Nejmíň sto investorů jim řeklo ne. Teď má jejich nákupní aplikace hodnotu 420 miliard korun
Od prodeje figurek z pokoje až po miliardové impérium. Dvojice sběratelů z Ameriky proměnila živá vysílání v e-commerce fenomén.
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V roce 2019 Logan Head na měsíc prakticky zmizel. Zavřel se v pokoji domu, který si se spolubydlícím pronajímal, a zhruba pět týdnů z něj nevytáhl paty. Pracoval totiž šestnáct hodin denně na softwaru pro Whatnot, nákupní platformu, která měla připomínat teleshopping nové generace: prodejci v živém vysílání ukazují zboží a diváci se mohou rovnou ptát, přihazovat v aukcích nebo nakupovat. Ani po dokončení práce ale neměl vyhráno. Po urputném programování totiž nastala chvíle, které se obával daleko více než jakkoli vyčerpávajícího kódování: někdo musel systém, na němž celou dobu pracoval, otestovat v praxi.
„Skončil, a pak prostě vyšel z pokoje a řekl: ‚Tak jo, mám hotovo. Musíme to vyzkoušet,“ vzpomínal v pořadu Fortune Term Sheet jeho tehdejší spolubydlící a spoluzakladatel firmy Grant LaFontaine. Head byl podle něj po týdnech nepřetržité práce psychicky na dně a naplno propadl nervozitě z toho, jestli bude všechno fungovat tak, jak má.
Pro testovací náčiní nemuseli daleko. Dům, ve kterém v té době žili i pracovali, přetékal stovkami figurek Funko Pop z jejich vlastní sbírky. Polovinu z nich nahráli na e-shop se standardní pevnou cenou, druhou polovinu se rozhodli nabídnout v živém vysílání přes aplikaci, kterou Head právě dokončil.
LaFontaine se postavil před kameru a začal vysílat. Během pouhých dvou hodin vyprodal veškeré zásoby, přičemž za jediný večer utržili 5 tisíc dolarů a zbavili se stovek figurek. „Prodali jsme snad úplně všechno, co jsme měli v naší pracovně,“ líčil LaFontaine. Za jediný večer tak zmizelo více kusů platových postaviček, než kolik by dvojce dokázala prodat za celý rok na eBayi.
Byl to první jasný důkaz, že jejich koncept dává smysl. Aplikaci Whatnot oficiálně spustili v prosinci 2019 a o tři měsíce později se přihlásili do zimního běhu akcelerátoru Y Combinator. Zpočátku se zaměřovali výhradně na komunitu, kterou sami dobře znali: na sběratele.
LaFontaine byl totiž ve sběratelství zběhlý od dětství. V rodném Maine prodával s kamarády kartičky Pokémonů a už ve čtvrté třídě si založil účet na eBayi. Prvním předmětem, který přes internet zpeněžil, se tak stala právě holografická Pokémon karta vyobrazující růžovou potvůrku jménem Chansey.
Právě z těchto zkušeností vycházel i koncept Whatnotu. Místo neosobního katalogu, jako je právě eBay, se však LaFontaine s Headem rozhodli postavit nakupování na živém předvádění zboží, přímé komunikaci s kupujícími a vlastně tak trochu i charismatu samotného prodejce. Vedle živých přenosů s aukcemi si však aplikace zachovala také klasické nabídky za pevnou cenu, tedy přesně tu kombinaci, kterou zakladatelé úspěšně otestovali při svém prvním experimentu s figurkami.
Silnému startu konceptu nahrávala pandemie covidu. Zákazy vycházení a masivní přesun nakupování i zábavy do online prostoru vedly k tomu, že se Whatnot postupně proměnil z aplikace pro úzkou skupinu sběratelů a nadšenců v obří internetové tržiště s více než 250 kategoriemi produktů, od oblečení a doplňků přes populární hračky typu Labubu, mince či suvenýry až po domácí spotřebiče nebo nábytek.
Stokrát ne. I tak se nezlomili
Navzdory tomu projekt zpočátku investory příliš nelákal. LaFontaine a Head oslovili prý stovky potenciálních investorů a vedli si detailní tabulku s evidencí jednání a zpětné vazby, která z nich vyplynula. Když ale dosáhli hranice sta odmítnutí, přestali do ní raději zapisovat. Sledovat, jak se plní slovem „ne“ časem začalo být až příliš demotivující.
