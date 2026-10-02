Nejlepší investice je vaše zdraví. Na konferenci Money Maker poradí Tomáš Šebek, Kateřina Šédová i Lubo Smid
Velká konference Money Maker se 10. listopadu koná v obnoveném Průmyslovém paláci. Vedle investic a byznysu bude řeč také o longevity a prevenci.
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Spánek, mentální odolnost, pohyb, prevence i dlouhověkost. Investovat se dá i do vlastního zdraví a tomu bude patřit jedna z linií pátého ročníku velké konference Money Maker, kterou CzechCrunch pořádá v úterý 10. listopadu na pražském Výstavišti. V nově otevřeném Průmyslovém paláci se počítá s více než dvěma tisíci návštěvníky a přes šedesáti řečníky na dvou scénách. Vedle tradičních investic a světa byznysu se program věnuje i tomu, jak žít kvalitně. Vstupenky si můžete koupit na webu konference.
O zdraví jako nejlepší investici bude mluvit známý chirurg a podnikatel Tomáš Šebek. Jako lékař se účastnil misí organizace Lékaři bez hranic v Afghánistánu či Jemenu a zkušenosti z nich dnes spojuje s praxí v Centru jednodenní péče berounské nemocnice. Založil platformu uLékaře.cz, kterou nedávno za stamiliony prodal, a stojí za projektem Ministr zdraví. Patří k hlavním tvářím digitalizace českého zdravotnictví a prevence a napsal také několik knih.
Co opravdu prodlouží život, se bude snažit vysvětlit lékařka Kateřina Šédová, která se specializuje na preventivní medicínu a dlouhověkost. Po vlastní zkušenosti s rakovinou založila ve 22 letech neziskovou organizaci Loono, jež vzdělává veřejnost o prevenci vážných nemocí. Její kampaň #prsakoule pomohla stovkám lidí odhalit rakovinu v časném stádiu. Promluví také o tom, jak nám investice peněz či času do prevence může doslova změnit život.
Pohled z čela firmy přinese také Lubo Smid, spoluzakladatel a šéf společnosti STRV, která vyvíjí digitální produkty nejen pro americké startupy či zavedené značky. Smid se vedle práce intenzivně věnuje biohackingu a na Money Makeru bude mluvit o tom, jak vést firmu, do toho aktivně sportovat a nevyhořet. Tématu se na druhé scéně dotkne i Aneta Martinek, spoluzakladatelka vzdělávací platformy #HolkyzMarketingu a autorka knih Organizační porno a Holky to chtěj taky o slaďování kariéry a rodičovství.
Většinu programu na Money Stage ovšem zaberou peníze. Guvernér České národní banky Aleš Michl popíše, jak investuje centrální banka, investor Michal Semotan, nově ze skupiny PPF, bude mluvit o tom, kam s penězi v roce 2027, a zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková vysvětlí, proč po exitu sází na desítky malých firem. Vystoupí také Dušan Šenkypl z Pale Fire Capital, Jaroslav Beck a Tomáš Mikolov ze startupu BottleCap AI a všichni popíší, jak jejich životy mění AI.
Money Maker 2026
- Proběhne v Průmyslovém paláci v Praze na Výstavišti 10. listopadu 2026.
- Motto je „Investice pro lepší život“ a konference nabídne 5 základních tematických bloků: investice, byznys, reality, well-being a tvůrci.
- K dispozici budou dvě scény (nazvané Money a Maker), dvě desítky workshopů, experience zóna, networking.
- Celkem vystoupí přes 60 řečníků a hostů.
- Představí se mimo jiné Aleš Michl, Simona Kijonková, Dušan Šenkypl, Zorka Hejdová, DJ NobodyListen, Petr Dědek, Tomáš Šebek nebo Michal Semotan s Filipem Kejlou.
- Více informací včetně vstupenek najdete na webu konference.
Maker Stage bude patřit tvůrcům a budování osobní značky. Moderátorka Zorka Hejdová na ní bude mluvit o tom, jak z popularity udělat byznys, DJ a producent NobodyListen o cestě od české scény ke spolupráci se značkami Louis Vuitton a Dior. Vystoupí také sklářský designér Lukáš Novák z Nového Boru, který oživuje dvě stě let starou techniku výroby skla, novinářka Adéla Šponerová nebo Natálie Marie Vlčková, zakladatelka módní značky Adolphinata.
Money Maker bude jednou z prvních velkých akcí v obnoveném Průmyslovém paláci, který se po požáru v roce 2008 a rekonstrukci za zhruba tři miliardy korun letos na podzim znovu otevírá veřejnosti. Loňský ročník v Nové Spirále byl vyprodaný a navštívilo ho přes 1 100 lidí. Kromě přednášek nabídne letošní program přes dvacet workshopů v menších skupinách, experience zónu s více než dvaceti vystavovateli z technologií, gastronomie i luxusního zboží a prostor pro networking.
Konference se koná celý den v úterý 10. listopadu a vstupenky už jsou v prodeji. Základní stojí 2 790 korun, dvojice základních vstupenek ve variantě Double 4 690 korun. Business vstupenka za 4 790 korun zahrnuje navíc vyhrazená místa v prvních řadách, přednostní vstup, catering po celý den, záznamy přednášek a afterparty. Firmy a skupiny od deseti lidí mohou získat individuální nabídku. Hlavními partnery Money Makeru jsou společnosti Contera, Fidurock, Natland, OPC a XTB.