Tohle se Googlu povedlo. Nový telefon potěší cenou, foťákem i rovnými zády, má jen jednu vadu na kráse

Kdo v posledních letech hledal fakt dobrý telefon s Androidem za solidní cenu, nesáhl při volbě Google Pixelu vedle. Nabízely super foťáky, dobrý výkon, značku Google a víceméně čistý operační systém. Navíc se nepohybovaly v těch nejvyšších cenových patrech. Loňská devítková řada tím trochu zamíchala – to dobré zůstalo, ale ceny se posunuly k Applu. Jenže teď je tu Google Pixel 9A. Skvělý telefon střední třídy s jedinou vadou na kráse.

Nepotřebujete ten nejdražší telefon, ale neláká vás iPhone 16e nebo kdovíjaké čínské smartphony? Kupte si Google Pixel 9A. To není nějaká (ne)skrytá reklama, ale upřímné doporučení. Tenhle telefon se Googlu povedl. S 13 990 korunami je to dost možná král střední třídy.

S pixelovskými „áčky“ mám dobré zkušenosti už z dřívějška. Fotily skvěle, nestály moc, zvládly všechno, co běžný nebo nanejvýš opravdu jen lehoulince náročnější uživatel potřeboval. Google Pixel 9A je přesně takový. A to říkám coby spokojený uživatel devítkového „próčka“, což je jiná cenová kategorie. O tom, že Pixel 9A opět zvládá velmi pohledné fotografie, se můžete přesvědčit hned tady v galerii.

Hlavní snímač s 48 megapixely a optickou stabilizací doplňuje ultraširokoúhlý 13megapixelový foťák. Je to odlehčená výbava, ale plně dostačující. Zamrzet, ale ne moc, může snad absence optického zoomu. Oproti dražším bratříčkům navíc foťáky nevystupují z těla telefonu, jejich modul je vyvýšený jen o pár desetin milimetrů. Při nasazeném pouzdru zůstává dokonce pod úrovní zad.

Nejnovější přírůstek do rodiny Google Pixel pohání stejně jako jeho sourozence procesor Tensor G4. To není totální topovka, ale s osmi gigabajty operační paměti je to dost na zcela pohodové hraní War Thunderu nebo Modern Combatu a naprosto plynulé běžné používání. Navíc to v kombinaci s kapacitou baterie 5 100 mAh (nejvíc z devítkových Pixelů) dává stroj, co zvládne den a půl, podle zátěže i ty dva dny bez nabíječky. Solidní.

Potěší i design a rozměry, novému Pixelu zůstávají ony ostřejší hrany „devítek“ tak trochu připomínající Apple. A když vedle sebe položíte Pixel 9 Pro a Pixel 9A, chvíli vám rozpoznání potrvá. Nejnovější zařízení je o jednotky, místy jen o desetiny milimetru větší. Stále příjemná velikost do ruky. Čistě pocitově a dojmologicky působí při současném srovnání s verzí Pro výrazně lehčeji, než by napovídal rozdíl nějakých 13 gramů.

To všechno předurčuje Google Pixel 9A k nejvyšším známkám a doporučením. Co je tedy ona vada na kráse z titulku? To záleží na tom, jak moc velký estét jste. Papírové parametry pOLED displeje jsou zcela OK, úhlopříčka 6,3 palce je k nalezení u klasického Pixelu 9 i u modelu Pro, rozlišení 1 080 × 2 424 pixelů a jas jsou také srovnatelné. Jenže ty rámečky…

Takhle, dřívější recenze je možná až příliš zveličují. A stále se bavíme o parádně výkonném telefonu se super foťákem za čtrnáct tisíc korun. Ale když se na ně zaměříte, jsou velké. Nějakého půl centimetru od hrany telefonu vám prostě ukrojí rámeček. Je to škoda? Rozhodně. Ale je to dealbreaker? To asi ne.

Co dodat? Snad jen očekávatelnou, ale stále fajn klasiku v podobě Androidu a jeho aktualizací, spolehlivé čtečky otisků, rozpoznání tváře, umělou inteligenci Gemini a veškeré její legrácky nebo odolnost IP68. Či barevné varianty, novinka je k mání v černošedé, růžové, fialové a porcelánové barvě.

Google Pixel 9A má u základního modelu s cenou 13 990 korun 128gigabajtové úložiště. Kdo si připlatí, pořídí Pixel 9A s vyšší kapacitou 256 gigabajtů za 16 490 korun. Což je stále o pár stovek méně, než za kolik Apple prodává iPhone 16e.