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Netflix odhalil Tajemství všech tajemství. Podívejte se, kde se v Praze točí seriál podle knihy Dana Browna

Knižní bestseller Dana Browna se v Česku nejen odehrává, ale i natáčí. Netflix potvrzuje dlouhodobé spekulace a ukazuje první fotku.

Michal MančařMichal Mančař

LANGDON
Foto: Netflix
Morgan Spector a Rebecca Hall během natáčení Tajemství všech tajemství v Praze
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Bylo jasné, že se tady bude natáčet, vždyť ten tajuplný příběh se tu odehrává. Teď Netflix konečně oficiálně potvrdil, že v Česku vzniká seriál Tajemství všech tajemství podle knižního bestselleru spisovatele Dana Browna. Streamovací služba rovnou ukázala také první fotku z natáčení, na níž kromě hlavní herecké dvojice uvidíte i dvě pražské pamětihodnosti.

Jeho Šifra mistra Leonarda neboli Da Vinciho kód před více než dvaceti lety okouzlila svět. Od té doby spisovatel Dan Brown chrlí jedno tajemné dobrodružství za druhým. Chystaný seriál Netflixu vychází z loňského, už šestého příběhu o profesoru Robertu Langdonovi, který se odehrává v českém hlavním městě.

„V Praze aktuálně probíhá natáčení připravované seriálové adaptace ze světa románu The Secret of Secrets,“ uvedl Netflix nyní spolu se zveřejněním první fotografie herecké dvojice Morgana Spectora a Rebeccy Hall. Ti ztvární ústřední role profesora Langdona a vědkyně Katherine Solomon, kteří se zapletou do příběhu spojujícího moderní vědu i dávnou mystiku.

Na snímku dvojice stojí před Prašnou bránou a Obecním domem v centru Prahy, nicméně kdo tento týden pražským centrem procházel, mohl si filmařských štábů, kamer a světel všimnout i na dalších významných místech. Jak zaznamenala redakce magazínu Prague Reporter, kromě náměstí Republiky se natáčelo na Starém Městě, u Rudolfina, na Josefově či na Čechově mostě.

S těmito místy už má Netflix nemalé zkušenosti, nicméně Praha v jeho filmech a seriálech často supluje jiné evropské město. Zato tentokrát hraje samu sebe. Kromě filmařských štábů do Česka zavítal i sám Dan Brown, spisovatel na sociálních sítích zveřejnil několik fotografií ze svých návštěv Prahy. Podělil se o fotky například z Městské knihovny či z věže Karlova mostu. A kdy výsledek všech těch návštěv Česka uvidíme? To ještě zůstává tajemstvím.

Co dalšího se v poslední době natáčelo v Česku?

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Foto: Netflix

The Gray Man
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The Gray Man (2022) Ana de Armas as Dani Miranda. Courtesy of Netflix © 2022+14
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Netflix The Empress S2
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The Empress. Philip Froissant in The Empress. Cr. Courtesy of Netflix © 2024
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Carnival Row
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Související témata:NetflixDan BrownTajemství všech tajemstvíThe Secret of Secrets
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