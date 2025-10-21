Nestárnoucí legenda, která se designem vrací k počátkům. Vzali jsme Land Cruiser tam, kam patří
Nový Land Cruiser se vrací ke kořenům. V továrně Toyoty vzniklo moderní auto, které vyniká na těžkém terénu a projede téměř vším.
Když si představíte světové ikony ze všech různých oborů, Toyota mezi těmi automobilovými chybět nebude. Japonská firma se pyšní titulem největší automobilky na světě, a to z pohledu akciového trhu i počtu prodaných vozů. Celkově z jejích výrobních linek za 88 let působení společnosti sjelo přes 300 milionů aut. A model Land Cruiser, tedy velké SUV, rozhodně patří k těm legendárním.
Už jen proto, že je to nejdéle vyráběný model od Toyoty vůbec – z jejích linek nepřetržitě sjíždí už od roku 1951. Prodává se ve 170 zemích světa a jeho modifikovaná verze drží prvenství v nejrychleji jedoucím SUV na světě, když dosáhla 370 kilometrů v hodině.
Právě tento Land Cruiser poslední řady označené 250 (Light Duty) jsme měli možnost otestovat. A rozhodně by byla škoda zůstat jen v hlavním městě, kde by sice také obstál, ale tohle auto je jako dělané do terénu.
Vůz zůstává věrný filozofii „zpět ke kořenům“. Inženýři Toyoty se rozhodli upřednostnit mechanická řešení před přehnanou elektronikou. Výsledkem je auto, které zvládne stejné nástrahy jako jeho předchůdci, ale nabízí komfort a ovladatelnost, jaké si dnešní řidiči žádají. Důkazem je základ vozu, kterým je rámová konstrukce na platformě GA-F, jež zaručuje mimořádnou tuhost i odolnost.
Změnili jsme pohled na věc. Návrat ke kořenům je klíčem k posunutí Land Cruiseru kupředu.
Poprvé v historii má tento model také elektrický posilovač řízení (EPS) a mechanismus pro odpojení stabilizátoru (SDM), který zlepšuje křížení náprav při zdolávání kamenitých cest. Počítat lze i se systémy Crawl Control nebo MTS, které automaticky upravují sílu motoru a brzd podle povrchu. Takže spojení moderní elektroniky se starou dobrou toyoťáckou vysokopevnostní ocelí.
Design nového Land Cruiseru se nesnaží maskovat svůj charakter, naopak ho podtrhuje. Ostře řezané lemy blatníků, zvýšené rohy kapoty a masivní přední maska působí impozantně, ale mají i funkční smysl: zlepšují výhled z kabiny a chrání vůz při pohybu v těžkém terénu. Interiér zůstává věrný duchu praktičnosti. Nabízí jednoduché a odolné ovládací prvky a dostatek prostoru pro posádku i zavazadla. V konfigurátoru vozu najdete také možnost přikoupit si další řadu sedadel.
Toyota Land Cruiser 250 má v pětimístné verzi zavazadlový prostor 742 litrů při plně obsazených sedadlech a až 1 292 litrů po jejich sklopení. Sedmimístné provedení nabídne 130 litrů při všech sedadlech nahoře, 556 litrů se sklopenou třetí řadou a až 1 053 litrů po sklopení druhé i třetí řady.
„Změnili jsme pohled na věc a jsme přesvědčeni, že toto provedení Land Cruiseru by se mělo nabízet jako praktický a cenově dostupný terénní vůz,“ říká o novém modelu, jehož cena začíná na 1 990 000 korunách, hlavní inženýr Keita Moritsu.
I v praxi je to opravdu stroj, co v terénu nezná překážky. Nevzal jsem ho sice do nějakého pralesa, ale v normálních lesních podmínkách si poradil. Ani na poli nezapadl, a když jsem upaloval rychlostí 130 km/h po dálnici, auto bylo stále kultivované. Není hlasité a i ve městě se pohybuje s elegancí. Počítejte však s tím, že je velké do všech stran, a tak mu uličky Starého Města sedí rozhodně méně než polňačky u Příbrami. Sice nový Land Cruiser přináší nejvíce inovací v historii, ale zároveň zůstává tím, čím tento model vždy byl – spolehlivým partnerem do nejtěžšího terénu.