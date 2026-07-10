Nejdřív si ho proklepl Trumpův úřad, teď nejsilnější ChatGPT míří mezi lidi. Je opravdu tak výjimečný?
OpenAI oficiálně vydává svou dosud nejlepší AI GPT-5.6. Sází na rychlost a nízkou cenu, trůn však konkurenčnímu Anthropicu jednoznačně nesebrala.
OpenAI dostala od amerických úřadů zelenou k plnému spuštění GPT-5.6, nebylo to ale jen tak. Firma model poprvé zpřístupnila už koncem června, jenže jen omezenému okruhu důvěryhodných partnerů schválených vládou. Teprve na začátku července přišlo plné uvolnění pro veřejnost – a to jen pár týdnů poté, co se GPT-5.6 kvůli obavám o národní bezpečnost ocitl uprostřed regulatorní bitvy o to, kdo smí nejpokročilejší modely umělé inteligence vůbec pustit ven.
Ještě než se GPT-5.6 Sol dostal k prvnímu uživateli, internet už o něm mluvil jako o modelu, který může definovat novou špičku trhu. Šéf OpenAI Sam Altman ho sám označil za „nejlepší model, jaký jeho společnost kdy vytvořila“.
Co je na ChatGPT skutečně nové, se dá shrnout vypíchnutím několika technologických změn. OpenAI novinku rozdělila na tři výkonnostní úrovně nazvané Sol, Terra a Luna. Sol neboli Slunce představuje nejdražší a nejvýkonnější vlajkovou loď navrženou pro nejnáročnější úlohy, jako jsou komplexní uvažování, dlouhé programovací seance, pokročilá agentní práce nebo tvorba aplikací.
Terra, pojmenovaná po Zemi, představuje vyvážený zlatý střed pro každodenní práci. Nabízí výkon srovnatelný s předchozí verzí GPT-5.5, avšak za výrazně nižší cenu. Trojici uzavírá Luna neboli Měsíc, odlehčená, mimořádně rychlá a zároveň nejlevnější varianta určená pro zpracování velkého objemu rutinních úloh.
Hlavní technická novinka GPT-5.6 spočívá ve způsobu, jakým model pracuje s časem a strukturou řešení mimořádně náročných úloh. Vlajkový Sol totiž přichází se dvěma novými režimy hlubokého uvažování. Prvním z nich je režim Max, který umělé inteligenci poskytuje maximální prostor pro interní zpracování problému a představuje dosud nejvyšší úroveň komplexního uvažování, jakou kdy OpenAI nabídla.
Druhý režim s názvem Ultra jde ještě dál a zapojuje takzvané subagenty. Jde o koordinované dílčí agenty, kteří paralelně řeší jednotlivé části jedné složité úlohy. Tento upgrade je navíc zabudovaný přímo do architektury modelu, nikoli jako dodatečná softwarová vrstva nad ním.
Nové prostředí pro práci i ovládání systému
Firma nepředstavila jen tři nové přírůstky do rodiny jazykových modelů, ale i ChatGPT Work. Jde o nové prostředí pro komplexní a dlouhodobou práci, které je dostupné na webu, v mobilu i na počítači. Je navržené tak, aby zvládalo složitější procesy než jen běžné odpovědi na otázky.
Během ukázek v rámci oficiální prezentace OpenAI ukázala, jak model zvládá například prohledat historii firemního Slacku a na základě nabitých vědomostí automaticky naplánovat schůzky do kalendáře. Exceluje také v oblasti financí, kde dokáže provést složitou analýzu dat, aktualizovat tabulky a rovnou z nich vytvořit hotovou powerpointovou prezentaci. Jde o zjevnou reakci na konkurenční Claude Cowork od Anthropicu.
