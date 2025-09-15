Nepál má po protestech proti korupci poprvé v historii premiérku. Generace Z si ji zvolila na Discordu
Po vládním zákazu sítí jako Instagram a WhatsApp se mladí Nepálci přesunuli na platformu Discord, kde teď hlasují o složení nové vlády.
Dovedete si představit, že by Češi po pádu vlády debatovali o novém vedení státu přes Discord? Přesně to se teď stalo v Nepálu. Zatímco zemí otřásaly násilné protesty a vláda blokovala sociální sítě, mladí lidé se přesunuli na herní platformu, kde v sérii hlasování zvolili novou přechodnou premiérku. Teď tam debatují o složení nové vlády.
Protesty v Nepálu vypukly začátkem září, kdy se do ulic hlavního města Káthmándú i dalších měst vydaly desetitisíce lidí. Vláda se totiž rozhodla zablokovat přes dvě desítky sociálních sítí včetně Instagramu, Facebooku nebo WhatsAppu. Důvodem měl přitom být údajný vliv zahraničí a šíření dezinformací.
Opatření se dotklo především mladé generace, která sítě využívala často právě k veřejné kritice vlády a organizaci občanského odporu. Lidé se dlouhodobě vyslovovali proti korupci i privilegiím dětí politiků a zároveň upozorňovali třeba na vysokou nezaměstnanost.
Jakmile tak vláda vydala zákaz sociálních platforem, především mladí lidé se přesunuli na tu, která jako jedna z mála nebyla zakázána – Discord. Ten tradičně využívají hlavně hráči videoher, v Nepálu se ale proměnil v jakési digitální fórum. Server Hami Nepal, který spravovala skupina mladých dobrovolníků, narostl během několika dní na více než 145 tisíc členů a v reálném čase se v něm diskutovalo o vývoji situace i informacích pro zraněné.
Protesty totiž mezitím začaly být násilné – desítky lidí zemřely, stovky utrpěly zranění, sídlo parlamentu bylo zapáleno. Když se pak nepálská vláda po dnech protestů formálně rozpadla a armáda vyhlásila v zemi zákaz vycházení, přešli organizátoři zmíněného serveru k politickým debatám – a k vybírání přechodného vedení.
Na Discordu tak vznikla hlasování, do nichž se zapojily desítky tisíc lidí, probíhaly také otevřené debaty s navrženými kandidáty. „Parlamentem Nepálu je teď Discord,“ řekl pro New York Times třiadvacetiletý online tvůrce Sid Ghimiri.
Na konci hlasování se nakonec vítězkou stala bývalá šéfka Nejvyššího soudu Sushila Karki. Ta je známá především svým důrazem na transparentnost a právní stát – ve funkci nejvyšší soudkyně mimo jiné zrušila politicky motivované jmenování policejního prezidenta, čímž si vysloužila pokus o impeachment. Ten ale po veřejném odporu padl.
Discord její jméno předal armádě a prezidentovi a Karki byla 12. září jmenována do čela přechodné vlády. Jejím hlavním úkolem má teď být dohled nad bezpečným chodem státu a přípravou nových parlamentních voleb, které byly stanoveny na 5. března následujícího roku.
Na Discordu nicméně dál pokračují diskuse i po jmenování premiérky, konkrétně o složení nového kabinetu. I samotní moderátoři serveru Hami Nepal ale upozorňují, že nejde o oficiální platformu a že jejím cílem nemá být nahrazení voleb, ale pouze snaha o jejich legitimní přípravu.
Kromě Discordu nicméně hrají v nepálském dění významnou roli i další digitální platformy. Videa z protestů se sdílela třeba na TikToku, často s ironickým komentářem nebo odlehčenou hudbou. Jedno z virálních videí třeba zabíralo protestující tančící před hořícími budovami. Právě takový obsah se dostal na TikToku i k uživatelům v zahraničí a nasbíral už miliony zhlédnutí.