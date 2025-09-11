Nejmladší z rodu Kodlů otevírá skleněnou galerii v Pařížské. Chce dostat současné české umělce do světa
Pařížská ulice si může připsat nový kulturní bod na mapě. Na konci týdne se zde otevře galerie současného umění KodlContemporary.
Mapa Prahy získá nový kulturní bod. Konkrétně v Pařížské ulici. V prestižní lokalitě u brutalistní ikony bývalého hotelu InterContinental, dnes hotelu Fairmont Golden Prague, se v pátek veřejnosti slavnostně otevře galerie KodlContemporary. Místo, kde se v minulosti psaly dějiny české architektury, tak nyní ponese i stopu současného umění.
Nová prosklená budova galerie, navržená architektem Markem Tichým ze studia TaK Architects, vznikla jako součást rekonstrukce hotelu Fairmont. Transparentní fasáda podle autora podporuje vizuální propojení s okolním prostředím, zatímco promyšlená vnitřní dispozice umožňuje jak variabilní architektonická řešení, tak i náročné scénografické výstavní projekty. Kurátoři i umělci navíc budou mít v rámci stavby možnost regulovat osvětlení podle potřeby, a tím ovlivnit divácký zážitek.
Úvodní výstava „Bod 0“, kterou připravil kurátor Jan Kudrna, představí více než tři desítky autorů, s nimiž galerie Kodl v minulosti spolupracovala. Podle Kudrny má jít o retrospektivní shrnutí dosavadní práce známé české sběratelské rodiny, které zároveň slouží i jako otevření nové kapitoly. „Každou minutou, každou vteřinou, každým novým tahem štětce, odlitím sochy nebo renderováním grafického návrhu vzniká nový bod nula. Okamžik, kdy umělec a posléze i divák pozoruje nové dílo a cítí, že právě teď začíná něco nového, a přesto tak známého,“ vysvětluje kurátor.
Za zřízením i myšlenkou galerie současného umění stojí pětadvacetiletý Jakub Kodl, nejmladší z rodiny Kodlů, která se obchodu s uměním věnuje už po generace. „Naší ambicí je být galerií, která propojuje místní umělce s mezinárodní scénou, a současně být bránou, která přivádí světové umění do Prahy,“ říká.
Spolu s galerií se v těsném sousedství otevírá také prostor KC Editions, který nabídne limitované edice děl předních českých a slovenských umělců. Vznikají exkluzivně pro tento projekt v omezeném počtu kusů, s cílem přiblížit současné umění širšímu publiku a podpořit jeho sběratelství.