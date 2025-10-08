Nemáte rádi Apple, ale líbí se vám jeho kvalita a design? Google má odpověď, akorát kulatější
Recenze Google Pixel Watch 4 je velice příznivá (pokud vám chytré hodinky dávají smysl), Google Pixel Buds 2a už trochu skřípou, ale v drobnostech.
Google do českých obchodů právě vypustil dvě novinky – chytré hodinky Google Pixel Watch 4 a bezdrátová sluchátka Google Pixel Buds 2a. Oboje jsme si v CzechCrunchi už mohli vyzkoušet… a oboje vám připomene produkty značky Apple. Pozor, to není žádný výsměch. Ale srovnání v tom nejlepším slova smyslu. A pro spoustu lidí taky zajímavá alternativa, když zrovna Apple nechtějí.
Pojďme začít hodinkami Google Pixel Watch 4. A to rovnou tím, v čem jsou naprosto fantastické. Je to opravdu parádní kousek na první pohled i dotyk. Dílenské zpracování je precizní, materiály jsou příjemné, zaoblený dotykový displej je radost ovládat, otočná korunka spolu s vibrační odezvou vyvolává opravdu příjemný pocit, veškerý pohyb na obrazovce je plynulý a svižný. Nemáte sebemenší pocit lacinosti, šetření nebo nepříjemného ovládání. Jako „kus elektroniky“ jsou nové Pixel Watch 4 až luxusní produkt.
Jinak to jsou poměrně očekávatelně standardní – což ale znamená bohatě vybavené – chytré hodinky. Fitness funkce, propojení s aplikací Fitbit nebo sledování spánku poslouží aktivním uživatelům. Google do hodinek taky samozřejmě implementoval umělou inteligenci Gemini (k vyhledání informací nebo třeba zavolání někomu stačí naklonit zápěstí a promluvit). Aplikace od Gmailu po WhatsApp vás zase udrží v obraze, když zrovna nemáte telefon po ruce. Což mimochodem vyvolává asi jedinou větší pochybnost či otázku nad Pixel Watch 4. K čemu vlastně jsou?
Tohle je samozřejmě otázka vkusu a preferencí, ale při používání nových pixelovských hodinek se jí nešlo ubránit. Nevyužil by sportovec víc dedikovaná zařízení třeba od Garminu? Jak často potřebujete mít AI doslova na dosah ruky? Potřebuje běžný uživatel neustálé notifikace na zápěstí, když telefon nebývá daleko? A když si je vypne, nejsou to prostě jenom drahé hodinky, které jen ukazují čas? Nicméně pokud pro vás tohle nejsou otázky k vyřešení, ale naopak ukázky výhod chytrých hodinek, hurá do obchodu pro Google Pixel Watch 4.
Protože i když novinka od Googlu není oproti předchozí generaci kdovíjak revoluční, vylepšení samozřejmě přináší. Třeba ve výdrži. Baterie 41mm modelu (45mm ji má o něco větší) hravě vydrží celý den a podle střídmosti používání pár hodin k tomu. Nabití téměř z nuly na sto zvládne pod hodinu, poloviční kapacity dosáhnete dokonce jen za nějakých patnáct minut. Jinak Pixel Watch 4 potřebují vlastní nabíjecí kolíbku, s obyčejným USB-C nepochodíte. Ale zase se v ní obrazovka otočí o 90 stupňů a vlastně vytvoří z hodinek takový smart budík, což je hezké.
Když je řeč o zakřivené obrazovce – a není to jen zakřivené sklo, ale opravdu samotný displej – s názvem Actua 360, tak ta zaprvé vypadá velice dobře a ovládá se snad ještě líp, zadruhé je čitelná i na přímém slunci. Tedy aspoň na tom, které začátek října přinesl. Jinak se podobně jako v minulosti nelze vyhnout designovému srovnání s Apple Watch. Google je kulatý, Apple zaobleně hranatý, ale čistota linek a hladkých ploch i kvalita zpracování je společná oběma značkám. Však taky Apple Watch 11 stojí plus minus stejně jako Pixel Watch 4.
Google Pixel Watch 4 míří do prodeje s cenovkou 9 990 korun za 41mm model, 45mm verze stojí o tisíc korun víc. Což je částka, na níž začínají jedenáctkové hodinky od Applu. Na výběr je podle velikosti několik variant od stříbrných přes žlutou až po černé, které můžete doplnit nespočtem digitálních ciferníků. Jestli vám chytré hodinky dávají smysl, jestli rádi využíváte jejich možnosti propojení s telefonem a jestli nepotřebujete (nebo rovnou aktivně nechcete) Apple, tak po Google Pixel Watch 4 sáhněte. Jsou fakt povedené.
Dobrá cena, skvělý noise cancelling… a laciný materiál
Zatím to byla samá chvála přerušená jen krátkým zamyšlením nad chytrými hodinkami jako takovými. Bohužel je čas na kritice trochu přidat – a podívat se na nová bezdrátová sluchátka Google Pixel Buds 2a. To áčko v názvu značí, že půjde o levnější model stávajícího zařízení. Platí to i u telefonů značky Pixel, u nichž ty s číslem a prvním písmenem abecedy tradičně tvořily velice lákavé kousky kombinující výkon, skvělé foťáky i fajnové cenové umístění ve střední třídě. Třeba námi vychvalovaný Google Pixel 9a. Ale sluchátka… u nich je to o něco složitější.
Google Pixel Buds 2a jsou výrazně levnější verzí loňských Buds Pro 2. Tahle sluchátka od Googlu nás fakt uchvátila, doslova zklidnila rušnou Florenc. Active noise cancelling u Google Pixel Buds 2a opět využívá čip Tensor A1, ale papírově a technologicky je o něco méně pokročilý. Ve výsledku ale stále podobně povedený, což je to nejdůležitější. Aktivní potlačení hluku silně limituje rámus z ulice, poslech činí příjemnějším, snad jen podzimní poryvy větru nám v uších u „áček“ hučely silněji než u „próček“. Víc nám ale vadilo to, na čem se nepříjemně šetřilo.
Nejsme snobští uživatelé těch nejdražších a nejdokonalejších produktů. Ale Google Pixel Buds 2a stojí 3 690 korun. To není málo. Přitom sluchátka působí lacině. Lesklý plast, nepříjemně působící lehkost a dutě znějící pouzdro vůbec nesedí značce, jako je Google. Je to malichernost? Do jisté míry ano. Na primární funkci to nemá vliv. A přesto je to ten první dojem, který Buds 2a vyvolají. Osekané je i ovládání, můžete činit jen pár gest poklepáním, nikoliv třeba upravit hlasitost přejetím prstem jako u dražšího modelu.
Na druhou stranu mají sluchátka odolnosti proti vodě IP54, takže déšť nebo pot jim kdovíjak nevadí. Vícero nástavců do uší v balení je samozřejmost. Propojení s AI Gemini taky. A cena 3 690 korun je při pohledu na cenovku dražšího modelu (6 190 korun) vlastně stále příznivá. Navíc když se mrknete i na Apple Airpods 4, u kterých active noise cancelling znamená klidně tisícovku navíc. Google Pixel Buds 2a prostě někde ušetřit musela. Naštěstí ne tam, kde by to bylo nějak moc slyšet.