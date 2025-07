Největší deal roku je tady. Češi prodávají svou IT skupinu Adastra za miliardy korun Američanům

Uložit 0

Za největší letošní akvizicí s českou stopou stojí trojice podnikatelů Jan Mrázek, Jan Červinka a Petr Jech, kteří čtvrtstoletí budovali globální IT značku Adastra a teď se díky jejímu prodeji stanou součástí skupiny tuzemských miliardářů. Oficiálně nebyly detaily velké transakce prozrazeny, ale americký investiční fond Carlyle měl podle odhadů agentury Bloomberg za česko-kanadskou skupinu zaplatit zhruba 400 milionů dolarů včetně dluhu. To by bylo v přepočtu přes osm miliard korun. Spoluzakladatelé navíc i nadále zůstanou akcionáři.

„Tato investice představuje důležitý milník v rozvoji Adastry. Věříme, že díky globální síti, zkušenostem a investiční kapacitě Carlyle dokážeme akcelerovat náš růst a naplno využít potenciál trhu datových, cloudových a AI řešení,“ uvedli k transakci generální ředitel Rob Turner a provozní ředitel Pavel Kysela. O prodeji Adastry se intenzivně vyjednávalo poslední rok, ve finále se rozhodovalo mezi investiční skupinou Carlyle a newyorskou technologickou společností Synechron. Volba nakonec padla na Carlyle.

Adastra vznikla v roce 2000 a za čtvrt století vyrostla v globálního hráče s více než dvěma tisíci zaměstnanci a centrálami v Praze a Torontu. Jak připomíná český magazín Forbes, hlavním hybatelem byl zejména Jan Mrázek, který rok před pádem železné opony emigroval přes Německo do Kanady. Tam působil ve vedení Bank of Montreal. Proto má Adastra kořeny také v Kanadě a proto se původně specializovala na informační systémy bank. Postupně ale svůj byznys významně rozšířila.

Tržby Adastry dosáhly předloni pěti miliard korun. Česko-kanadská IT skupina se specializuje na komplexní transformace firem spojené s optimalizací dat a nasazením cloudu či umělé inteligence z oblasti finančních služeb, pojišťovnictví, automotive, výroby, telekomunikací nebo retailu. Největším akcionářem byl dosud Jan Červinka (přes 43 procent), následovaný Janem Mrázkem (30 procent) a Petrem Jechem (přes 26 procent). Podle informací CzechCrunche by měly všem třem zůstat blíže nespecifikované minoritní podíly.

Pro investiční skupinu Carlyle, která spravuje aktiva v hodnotě 453 miliard dolarů (9,5 bilionu korun) a je kótovaná na americké burze Nasdaq, jde o další český deal. Dříve u nás investovala do přerovské společnosti Meopta, výrobce elektronových mikroskopů Tescan či do softwarové firmy Phrase, dříve Memsource.

Stejně jako v těchto případech plánuje také svou nejnovější akvizici Carlyle dále rozvíjet. Do Adastry posílá kapitál ze svých dvou fondů, které se zaměřují na investice do technologických společností v celé Evropě a na investice do rychle rostoucích společností v různých odvětvích v Asii.

„Podle našeho názoru existuje významná příležitost k rozšíření přítomnosti společnosti Adastra na velkém, rychle rostoucím a atraktivním globálním trhu v oblasti dat, analytiky, cloudu a transformací umělé inteligence. Díky zdrojům, globálnímu působení a bohatým zkušenostem společnosti Carlyle v této oblasti věříme, že Adastra má dobré předpoklady k dalšímu zrychlení svého růstu prostřednictvím kombinace organických iniciativ a fúzí a akvizic,“ uvedli zástupci zainteresovaných fondů Carlyle Vladimir Lasocki a Greg Zeluck.