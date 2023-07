Nemohl se dívat, jak pracuje jeho táta starosta. Vytvořil proto digitální správu a pomáhá stovce úřadů

Na začátku byznysu byl Radek Mikuš. A zejména pak jeho táta, který je starostou již před dvacet let a měl tak možnost vhlédnout do problematiky vedení obce. „Je to hodně práce – od nahánění zatoulaných psů či řešení sousedských sporů přes získávání dotací. A občas je potřeba obléct montérky a jít do terénu. Není to jednoduché,“ přibližuje mladší Mikuš pro CzechCrunch.

K těmto činnostem se totiž ještě pravidelně přidává veřejné zasedání zastupitelstva, což vyžaduje další přípravu s právními náležitostmi a zvyklostmi. „Vnímal jsem, že je z toho táta pokaždé vyždímaný,“ pokračuje Mikuš a vyjmenovává, že každý zastupitel musí mít k dispozici podklady k jednání, má mu přijít oficiální pozvánka, musí se tvořit zápis, jednotlivá usnesení, při zveřejnění provést anonymizaci osobních údajů…

„Pamatuju si, když tohle všechno musel dělat ručně, kostrbatě, složitě a zdlouhavě. Zrodila se myšlenka, že přece musí být způsob, jak to všechno zrychlit, zautomatizovat a ušetřit čas lidem, kteří na tom pracují,“ říká Mikuš. O to víc jej motivovalo, že v soukromém sektoru existuje na každou problematiku několik různých řešení a nástrojů, které lidem pomáhají čas a energii šetřit, ale ve veřejné správě něco takto komplexního chybělo.

Dnes jednatřicetiletý Mikuš k sobě tehdy přibral programátora a takovým způsobem před čtyřmi lety vznikla Digi-Správa, tedy aplikace pro obce a města, která starostům pomáhá zpracovávat jejich běžnou agendu. Aktuálně ji využívá již přes sto úřadů v Česku i na Slovensku a další postupně přibývají. Mezi konkrétní a větší jména patří například městská část Praha – Velká Chuchle.

Foto: Digi-Správa Tým startupu Digi-Správa

Na Slovensku firma působí od začátku roku a mezi tamní klienty řadí i krajská a okresní města včetně Nového Mesta nad Váhom s dvaceti tisíci obyvateli. Zakladatel firmy věří, že do konce letoška bude na tomto trhu registrovat téměř třetinu svých uživatelů. Do kontaktu s aplikací Digi-Správy tak přijde měsíčně více než patnáct set uživatelů, kromě starostů také zastupitelé, tajemníci a další zaměstnanci úřadů.

Své služby přitom Digi-Správa přizpůsobuje na míru. „Chtěl jsem, aby i při používání našeho řešení byla zachována jistá stopa starosty. Provádíme individualizaci, která systém upraví podle potřeb konkrétního úřadu a starosty. Můžeme si tak říct, že každý úřad má svoji jedinečnou Digi-Správu ušitou na míru,“ říká Mikuš, jenž tak další zpětnou vazbu na produkt sbírá během přímých rozhovorů se starosty. Také díky tomu již dnes obsluhuje širší agendu.

Samotný Mikuš od svých dvaceti let podnikal v obchodu, po sedmi letech už ale v práci nenacházel smysl a začal přemýšlet o tom, kudy se dále profesně vydá. Myšlenka vývoje vlastního softwarového nástroje jej lákala delší dobu, díky předchozím štacím měl navíc dostatek prostředků, aby vývoj zaplatil i bez pomoci externích investorů.

Zatím jde o relativně malý byznys, dle oficiální závěrky firma loni utržila přibližně 1,1 milionu korun. „Na první pohled se velikost tržeb nemusí zdát až tak veliká, ale v současné době se v našich plánech pohybujeme ve fázi penetrace trhu, ve které je pro nás zcela zásadní získávat jednotlivé úřady a zejména pak zpětnou vazbu starostů, která nám pomáhá aplikaci vyvíjet tím správným směrem,“ vysvětluje Mikuš.

Se svou firmou ale do budoucna jedenatřicetiletý zakladatel vidí větší potenciál. „Na základě aktuálních výsledků očekávám, že letos tržby ztrojnásobíme, navíc do toho může pozitivně vstoupit Slovensko, kde ještě čísla nechci odhadovat,“ dodává Mikuš.