Nejstarší kostel v Ostravě dostane moderního souseda. Dlouholetou proluku zaplní polyfunkční dům Václav

Uložit 0

Stával tu dům, který byl vůbec prvním místem v Ostravě, kde se podávala káva. Povzbuzující mok tu byl k dostání od roku 1827. Zdejší zástavba měla sice mnohem starší kořeny, bohužel ale zmizela v šedesátých letech minulého století. I bez domů je tu ale dodnes významné místo v centru slezské metropole, odkud to je blízko na Masarykovo náměstí nebo nábřeží Ostravice. A nevzhledná proluka se po letech zaplní.

Je to místo hned naproti kostelu svatého Václava, který patří mezi vůbec nejstarší stavby Ostravy. Nemohlo to tak snad ani být jinak, než že dům v jeho sousedství ponese stejné jméno. To budou mít tedy společné, obě stavby však snad ani nemohou být rozdílnější. Ta nová slibuje polyfunkční dům s prosklenou fasádou, která ale byla vybírána tak, aby kostelu nekazila jméno.

Nový dům přinese do centra města 6 871 metrů čtverečních plochy. Na ní se mají rozkládat kanceláře, obchody, ale také byty. První, tedy kanceláře, by měly být prémiové, vybavené moderním zázemím s centrální recepcí, podzemním parkovištěm či kolárnou. V nejvyšším patře bude pobytová terasa, ze které bude výhled přímo na souseda, tedy na starý kostel.

Zatímco u kanceláří se počítá s tím, že si je jednotliví nájemci vybaví podle svých potřeb, stejně tak i maloobchodní jednotky v parteru, byty budou v nabídce už zařízené. Budou totiž nájemní. Dohromady jich bude šestnáct, a to v rozložení 1+kk až 4+kk, některé z nich budou mezonetové.

Zatímco nabídka kanceláří odstartovala spolu se zahájením stavby před pár dny, byty budou v nabídce až od příštího roku a všechny jsou určené k dlouhodobému pronájmu. Obchodních jednotek by mělo být ve Václavovi pět, jednu z nich má vyplnit gastroprovoz.

„Kombinace bydlení, administrativních a obchodních prostor má potenciál přispět k oživení historického centra Ostravy takříkajíc 24/7. Dlouhodobě nevyužitá proluka se tak změní v atraktivní místo pro život i podnikání,“ říká Zuzana Bajgarová, ředitelka skupiny Antracit, která je developerem stavby.

Antracit patří do holdingu Purposia a oba jsou v Ostravě jako doma, a tak není divu, že kromě samotné výstavby je v plánu také oživení jejího okolí. Proměnou by měly projít také přilehlé ulice Kostelní a Pivovarská. Počítá se, že tu přibudou stromy, veřejné osvětlení i lavičky. Antracit do celého projektu investuje kolem půl miliardy korun.

Za návrhem projektu stojí architektonické studio Arkos, které ho vytvořilo už pro původního majitele pozemku, jenž pro něj měl už i územní rozhodnutí. Noví majitelé se tak rozhodli i proto, že proces vyřizování potřebných dokumentů byl složitý. A to platilo i pro stavební povolení. Čekání na něj vyplnil archeologický průzkum. Trval rok a půl.

Během té doby se podařilo odhalit artefakty, které tu zůstaly po původních měšťanských domech. Místo je považováno za nejstarší jádro osídlení celé Ostravy. Nalezené předměty nyní slouží pro výzkum Národního památkového ústavu. Staré tak uvolnilo místo novému. Dokončení polyfunkčního domu Václav je naplánované na první polovinu roku 2027.