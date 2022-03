Současný rusko-ukrajinský konflikt se odehrává na několika frontách, přičemž po vojenské a ekonomické hraje zásadní roli také ta mediální. Ruská státní média, z mnoha směrů obviňovaná z publikování prokremelské propagandy, dnes měla podle nových pravidel vstoupit na Netflix. Americká firma ale uvádí, že nic takového nemá v plánu.

Ruský regulační úřad Roskomnadzor, celým názvem Federální služba pro dozor v oblasti telekomunikací, informačních technologií a masmédií, v roce 2020 vytvořil registr „audiovizuálních služeb“ a zařadil tam všechny streamovací služby s více než sto tisíci předplatiteli – tedy i Netflix. Server The Moscow Times uvedl, že od tohoto měsíce pro všechny na seznamu mají platit nová pravidla, zejména zahrnutí dvaceti ruských státních médií do jejich nabídky.

Výčet televizních stanic zahrnuje celkem dvacet položek, mezi nimiž je NTV zaměřené na zábavu, program Spas Ruské pravoslavné církve s blízkou vazbou na prezidenta Putina nebo televize První kanál. V jejím vedení je Sergej Naryškin, který zároveň působí jako šéf ruské civilní rozvědky RSV, nástukyně KGB. Členem představenstva je mezi jinými také Alexej Gromov, přímý spolupracovník prezidenta Putina, který má v zásadě roli šéfa ruské vládní propagandy.

Ať už jde o pouhá zkreslení, rekontextualizaci nebo přímo lživé informace, její rozšíření v dostatečném objemu může vyvolat jak názorový chaos, tak podporu politických, ekonomických či vojenských kroků, které by lidé jinak nepřijali. Podle reportů z minulosti se taková propaganda na Prvním kanále i dalších ruských státních médiích mnohokrát objevila.

Spoluzakladatel a spoluředitel Netflixu Reed Hastings Foto: re:publica/Flickr

Například BBC v roce 2015 popsala případy, kdy stanice odvysílala lživé informace o krutosti ukrajinských vojáků ve válce na Donbasu. Příklady ze současnosti pak zmiňuje také The Associated Press. Podobné zprávy postupně sloužily k budování narativu o nutnosti „denacifikace“ Ukrajiny a ochraně obyvatel, který se nyní pro Kreml stal záminkou pro invazi země.

Podle nových pravidel Roskomnadzoru by se Netflix stal jedním z kanálů, kde by se převážně sportovní a zábavní, ale zároveň výše popsaný propagandistický obsah distribuoval. Ačkoliv by byl dostupný pouze v Rusku, pro streamovací službu by představoval přinejmenším marketingovou katastrofu po celém světě. Zároveň by šlo o výraznou změnu fungování platformy americké firmy, která dosud nikdy nenabídla živé vysílání televizních kanálů.

„Vzhledem k současné situaci nemáme v plánu tyto stanice zařadit do naší nabídky,“ uvedl mluvčí Netflixu v odkazu k rusko-ukrajinskému konfliktu. Ačkoliv dřívější zprávy zmiňovaly, že pravidla Roskomnadzoru mají vstoupit v platnost 1. března, podle serveru Variety tomu tak není a příslušná legislativa zatím není plně zavedena.

Momentálně to nicméně vypadá, že je to jen otázkou času. Pokud by byl Netflix postaven před volbu splnit pravidla, nebo opustit zemi, situace by se pro něj značně zkomplikovala. Podle zdroje serveru The Wall Street Journal má služba v Rusku, kam vstoupila asi před rokem, necelý milion předplatitelů a samozřejmě velký potenciál dalšího růstu.

Server Politico dále zmiňuje přímé závazky Netflixu v Rusku, jako je už rozpracovaný seriál Anna K, což je adaptace slavné knihy Anna Karenina. Americká firma v roce 2020 oznámila také navázání spolupráce s ruským státním mediálním holdingem National Media Group.

Nová pravidla a problémy s jejich případnou implementací aktuálně platí jen pro Netflix, který je jedinou zahraniční mediální společností s více než stotisícovým publikem. HBO v Rusku distribuuje obsah prostřednictvím místní streamovací služby, Amazon Prime ani Apple TV+ nedosahují na hranici a Disney+ zde vůbec není dostupné. Společnosti Warner Bros., Disney a Sony Pictures dnes také oznámily, že v Rusku neuvedou žádné ze svých nadcházejících filmů jako Morbius nebo Batman.