Další výraznou novinkou je autonomní ovládání aplikací. ChatGPT nově získává vlastní kurzor, díky kterému dokáže samostatně pracovat v jiných programech na pozadí. Během živé ukázky například sám uspořádal obsah v aplikaci Apple Notes. Vytvořil nové složky a přesunul do nich poznámky, zatímco uživatel mohl na počítači nerušeně pokračovat v jiné práci.
Třetí novinkou jsou Hosted Sites. Přímo z konverzace lze nově vytvářet plně funkční webové stránky, interaktivní 3D vizualizace i datové dashboardy a jediným kliknutím je publikovat, aniž by bylo potřeba napsat pouhý řádek kódu. Výsledkem je funkční odkaz, který lze okamžitě poslat dalším lidem.
Podobu vytvořeného webu je navíc možné průběžně upravovat pouze tak, že si uživatel s chatem dopisuje. Stačí například požádat, aby do statického webového rozhraní přidal drobnou interaktivní hru a ChatGPT stránku okamžitě přeprogramuje. OpenAI tím demonstruje výrazně pokročilejší schopnost práce s obrazovkou. Model nejen vygeneruje potřebný kód, ale údajně i sám zkontroluje, jak výsledek skutečně vypadá, a podle potřeby jej upraví.
Živý překlad a nový čip
Kromě hlavních produktových novinek přináší nová verze také řadu dalších vylepšení. Cestovatele pravděpodobně nejvíce potěší schopnost ChatGPT překládat mezi cizími jazyky v reálném čase. Přestože OpenAI zatím neupřesnila, kolik světových jazyků funkce podporuje, měla by fungovat jako oboustranný tlumočník. Stačí vzít do ruky mobil, mluvit a funkce GPT Live převede řeč do zvoleného jazyka. Společnost novinku předvedla na plynulém rozhovoru mezi angličtinou a japonštinou, kdy aplikace v reálném čase překládala konverzaci mezi zástupkyní firmy a japonským farmářem.
ChatGPT by se měl dočkat také úpravy dosud podle mnohých přehnaně přísných bezpečnostních omezení. OpenAI odstranila problém označovaný jako reward hacking, který se objevil v předchozí verzi GPT-5.5. Kvůli němu model často odmítal i legitimní požadavky z obavy, že by je uživatel mohl zneužít, případně působil zbytečně moralizujícím dojmem. Podle společnosti by nyní měl reagovat přirozeněji a vyváženěji.
Bezpečnost však podle OpenAI zůstává prioritou. Model měl projít důkladným testováním zranitelností i několikatýdenním bezpečnostním tréninkem. Zajímavostí je také to, že už dokáže pomáhat s vlastním vývojem. Nejvýkonnější varianta Sol údajně na základě jediného stručného pokynu samostatně zajistila celý proces doučení svého menšího a levnějšího sourozence, modelu Luna.
Vedle samotného modelu OpenAI poprvé výrazněji zdůraznila také hardware, na kterém běží. Firma oznámila, že Sol bude dostupný i na specializovaných waferových čipech společnosti Cerebras s výkonem až 750 tokenů za sekundu. Pro běžné uživatele to znamená výrazně rychlejší zpracování i složitějších úloh.
Ceny jednotlivých verzí vytvářejí poměrně strmou křivku a odvíjejí se od jejich schopností. Účtování je založené na milionech tokenů, přičemž vstupní tokeny, tedy text, který model pouze zpracovává ze zadání, jsou výrazně levnější než výstupní tokeny, které AI sama generuje.
Nejrychlejší a nejlevnější varianta Luna stojí přibližně 23 korun za milion vstupních a 138 korun za milion výstupních tokenů. Střední model Terra vyjde zhruba na 57,50 koruny za vstup a 345 korun za výstup. Nejvýkonnější Sol pak stojí přibližně 115 korun za milion vstupních a 690 korun za milion výstupních tokenů.
OpenAI se z tvrdého zásahu vůči konkurenci poučila a zvolila opatrnější postup.
