Nechala korporátu, vzala úspory a rozjela byznys založený na omylu. Teď jsou její ponožky milionové

Byl to den, kdy zjistila, že je těhotná. A zároveň to byl den, kdy jí přišla první várka produktů, které chtěla v rámci svého nového byznysu prodávat. Tím, že roky dělala v korporátu a chtěla z něj vyskočit, dala do nich všechno. Mentální sílu, svou potlačovanou kreativitu i finanční úspory. Jenže to, co jí přišlo, zdaleka neodpovídalo jejímu zadání. „Možná mi to ale pomohlo k tomu, abych byla na trhu vidět,“ říká zpětně zakladatelka Traťoffek, stylových sportovních ponožek, se kterými dosáhla už téměř dvoumilionových obratů.

Živila se jako technologická projektová manažerka a denně ležela v excelových tabulkách, prezentacích i případových studiích, s blížící se třicítkou ale Michaela Sušická usoudila, že její role bude spíš jinde. Vždy byla kreativní a bavilo ji tvořit – a tak když se blížila její svatba, udělala svému muži cyklistické ponožky s nápisem „Just Married“.

„Prostě jsem to zkusila, s manželem nás navíc dlouhodobě spojoval i sport, tak mi to přišlo jako dobrý nápad. Provedení nebylo ideální, ale zasadilo to ve mně myšlenku,“ vzpomíná pro CzechCrunch. Přes tento dar z lásky si rodačka z Podkrkonoší uvědomila, že výroba designových ponožek nejen pro cyklisty může být něčím, co ji bude naplňovat a výhledově bude i něco vydělávat.

Po svatbě, tedy v roce 2020, tak ze svých úspor položila základy pro značku Traťoffky a připravila vůbec první kolekci k prodeji. „Když jsem ale poprvé viděla výsledek svého nápadu, nastala panika,“ vzpomíná na moment, kdy kvůli nepochopení se s nejmenovaným českým výrobcem otevřela balík s ponožkami v nesprávném provedení – byly dvoubarevné.

„Pravá ponožka byla v jiné barvě než levá. Ve všech devíti návrzích, které jsem dodavateli posílala. Šlo o 900 párů. Bylo mi líto představy, že je budu vracet, navíc mi to přišlo jako plýtvání materiálem, což se mi příčilo. Pak mi ale kamarádka řekla, že někdy ty nejlepší nápady vzniknou omylem. A tak když jsem oblékla první růžovo-zelené Traťoffky, rozhodla jsem se, že to zkusím,“ dodává Sušická.

Nakonec se právě dvoubarevné varianty ponožek staly vlajkovými produkty její značky a podílely se na téměř dvoumilionových tržbách, které loni zaznamenala. Právě minulý rok byl pro Traťoffky zlomový, a kdybychom sečetli tři předchozí, byl by více než dvojnásobný. Navíc v době, kdy se primárně starala o výchovu svých dvou dětí.

Foto: Traťoffky Traťoffky vyrábí hlavně cykloponožky

„Tím, že první várka ponožek přišla ve stejný den, kdy jsem zjistila, že jsem těhotná, jsem věděla, že budu Traťoffky brát jako projekt na mateřské,“ vzpomíná na moment před pěti lety. I díky tomu má větší kreativní prostor na vymýšlení sloganů, které zadní část jejích ponožek zdobí. „Někdy mě napadnou na pískovišti, někdy během uklízení, někdy při sportování. Generátor hlášek je v mé hlavě zapnutý prakticky neustále.“

Pořád ale jde o malou značku. I když za uplynulý rok prodala zhruba šest tisíc párů ponožek a vše nasvědčuje tomu, že letos toto číslo překoná, potenciál je podle zakladatelky vyšší. Sušická se chce Traťoffkám věnovat i po skončení rodičovské a brát je jako zaměstnání, které ji uživí. A jak sama říká, je to na dobré cestě. Ostatně projekt je podle ní ziskový a získává čím dál více fanoušků na sociálních sítích.

Zároveň se chce se svým úspěchem dělit s ostatními, a to skrze dobročinné spolupráce, které má rozjeté. Podporuje Klub českých turistů, do kterého putuje padesát korun z každého prodaného páru ponožek z edice Cesta je cíl, a spolupracuje s cestovatelkou a spisovatelkou Lucií Kutrovou (Holka s bucket listem) na podpoře zvířecích útulků, pro něž se už ze strany Traťoffek podařilo zajistit přes šedesát tisíc korun.

„Chci, aby ponožky odrážely několik věcí. Nemusí být jen funkční a pohodlné, tudíž ideální pro sportovce, ale mohou být také barevné a zábavné, aby zaujaly více lidí. V kombinaci s lokální výrobou věřím, že jsou pro zákazníky atraktivní,“ dodává Sušická a láká i na nové cyklistické a běžecké kolekce, které ještě letos chystá.