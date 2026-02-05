Není pohroma jako pohroma. Katastrofické dluhopisy zažívají boom, dá se s nimi vydělat na neštěstí
Takzvané CAT bondy zažily loni nejlepší rok v historii. Investoři sází miliardy na to, že nějaké katastrofy nenastanou.
Rok 2025 patřil mezi nejhorší v moderní historii, co se přírodních katastrof týče. Celkové škody dosáhly úrovně 300 miliard dolarů a po celém světě se vyskytlo přes pět desítek událostí, které si vyžádaly náklady přesahující miliardu dolarů. Pro mnoho lidí to byl rok plný utrpení. Pro investory jsou ale taková neštěstí, kterých s globální klimatickou krizí přibývá, zajímavá příležitost. Proto zažívají boom takzvané katastrofické bondy.
Podle údajů pojišťovací společnosti Gallagher Re byl rok 2025 z pohledu živelních katastrof sice nepatrně lepší než ten předchozí, ale i tak patřil k nejhorším v dějinách. Spojené státy zasáhlo třiadvacet pohrom, které způsobily škody přesahující miliardu dolarů. Kalifornské požáry, tornáda v texaském vnitrozemí a série prudkých bouří si vyžádaly dohromady 276 lidských životů a škody za 115 miliard dolarů. Vedra sužovala i Evropu.
A zatímco pojišťovny a zajišťovny počítaly ztráty, na Wall Street či v londýnském City probíhala tichá oslava. Rekordní rok totiž zaznamenaly (opět) katastrofické dluhopisy, známé jako CAT bondy. Emise těchto cenných papírů loni vyskočila podle dat společnosti Howden Re na 25,6 miliardy dolarů (522 miliard korun), což znamená nárůst o pětačtyřicet procent oproti předchozímu roku. Investoři zároveň třetím rokem po sobě sklízeli dvouciferné výnosy.
„Ať se na to podíváte jakoukoliv optikou, ten trh roste. Přichází na něj noví hráči a objemy obchodů a dealů se zvětšují,“ potvrdil trend pro stanci CNBC Andy Palmer, který má ve švýcarské zajišťovně (něco jako pojišťovna pojišťoven) Swiss Re na starosti právě pojistné cenné papíry. Katastrofické bondy se poprvé objevily v 90. letech jako snaha snížit finanční rizika velkých pojišťoven.
Princip CAT bondů je jednoduchý, byť může znít cynicky. Pojišťovna nebo zajišťovna vydá speciální dluhopis a vybrané peníze uloží do zvláštní účelové společnosti. Investoři inkasují pravidelné úroky, které jsou výrazně vyšší než u klasických státních dluhopisů. Pokud během smluvené doby, obvykle tří let, nenastane předem definovaná katastrofa, dostanou investoři, zpravidla hedgeové fondy, zpět celou jistinu. Když ale například hurikán určité síly zasáhne Floridu, peníze se vyplatí pojišťovně a investor přijde o část nebo o celý vklad.
Jak fungují CAT bondy?
Vydavatel
Pojišťovna nebo zajišťovna založí speciální firemní entitu, tzv. SPV čili Special Purpose Vehicle.
Zároveň připraví emisi cenných papírů s přesně definovanými podmínkami, kdy a za jakých podmínek se mohou aktivovat platby.
Investoři
Investoři, typicky penzijní nebo hedgeové fondy (zkrátka velcí institucionální investoři), si koupí dané dluhopisy.
Peníze od nich jsou následně uložené v SPV na bezpečný účet a investované například do státních pokladničních poukázek.
Scénář A – klid
Pokud po dobu platnosti dluhopisu (například tři roky) nenastane definovaná katastrofa, investor dostává pravidelný úrok.
Na konci období se mu vrátí celá jistina.
Scénář B – pohroma
Pokud katastrofa, na níž byly dluhopisy vydané, nastane (například hurikán určité síly), jistina se „rozpustí“.
Peníze z SPV se vyplatí pojišťovně na pokrytí škod a investor přijde buď o část, nebo dokonce o všechno.
Trh s těmito nástroji prožil v minulém roce skutečný boom. Počet transakcí vzrostl na 122 emisí a na trh přišlo patnáct nových emitentů, kteří předtím s CAT bondy neměli zkušenosti. „Vidíme větší obchody, nové emitenty přicházející na trh a zásadní rozšíření rizik,“ řekl Palmer v CNBC s tím, že došlo k mentálnímu posunu u všech, kdo se na tento prostor dívají.
Proč by ale vůbec někdo chtěl investovat do něčeho, co může při první velké bouři zcela zmizet? Odpověď tkví hlavně v diverzifikaci. Zatímco akciové trhy mohou padat kvůli inflaci, geopolitickému napětí nebo hospodářské krizi, zemětřesení ani hurikán nezajímá, kolik stojí akcie Applu.
CAT bondy tak nabízejí téměř nulovou korelaci s běžnými finančními trhy a zároveň výnosy relativně srovnatelné s akciemi. Pro penzijní fondy a správce aktiv jsou tak ideálním doplňkem portfolia.
Ne všichni jsou však z boomu CAT bondů nadšení. Tradiční zajišťovny jako Munich Re nebo Swiss Re sledují rostoucí konkurenci s obavami. Někteří jejich představitelé varují, že investoři z kapitálových trhů nejsou v byznysu dlouhodobě a při první krizi by mohli rychle odejít, což by poslalo náklady na pojištění raketově vzhůru. Jiní vytýkají, že CAT bondy často pokrývají jen ta nejméně pravděpodobná rizika.