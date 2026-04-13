Vesmírná mise Artemis odstartovala rekordní zájem o patnáct let starou videohru. NASA si ji zamilovala
Kerbal Space Program je současně legrační i komplexní simulace konstrukce, pilotování a v nejlepším případě i přistávání vesmírných lodí.
Měsíční mise Artemis II uchvátila lidi po celém světě a připomněla sílu vědy, techniky, společného snažení i nadšení z objevování nepoznaného. I lidé v Česku si nařizovali budíky, aby živě sledovali návrat astronautů z letu na odvrácenou stranu Měsíce. Tahle kosmická horečka se ale projevila i docela neobvyklým způsobem – k rekordním číslům vystřelila patnáct let starou videohru.
Nenechte se zmást, že astronauti zde vypadají jako bratranci filmových Mimoňů. Anebo že místo Moon tady říkají Mun. Hra Kerbal Space Program je navzdory pár legračním prvkům realistickou simulací kosmonautiky – od konstrukce raket až po bezpečná přistání posádkových modulů. Však si ji zamilovali třeba i v NASA. A ačkoliv si ji hráči užívají už hodně dlouho, mise Artemis II znamenala pro popularitu hry doslova raketový zážeh.
Když k Měsíci vystartovala vesmírná loď Orion, spolu s ní stoupal i počet hráčů Kerbal Space Programu. A vyšplhal se přes 21 tisíc současně hrajících virtuálních vesmířanů na platformě Steam. To je zaprvé značný nárůst oproti běžnému počtu zhruba tří tisíc hráčů najednou – a hlavně je to ta historicky nejvyšší hodnota, která překonala dokonce i premiéru téhle vesmírné hry.
Kerbal Space Program jste si v testovací verzi mohli zahrát už od roku 2011, ostrý start a velký zájem fanoušků nicméně přišel v roce 2015. Až dosud den vydání platil za nejúspěšnější okamžik v životním cyklu hry, tehdy přilákal 19 tisíc hráčů na Steamu. Tento rekord je ale nyní překonán.
Hra po vás vyžaduje podobné dovednosti, jaké se očekávají od skutečných kosmonautů a konstruktérů. Rakety, vesmírné lodě či měsíční vozítka nejen řídíte (s přihlédnutím k realisticky zpracovaným vlivům od gravitace až po hmotnost paliva…), ale také stavíte. Jasně, můžete vyrobit gigantickou raketu, co udělá jeden veletoč a spadne – anebo precizně vymodelovat stroj schopný třeba letu na Měsíc. Takže vás nejspíš nepřekvapí, že hru dobře znají i v NASA.
„Polovina laborky KSP hraje,“ zaznělo už před lety z Laboratoře proudového pohonu NASA. Zástupci úřadu dokonce vyhlásili soutěž, aby fanoušci KSP ve hře postavili sondu pro sběr vzorků z asteroidu. Možnost využít zkušenosti ze hry byste našli i v pracovních inzerátech. Pracovníci NASA se o ní baví i při streamování na platformě Twitch. Případně ji přímo hrají a využívají zkušenosti ze stavby roverů pro Mars. A když začal program Artemis, Kerbal Space Program u toho nechyběl.
Aktivní přátelství ale nepanuje pouze mezi mexickými vývojáři ze studia Squad a NASA. Také Evropská kosmická agentura s autory KSP spolupracuje. Hráči díky tomu ve hře získali možnost postavit si repliku rakety Ariane 5 či sondu Rosetta. Takže jestli jste si někdy přáli stát se astronautem, ale osud vám nepřál, máte jedinečnou možnost to alespoň virtuálně napravit. Kerbal Space Program pořídíte na Steamu… a třeba pomůžete jeho popularitě růst ještě dál než na Měsíc.