglického stadionu Wembley – a teď se pokusí o něco podobného, ne-li ještě většího. Podle jeho návrhů má vzniknout nový stadion týmu Manchester United, který má na první pohled vypadat jako ohromný, futuristický stan s kapacitou okolo sta tisíc míst. Takovou kapacitu žádný jiný stadion na ostrovech nemá.

„Toto musí být jeden z nejzajímavějších projektů na světě, který má neuvěřitelný regionální a národní význam,“ říká zakladatel ateliéru Norman Foster. On sám moc dobře ví, do čeho se se svým týmem pouští. Rudí ďáblové, jak si hráči Manchesteru United říkají, totiž hrají na uctívaném Old Traffordu, který je už sto patnáct let jejich domácí arénou. Jenže už stárnul, a proto musí přijít změna.

Zatímco ve světě vznikaly ultramoderní stadiony – a namátkou lze vybrat Santiago Bernabéu v Madridu –, Old Trafford se velkých změn nedočkal. V jeho historii proběhlo několik renovací, ale žádná z nich nevzbudila takový ohlas jako to, co se bude dít v nadcházejících pěti letech. Vedle něj se totiž postaví nový, mnohem velkolepější.

Nejde jen o kapacitu okolo sta tisíc míst, díky čemuž se stane největším v Evropě, byť mu bude konkurovat nový stadion fotbalové Barcelony, ale také o jeho zázemí. Pod nápaditým stanovitým tvarem se bude ukrývat prakticky malá vesnice. Součástí bude náměstí pro fanoušky (dvakrát větší na Trafalgarské), několik teras, nespočet zařízení pro občerstvení a nákup suvenýrů – a také polovenkovní posezení u vody.

Nacházet se má nedaleko od původního Old Traffordu, jehož budoucnost je zatím nejasná, a spojovat s městem ho bude nová dopravní síť. Myslet se bude i na udržitelnost, a to minimálně tím, že ona obrovská střecha stanu bude sbírat dešťovou vodu, například pro zavlažování. Ekologicky má být zajištěno i nakládání s energiemi. „Jde o multifunkční miniaturní město budoucnosti,“ říká k chystané výstavbě Foster.

To všechno ale bude stát pořádnou spoustu peněz, podle plánů necelé 2,4 miliardy eur, což je v přepočtu téměř šedesát miliard korun. To v kontextu evropských fotbalových stadionů nemá obdoby. Spolu s novým zážitkem pro fanoušky červeného týmu, který byl mimo jiné posvěcen legendárním koučem Alexem Fergusonem, z toho má ale těžit i sama Velká Británie.

V souvislosti se stavbou stadionu se totiž očekává vytvoření až devadesáti dvou tisíc nových pracovních míst, což má britské ekonomice zajistit až 8,7 miliardy eur ročně, tedy více než dvě stě miliard korun. A díky tomu, že podle propočtů by měla návštěvnost diváků každým rokem růst o 1,8 milionu lidí, očekává se, že lidé na místě utratí i více svých peněz.