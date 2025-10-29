Nejhodnotnější na druhou. Nvidia pokořila tržní hodnotu 5 bilionů dolarů a je větší než německá ekonomika
Nejhodnotnější firma na světě, technologický gigant Nvidia, překonala další metu. Její hodnota je nyní 5 bilionů dolarů.
Americký gigant Nvidia se stal první firmou na světě, jejíž tržní hodnota překročila hranici pěti bilionů dolarů. Akcie společnosti ve středu posílily o více než čtyři procenta, čímž potvrdily nevídaný růstový příběh firmy, která se z výrobce čipů pro hráče proměnila v motor celé éry umělé inteligence.
Tvrzení, kterému by věřil málokdo, tak nabírá pravdivého rozměru. Nvidia je větší než celá národní ekonomika Německa (5,01 bilionu) a dohání kombinovaný HDP dvou největších ekonomik jižní Evropy – Francie (3,28 bilionu) a Itálie (2,46 bilionu). Ještě více ohromující je skutečnost, že pouze Spojené státy (28 bilionů) a Čína (17,7 bilionů) mají HDP větší než je současná tržní kapitalizace Nvidie.
Akcie společnosti letos vzrostly už o více než 50 procent. Generální ředitel Jensen Huang nedávno oznámil, že Nvidia očekává objednávky AI čipů v hodnotě půl bilionu dolarů a chystá výstavbu sedmi superpočítačů pro americkou vládu. Zároveň rozšiřuje své pole působnosti, když tento týden oznámila miliardovou investici do staré známé finské Nokie. S tou plánuje společný vývoj sítí nové generace 6G.
Růst Nvidie se stal hlavním motorem rekordního tažení amerických burz. Technologický sektor táhne celé indexy vzhůru – Apple i Microsoft mezitím překročily čtyřbilionovou hranici tržní kapitalizace. Investoři tak nepřestávají věřit, že umělá inteligence se stane klíčovým pilířem příští ekonomické éry.
Jenže právě tato často bezmezná víra začíná budit obavy. Mezinárodní měnový fond i Bank of England v posledních týdnech varovaly, že prudký růst valuací může skrývat riziko přehřátí trhů. Po euforii kolem AI podle nich může přijít i „fáze vystřízlivění“, pokud se ukáže, že očekávané zisky nepřijdou tak rychle. Ostatně, nic nového.
Nadšení investorů mírně brzdí i skeptičtější hlasy. Šéfka Ark Invest Cathie Wood sice věří v dlouhodobý potenciál umělé inteligence, zároveň ale připouští, že trh čeká krátkodobý „reality check“. „Pokud se naše očekávání ohledně AI potvrdí, jsme teprve na začátku technologické revoluce,“ uvedla pro CNBC na konferenci v Rijádu a dlouhodobě potvrdila pozitivní výhled.
Nvidia se mezitím dál posouvá z pozice výrobce hardwaru k roli architekta digitální infrastruktury nové doby. Značka, kterou ještě před deseti lety znali hlavně hráči PC her, dnes diktuje směr globální ekonomice. Otázka, na kterou by však byla potřeba křišťálová koule je, zdali se tento strmý růst AI boomu nezastaví a případně jak moc.
„Překonání pětibilionové úrovně tržní kapitalizace společnosti Nvidia je jejím druhým rekordem v letošním roce poté, co se ji podařilo jako první společnosti překonat 4bilionovou hranici. Za více než 25% růst od června se zasadily zejména silné výsledky hospodaření, a také uzavření několika strategických partnerství,“ říká k tématu Tomáš Cverna, analytik finančních trhů společnosti XTB.
„Příkladem je deal s OpenAI, který by se měl do výsledků hospodaření promítnout ve druhé polovině příštího roku. Valuace společnosti Nvidia dosahuje více než 40násobku letošních očekávaných čistých zisků, což výrazně zvyšuje průměr trhu i s přihlédnutím k faktu, že v současné době má Nvidia zhruba 8% váhu v indexu,“ dodává.