Pětinásobný cenový rozdíl mezi Lunou a Solem naznačuje, že firmy budou nejvýkonnější model využívat především pro programování a komplexní výzkum, Terru pro běžné agentní úlohy a Lunu pro rychlá, jednoduchá zadání. K rozhodnutí zlevnit ale nedochází zčistajasna. Čínské laboratoře, jako jsou DeepSeek, Alibaba se svým modelem Qwen, Moonshot AI nebo Zhipu, dlouhodobobě tlačí ceny tokenů dolů a jejich modely se rychle přibližují špičce americké konkurence.
Regulační bitva a poučení z chyb Anthropicu
Na americké AI laboratoře však netlačí jen Čína, ale také vlastní vláda. Červnové nařízení prezidenta Donalda Trumpa zavedlo dobrovolný program, který vývojářům umožňuje požádat federální úřady o posouzení rizik ještě předtím, než své nejpokročilejší modely zpřístupní veřejnosti.
Společnost Anthropic na nový režim doplatila jako první. Americká vláda jí totiž v polovině června nečekaně nařídila, aby ve svých nejpokročilejších modelech Fable 5 a Mythos 5 okamžitě zablokovala přístup všem cizincům, včetně těch, kteří ve Spojených státech žijí legálně nebo pro Anthropic přímo pracují.
Protože firma nedokázala takto specifické omezení technicky zavést ze dne na den, musela oba modely dočasně celosvětově vypnout. Na trh se tato špičková umělá inteligence vrátila zhruba po třech týdnech a s řadou výrazných bezpečnostních omezení.
OpenAI se z tvrdého zásahu vůči konkurenci poučila a zvolila opatrnější postup. Svůj nový model nejprve zpřístupnila pouze vládním partnerům a GPT-5.6 uvolnila pro širokou veřejnost až po dokončení přísných bezpečnostních testů.
Sol vs. konkurenční špička
Modely OpenAI jsou nyní pravděpodobně největším rivalem novinek od Anthropicu a interní data společnosti ukazují, že ve srovnávacích benchmarcích jde často o velmi těsný souboj. Sol například dominuje v komplexním testu Agents‘ Last Exam, který měří schopnost řešit náročné profesní úlohy napříč 55 obory. V závislosti na zvolené konfiguraci si zde novinka od OpenAI drží před Fable 5 náskok 11 až 13 procentních bodů. Lepších výsledků dosahuje také v agentním prohlížení webu, manažersko-konzultačních úlohách a v benchmarku Terminal-Bench zaměřeném na práci s příkazovým řádkem, kde v paralelním režimu Ultra svůj náskok ještě zvyšuje.
Fable 5 od Anthropicu si naopak udržuje silnou pozici v nejtěžších úrovních matematického testu FrontierMath i v benchmarku Toolathlon. Ten podrobně hodnotí, jak obratně dokáže model využívat externí nástroje, například kalkulačku nebo firemní databáze, aniž by při tom chyboval. V celkovém přehledu obecných schopností jsou si však oba modely velmi blízko.
Pokud jde o programování, misky vah se znovu přiklánějí na stranu OpenAI. Podle žebříčku Coding Agent Index od analytické platformy Artificial Analysis dosáhl model GPT-5.6 Sol 80 bodů, čímž se stal nejlépe hodnoceným modelem pro psaní kódu a překonal i Claude Fable 5. Této úrovně přitom dosahuje s přibližně o 40 procent nižšími náklady na jednu vyřešenou úlohu. Také v celkovém indexu inteligence nabízí Sol srovnatelný výkon jako Fable 5, avšak přibližně za třetinu jeho nákladů.
Výborně si vede také v kancelářském benchmarku AA-Briefcase. Přestože v celkovém pořadí skončil těsně za Fable 5, získal vůbec nejvyšší hodnocení v kategorii Presentation Elo, která hodnotí kvalitu prezentací v PowerPointu. Špičkových výsledků dosáhl rovněž při práci s tabulkami v Excelu.