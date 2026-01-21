Největší úkol ze všech? Buffettovy děti dostaly 150 miliard a deset let na to, aby se jich zbavily
Tři sourozenci, žádný návod a deset let na rozdělení obrovského jmění. Dědictví Warrena Buffetta se mění v historickou filantropickou zkoušku.
Warren Buffett patří dlouhodobě mezi nejbohatší lidi světa a je považován za jednoho z nejúspěšnějších investorů moderní historie. Devadesátipětiletý Američan, přezdívaný věštec z Omahy, nashromáždil obří majetek především díky společnosti Berkshire Hathaway. Veškeré jeho bohatství, dnes odhadované na více než 150 miliard dolarů, mají po jeho smrti rozdělit jeho tři děti. A mají na to jen deset let. Takže jak na to?
Pro jeho potomky to není vysněné dědictví, ale spíš úkol, který s sebou nese obrovský tlak. Když se Peter Buffett dozvěděl, že on a jeho sourozenci budou mít na starosti rozdělení otcova majetku, jeho první reakce byla odmítavá. „Nechtěl jsem to,“ řekl v rozhovoru pro CNBC. Otci tehdy zavolal a snažil se z celé věci vyvázat. Warren Buffett mu odpověděl, že mu jeho postoj dává smysl, nic to ale nemění na tom, že zodpovědnost nakonec zůstane na nich.
V roce 2024 Buffett oznámil, že po jeho smrti bude celý jeho majetek převeden do nové charitativní struktury, kterou budou společně spravovat jeho tři děti – Susan, Howard a zmiňovaný Peter. Podle odhadu agentury Bloomberg přesahuje hodnota jeho jmění 150 miliard dolarů a dál roste. Buffett zároveň stanovil dvě zásadní podmínky. Zaprvé: všechny peníze musí být rozdány do deseti let od jeho smrti. Zadruhé: o každém využití prostředků musejí jeho děti rozhodnout jednomyslně. Pokud se neshodnou, peníze nikam nepůjdou.
V praxi to znamená, že rodina bude muset rozdělovat minimálně 15 miliard dolarů ročně. Podle dat organizace Giving USA by taková částka odpovídala přibližně čtyřem procentům veškerých ročních charitativních darů v USA. A to pouze při zachování současné hodnoty majetku. Pokud Buffettovo jmění dál poroste, budou roční částky ještě vyšší.
Doposud přitom Buffettovy děti žily spíše mimo veřejnou pozornost. To se má po smrti jejich otce zásadně změnit. Ze dne na den se z nich stanou jedni z nejvlivnějších filantropů na světě. Budou sledováni médii, dalšími bohatými dárci i tisíci organizací, které se na ně obrátí s žádostí o podporu. Jak přiznává Susan Buffett, rozsah celé věci je ohromující. „Je to prostě strašně moc peněz,“ řekla jednoduše.
Základní rámec, podle kterého se budou peníze rozdělovat, je přitom poměrně volný. Warren Buffett svým dětem nedal žádný detailní manuál ani seznam oblastí, které mají podporovat. Jediné jasné vodítko, které od něj dostali, je, že peníze mají sloužit lidem, kteří jsou na tom hůř.
Každý ze sourozenců přitom už dnes má dlouhodobě vyprofilované oblasti, kterým se věnuje. Susan Buffett se zaměřuje především na vzdělávání v raném dětství a otázky sociální spravedlnosti. Howard Buffett se velkou část své práce věnuje zahraničí, zejména potravinové bezpečnosti a řešení konfliktů v nestabilních regionech. Peter Buffett se soustředí na zdraví a ekonomické postavení žen a dětí.
Byl jsem v Africe 97krát a po osmadevadesáté se zase naučím něco nového.
Vedle tematického zaměření mají Buffettovi jasno i v tom, jakým způsobem chtějí peníze rozdávat. Opakovaně zdůrazňují potřebu flexibility. Svět se podle nich rychle mění a filantropie musí být schopná reagovat na nové krize, konflikty nebo společenské problémy. To, co dnes dává smysl podporovat, nemusí být relevantní za deset let. Právě proto se vyhýbají striktnímu vymezení oblastí a chtějí si ponechat možnost své priority průběžně upravovat.
Dalším důležitým kritériem je ochota riskovat a přijmout možnost, že ne všechno vyjde. Howard Buffett filantropii označuje za „rizikový kapitál světa“ a říká, že nadace by měly být ochotné pouštět se do větších a odvážnějších projektů, i když hrozí neúspěch. „Někdy věci nefungují tak, jak si myslíte,“ doplňuje jeho sestra Susan Buffett. „Někdy je to dobře. Poučíte se z toho.“
I proto klade sourozenecká trojice velký důraz na osobní zkušenost a přímý kontakt s realitou. Podle nich žádné množství zpráv, studií ani prezentací nemůže nahradit to, co člověk vidí na vlastní oči. „Byl jsem v Africe 97krát a po osmadevadesáté se zase naučím něco nového,“ říká Howard Buffett. „Pokaždé, když se dostanete do dynamického prostředí, vidíte věci jinak.“
S tím souvisí i přísný dohled nad tím, jak jsou peníze využívány. Buffettovi říkají, že ani vládám, ani velkým institucím nedávají automaticky plnou důvěru. Howard Buffett uvádí, že grantové smlouvy jeho nadace obsahují možnost financování kdykoli ukončit a také podmínku, že nevyužité peníze se musí vrátit. Stejně důležité je pro ně sdílení negativních výsledků. Susan Buffett dodává, že chce slyšet i špatné zprávy a neúspěchy, protože bez nich není možné vyhodnotit, zda pomoc skutečně funguje.
A konečně hraje roli i efektivita. Buffettovi se snaží minimalizovat provozní náklady svých nadací a udržovat malé týmy, které umožňují rychlá rozhodnutí bez složité byrokracie. Howard Buffett uvádí, že provozní náklady jeho nadace tvoří přibližně 1,3 procenta rozdělovaných prostředků, což považuje za přímé pokračování hodnot, které jim otec celý život předával.