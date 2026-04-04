Češi natočili skvělou krimikomedii. Stojí za ní autor fantasticky hodnoceného dokumentu z Nagana
Řešíte, co si pustit přes Velikonoce? Zkuste něco českého, my doporučujeme trojici Poberta, Dream Team a Řepka: Hříšník z kin, Oneplaye a Netflixu.
Oneplay, Netflix i návštěva kina. A k tomu známý hříšník, nenapravitelný zločinec a trenér paralympijského týmu. To jsou tři možnosti a tři hrdinové (i když, hrdinové…) tří filmových tipů, které pro vás máme na velikonoční svátky – protože během volna třeba prostě chcete vypnout a neřešit původní znění nebo titulky.
Poberta – kino – 77 % na ČSFD
Ne, nešálí vás zrak. V Česku vznikla komedie, která není o krizi středního věku, ve které není Jiří Langmajer… a která má na poměry tohoto žánru naprosto vynikajících 77 procent na ČSFD! Poberta je k vidění v kinech a je to krimikomedie o zlodějíčkovi, který se za času covidu vrátí z vězení a hned začne plánovat další kšeft.
A jestli se pořád divíte tomu nebývale vysokému hodnocení, tak vysvětlením je to, že film natočil Ondřej Hudeček. Autor podepsaný pod úžasnou hokejovou záležitostí Pásky z Nagana o největším triumfu českého hokeje. Tenhle dokument, který vám mimochodem taky doporučujeme, má na ČSFD těch procent dokonce 95. Ano, devadesát pět.
Dream Team – Netflix – 69 % na ČSFD
„Míče jako petardy, bojujem za retardy!“ Jestli vás tahle hláška víc rozesmívá než pobuřuje, dejte si Dream Team na Netflixu. V téhle nekorektní komedii uvidíte Martina Hofmanna v roli basketbalového trenéra, který dává dohromady tým pro paralympiádu – akorát že při nedostatku handicapovaných sportovců sáhne po… No, co myslíte.
Jasně, jestli tipujete, že do týmu vybere partičku tak trochu lůzrů, kteří mají postižení jen předstírat, tak jste to trefili. Pomáhá mu v tom zhulený Jakub Prachař či Miroslav Krobot s tradičně kamennou tváří. Dream Team není pro nejnáročnější diváky, ale cílovka se u něj bude chechtat.
Řepka: Hříšník – Oneplay – 59 % na ČSFD
Od postižených sportovců jen maličkatý úkrok bokem. Ať už jste sparťanský fanatik, letenský klub nesnášíte, nebo je vám dvaadvacet chlápků pobíhajících za kulatým nesmyslem fuk, Řepka: Hříšník na Oneplay vám nabídne neobvyklý pohled do mnohdy dost nepříjemného zákulisí nejpopulárnějšího sportu.
Přes tři roky natáčená zpověď nechvalně proslulého fotbalového šílence Tomáše Řepky je k mání online. A i když diváci a recenze říkají, že druhá půlka mohla být ještě drsnější, ani tak se nebojí do svého subjektu pořádně strefit.