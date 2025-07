Nechcete se tlačit ve frontách ve Varech? Tohle jsou nejzajímavější filmy, které si můžete pustit doma

Uložit 0

Včera začal mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, v Česku jedna z největších kulturních akcí roku a jeden z nejstarších festivalů na světě s počátky v polovině 40. let. Na hlavní filmovou událost střední a východní Evropy, o níž se pravidelně píše i v hollywoodských médiích, je ovšem poměrně náročné se dostat a návštěva bude skoro jistě zahrnovat dlouhé fronty v brzkých hodinách nebo rovnou zaplněné sály. Pokud vám to nezní jako zvlášť příjemný způsob, jak trávit čas, vybrali jsme zajímavé filmy z předchozích ročníků, které si můžete pustit doma.

Pokud se do Karlových Varů přeci jen rozhodnete vydat, v okolí Hotelu Thermal můžete letos narazit na filmové hvězdy jako Michael Douglas, Stellan Skårsgard, Peter Sarsgaard nebo Dakota Johnson. A na projekcích nebude nouze o vychvalované i dosud neviděné tituly – namátkou stojí za pozornost restaurovaná verze Přeletu nad kukaččím hnízdem, drama Citové hodnoty, sofistikovaná romantická komedie Dokonalá shoda, český Karavan, drama Sny nebo vítěz letošního Cannes Drobná nehoda. Vydejme se ale online…

Umění jíst a milovat

KVIFF.TV | Historický | 2023 | 134 min. | ČSFD

Umění jíst a milovat je možná jeden z nejfrancouzštějších filmů, jaký kdy vznikl. Sleduje slavného gurmána Dodina a brilantní kuchařku Eugénii, kteří spolu dlouhé roky diskutují o jídle, hledají recepty, objevují nové chutě a vydávají se do všech možných zákoutí gastronomie. Dodin se do svojí kuchařky zamiluje a je rozhodnut udělat cokoliv pro to, aby si jej vzala za muže. Kritika film zahrnula chválou za gurmánskou kuchyni i procítěný romantický příběh.

Blažiny lekce

Max | Thriller | 2023 | 114 min | ČSFD

Předloňský vítěz Křišťálového glóbu, tedy hlavní ceny karlovarského festivalu. Tento bulharsko-německý snímek pojednává o sedmdesátileté ženě jménem Blaža, respektované učitelce, která nedávno přišla o manžela. Podle křesťanské tradice ho musí pohřbít do čtyřiceti dnů a má na to připravené peníze, o všechny úspory ale přijde kvůli podvodnému telefonátu. Jelikož se tím rozpadá její naděje na poklidné stáří, zprvu dokonce začne znovu pracovat, později se ale vydá trochu jiným směrem. Ačkoliv jde v základu o sociální drama, režisér Stefan Komandarev ho kombinuje s prvky thrilleru i humorem a vytváří strhující celek.

Dokonalé dny

KVIFF.TV | Drama | 2023 | 123 min. | ČSFD

Dokonalé dny jsou filmem tak trochu o ničem – a právě v tom tkví jejich kouzlo. Hrdinou snímku Wima Wenderse, režiséra Nebe nad Berlínem, je tokijský uklízeč veřejných toalet Hirajama. Jeho každodenní rutinu, zaplněnou čtením knih nebo poslechem starých kazet, naruší série nečekaných setkání, která odhalují hrdinovu minulost. Nenuceně plynoucí snímek nicméně diváky vybízí ke hledání krásy v každodenních maličkostech. Byl jedním z hitů loňského Cannes.

Minulé životy

Max | Drama | 2023 | 105 min. | ČSFD

Romantické drama Minulé životy se stalo malým hitem už na předloňské české premiéře na festivalu v Karlových Varech a v průběhu léta pak dojalo řadu dalších diváků. Sleduje příběh ztracené lásky a sentimentálního vzpomínání na to, co nebylo. Spisovatelka Nora a Hae-Sung se po dvou dekádách odloučení na pár dnů setkají v New Yorku a přemýšlejí, jak by jejich život vypadal, kdyby svoji dětskou lásku naplnili. Není to ale žádné velké drama, vše se odehrává v pohledech, letmých dotecích a nepřímých konverzacích.

Nejhorší člověk na světě

KVIFF.TV | Drama/Komedie | 2021 | 129 min | ČSFD

Toto dánské drama s prvky komedie sleduje čtyři roky v životě Julie, mladé ženy hledající sebe samu, směr své kariéry i milostného života. Dostalo se mu označení jednoho z nejlepších romantických filmů poslední let, ale také příběhu, který neví, co vlastně chce říct. Podobně jako Julie. Na jedné straně s lehkostí a komplexně zkoumá lásku v dnešním světě, na druhé ukazuje, jak na ni není mnoho prostoru. Kombinuje přitom melancholii s humorem a daří se mu vytvořit nejeden dojemný okamžik.

Rodinné štěstí

KVIFF.TV | Drama | 2016 | 81 min. | ČSFD

Vítěz křišťálového glóbu v roce 2016. Na první pohled nenápadné maďarské komediální drama, které se odehrává prakticky jen v jednom bytě, je vlastně satirická freska rodinných sešlostí a vratkých vztahů. Vše začíná tím, když jedna rodina na pár dnů ubytuje svoje příbuzné u sebe doma. Stačí chvíle a přicházejí konflikty, podráždění, křivda závist a přetahování o to, kdo má pravdu. Režisér Szablocs Hajdu do filmu obsadil i sebe a vlastní rodinu, což mu ještě přidává na autenticitě. Překvapí vás, jak si to užijete.

Aftersun

KVIFF.TV | Drama | 2022 | 96 min. | ČSFD

Aftersun je hit nezávislé kinematografie, který pomohl prorazit Paulu Mescalovi. Odehrává se primárně v 90. letech v tureckém přímořském resortu, kde jednatřicetiletý otec tráví příjemné chvíle se svojí jedenáctiletou dcerou. První snímek režisérky a scenáristky Charlotte Wells s melancholií zachycuje jejich vztah, na který později dospělá žena vzpomíná. Podle mnoha jeden z nejlepších filmů roku 2022.

Láska

KVIFF.TV | Drama | 2012 | 125 min. | ČSFD

Vítěz Zlaté palmy z roku 2012, který si pak vysloužil i mnoho pozornosti v Karlových Varech nebo na Oscarech. Pod vzletným názvem se ve skutečnosti skrývá devastující romantické drama o postarším manželském páru. Žena se po mozkové mrtvici stane zcela závislou na pomoci svého muže, který se o ni každý den oddaně, s něžnou péčí stará, ale zároveň sleduje, jak mu láska jeho života mizí před očima. Svým způsobem krásný, ale velmi náročný film evropského mistra Michaela Hanekeho.