„Všechno, co za něco stojí, si musí projít sérií vzestupů a pádů,“ říká LaFontaine s odstupem. „Člověk musí umět rozpoznat, kdy negativní zpětná vazba skutečně vypovídá o samotném produktu a kdy jde jen o subjektivní názor,“ dodává.
Od roku 2020 nakonec Whatnot v devíti investičních kolech získal celkem 1 miliardu dolarů. Mezi jeho investory patří fondy jako Wonder Ventures, DST Global nebo CapitalG. Aktuální hodnota firmy dosahuje 20 miliard dolarů, tedy téměř 420 miliard korun, a od října 2025 se téměř zdvojnásobila.
S růstem se výrazně proměnilo i měřítko samotného tržiště. Jen během letošního roku přilákala platforma 20 milionů nových uživatelů. V červenci navíc překročila hranici jedné miliardy vyřízených objednávek, přičemž většina z nich vznikla v posledním půlroce. A co víc, v průměru se dnes podle magazínu Fortune přes Whatnot prodá více než dvacet položek každou jednu sekundu.
Firma přitom stále staví na původní myšlence: prodej je spojený s konkrétním člověkem a reálným zbožím. Obchodník sice nemusí ukazovat vlastní tvář, před kamerou ale musí předvést skutečný stav nabízených produktů. Whatnot tím podle Fortune výrazně omezuje prostor pro podvody a zachovává atmosféru živého tržiště či specializované burzy, která je na míle vzdálená anonymnímu procházení katalogů na Amazonu.
To potvrzuje i rozmanitost obchodníků, kteří na platformě působí. LaFontaine uvádí jako příklad prodejce mořských plodů ze San Diega, který dbá na ekologicky šetrný lov a vysílá přímo ze své lodi. Během pilotního streamování čerstvých ryb dokázal utržit až 4 tisíce dolarů za hodinu. Jeho obchod E-Fish od vstupu na platformu vyřídil již přes 8 tisíc objednávek.
Člověk musí umět rozpoznat, kdy negativní zpětná vazba skutečně vypovídá o samotném produktu a kdy jde jen o subjektivní názor.
Podle údajů společnosti si průměrný prodejce na platformě vydělá 25 tisíc dolarů ročně, což z Whatnotu dělá atraktivní vedlejší příjem. Ti nejúspěšnější obchodníci už přes službu utržili v součtu přes 100 milionů dolarů.
Samotný princip nakupování přes živý přenos přitom Whatnot nevymyslel. LaFontaine se otevřeně hlásí k inspiraci z Číny, kde se livestreamové aukce masivně rozšířily například na platformě Douyin (čínské obdobě TikToku).
Centrum služby jsou lidé, tvrdí zakladatelé platformy
Ve Spojených státech se vydal podobnou cestou i sám TikTok se svojí službou TikTok Shop. V roce 2022 spustil živé aukce také eBay, i když pouze pro vybrané prodejce. Podle dat časopisu Fortune fungovalo letos v březnu v USA zhruba 216 tisíc aktivních obchodů přímo na TikToku.
Whatnot se však od velkých konkurentů odlišuje tím, že živé streamy nebere jen jako pouhý doplněk k e-shopu. Od počátku je staví do samotného centra služby a vytváří kolem nich soudržné komunity se společnými zájmy. Firma díky tomu nejprve vyrůstala na sběratelích, kteří přesně věděli, co hledají, a teprve s vybudovanou základnou začala nabídku rozšiřovat.
I do fungování Whatnotu nicméně čím dál výrazněji zasahuje umělá inteligence. Pomáhá především při výzkumu nákupního chování uživatelů a pokročilé analýze dat. Firma navíc plánuje tyto nástroje zpřístupnit i samotným prodejcům, aby mohli lépe vyhodnocovat své živé přenosy i celkový chod obchodu.
LaFontaine však jasně vymezuje hranice, které by automatizace neměla překročit. „Whatnot je ze své podstaty o lidech,“ zdůrazňuje. „Lidé k nám nechodí sledovat roboty nebo AI. Přicházejí komunikovat s ostatními, budovat komunitu a sdílet společné zájmy.“ Platforma tak chce pomocí umělé inteligence zefektivnit především pozadí a administrativu kolem vysílání. Člověka stojícího před kamerou zatím nahrazovat nehodlá.