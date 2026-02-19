Nechtěl dovážet levné zboží z Číny. Začal vyrábět dřevěné hry a tabule do krajiny, ocenil je i prezident
Miloš Tomek vyrábí interaktivní naučné tabule, které doprovázejí lidi na cestách přírodou. Opustil svět reklamy a pustil se do práce se dřevem.
Vypadá to jako docela obyčejný den v nenápadné výrobní firmě na hradeckém letišti. Něco je tu ale přecejen jinak než obvykle – po cestě přijíždí kolona vládních aut a z jednoho z nich vystupuje prezidentský pár. V rámci návštěvy Královéhradeckého kraje se přijeli podívat i sem, do Lesního světa, kde se už deset let vyrábějí dřevěné prvky na naučné stezky v krajině, ale také hry, hračky nebo vzdělávací pomůcky do škol.
S jejich pomocí se děti i dospělí učí rozeznávat ptáky, hmyz i savce v přírodě například podle stop, peří nebo hlasů, druhy stromů podle listů a kůry, ale taky pozorovat ve správnou chvíli sovy a dravce nebo chápat význam vody v koloběhu přírody.
Zakladatele firmy Miloše Tomka pak čeká s prezidentem ještě jedno setkání – dostává pozvání na Hrad na účast při předávání státních vyznamenání 28. října. „Obojí vnímám jako velkou čest, ale hlavně jako ocenění práce celého týmu, kterou tu v Lesním světě deset let děláme, abychom lidem ukázali, že člověk je přirozenou součástí přírody a že je třeba o ni pečovat, “ přiznává Tomek.
K založení firmy ho v roce 2015 vedlo rozhodnutí, ke kterému nečekaně dospěl při pracovní návštěvě Číny. Jako obchodní zástupce českého prodejce reklamních předmětů navštívil tamní veletrh a měl také možnost nahlédnout do výroby produktů, které do Česka dovážel.
„Ačkoli jsem o čínské výrobě věděl předem mnoho a nedělal jsem si iluze o její udržitelnosti, osobní návštěva pro mě byla šok. Měl jsem možnost vidět i odvrácenou tvář v podobě nelítostných manufaktur v ghettech, které svou produkcí spotřebního zboží na jedno použití zaplavují svět. Odjížděl jsem s jistotou, že takto podnikat nechci. Bylo to v naprostém rozporu s tím, kým jsem,“ vzpomíná.
Začátky byly testem, jestli to myslím vážně – psychicky i finančně.
Že se na prodeji nekvalitních produktů nebude podílet, se podle svých slov rozhodl ze dne na den. „Probudily se ve mně vzpomínky na dětství na venkově, kde jsem se s tátou učil pracovat se dřevem v dílně, chovat včely a vůbec žít v dobrém vztahu k přírodě,“ vysvětluje. „V hlavě se mi jeden za druhým začaly rodit nápady, co vše bych mohl začít vyrábět ze dřeva, tady v Čechách a postupy, které nezatěžují přírodu. Měl jsem obrovskou chuť se do toho pustit,“ popisuje.
Založení značky Lesní svět ale ani zdaleka nepřipomínalo romantickou procházku lesem. Tomek musel uživit rodinu a splácet hypotéku, takže první tři roky vypadaly spíš jako intenzivní maraton. „Přes den jsem vydělával na provoz v jiných projektech a po nocích budoval základy své firmy,“ říká. Začínal v malé dílně, sháněl truhláře, testoval lasery a hledal způsob, jak naučné prvky do přírody udělat interaktivně.
„Začátky byly testem, jestli to myslím vážně – psychicky i finančně,“ popisuje Tomek období, kdy se musel obejít bez vlastních strojů a vše řešit subdodávkami. Dnes je z Lesního světa firma střední velikosti s desítkami lidí, většina z nich u něj pracuje od počátku. Hradecká dílna letos míří na obrat 45 milionů korun a produkuje vše od drobných edukativních her za pár stovek až po komplexní interaktivní naučné stezky v hodnotě milion a půl. Ty si na zakázku objednávají třeba obce nebo národní parky.
Potkají je výletníci po celém Česku, od Národního parku Šumava přes Krkonošský národní park až po stovky obecních lesoparků a stezek u rybníků. Portfolio propojuje klasické dřevo s digitální vrstvou, kdy si děti u tabulí mohou přes QR kódy pustit autentické hlasy zvířat nebo básničky. Ty pro projekt namluvili starší herci Klicperova divadla, aby nahrávky zněly jako od laskavé babičky či dědečka. „Dnešní děti často nemají partnera do hry, tak je tam aspoň přes ten kód hlas, který na ně mluví a předává jim příběhy,“ říká Tomek.
To, co Lesní svět odlišuje od běžných výrobců cedulí, je podle slov zakladatele zaměření na detail. „Nevyužíváme zdroje AI nebo fotobank, ale hledali jsme rok a půl toho správného ilustrátora,“ vysvětluje. Našel ho v Jiřím Novákovi z Kroměříže. Společně za deset let vytvořili unikátní archiv více než 3 000 autorských kreseb rostlin a zvířat, které skutečně odpovídají realitě.
Kromě rozšiřování aktivit do sousedních zemí je perličkou tvorby Lesního světa realizace naučné stezky spolu s Mendelovou univerzitou do dalekého Mongolska. Miloš Tomek věří, že jeho tabule jsou jen prostředkem k něčemu většímu: „Naším úkolem je zažehávat jiskřičky poznání. Nikdy nevíte, která tabule v lese u dítěte způsobí ten moment uvědomění, že příroda stojí za péči a ochranu,“ říká na závěr.