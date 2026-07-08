Nevěříme plánům, které zní příliš dobře, říká Findigo. Půjčit umí i na zdánlivě nebankovatelné projekty
Když bankovní procesy trvají měsíce, může být pro byznys už pozdě. Filip Potáč a Radim Jauker ze společnosti Findigo radí jak na soukromý kapitál.
V dobách plných ekonomických výkyvů, jaké zažíváme v posledních letech, se i zdravá firma může ze dne na den ocitnout v situaci, na kterou jsou všechny bankovní tabulky krátké. Objeví se nečekaná příležitost akvírovat konkurenta, potřeba vyplatit společníka nebo komplikovaný developerský projekt, u kterého banka vyžaduje nereálné procento předprodejů. Právě v těchto momentech se ukazuje, že být „bankovatelným“ klientem nestačí, pokud se člověk ocitne v „nebankovatelné“ situaci.
Podle Radima Jaukera, spoluzakladatele a partnera investiční skupiny Findigo, se soukromý úvěr stává pro moderní podnikatele stále důležitějším doplňkem tradičních bankovních produktů. „Banky dnes logicky preferují větší objemy financování, zejména u SME segmentu nebo developmentu. U menších nebo složitějších případů často narážíte na to, že transakce ekonomicky nedává bance smysl vzhledem k interním nákladům, regulatorice nebo časové náročnosti procesu,“ doplňuje Jauker.
Zatímco banky fungují v již zmíněném přísném regulatorním rámci s jasně definovanými pravidly pro řízení rizik, soukromý kapitál dokáže pružně reagovat na konkrétní projekt. Pro firmy to pak znamená nejen časovou úsporu a celkové zkrácení doby mezi žádostí o financování a vyplacením úvěru.
To platí obzvlášť u složitějších případů, kde banky měsíce přešlapují a vyžadují po podnikatelích další a další podklady. „V krizových situacích, kdy rozhodují dny, umíme případ posoudit a umožnit čerpání prostředků i do jednoho týdne,“ říká Jauker.
Rychlost přitom může být faktorem, který firmě celou transakci zachrání. Filip Potáč, který má ve Findigu na starosti krátkodobé zajištěné úvěry pro podnikatele, uvádí situaci klienta, který potřeboval 30 milionů korun na akvizici nemovitosti. „V uvedeném případě by klient bez rychlého rozhodnutí přišel o vysokou zálohu i samotnou nemovitost, o kterou byl výrazný zájem dalších kupujících,“ popisuje z jeho zkušeností celkem běžný případ. Klíčem k rychlému poskytnutí úvěru bylo přitom jen kvalitní zajištění další nemovitostí – tím se výrazně snížilo riziko a Findigo mohlo jednat prakticky okamžitě.
Rychlost a flexibilita jsou u soukromého financování vykoupeny vyšší cenou. Úrokové sazby úvěrů se pohybují od 9 procent, což je důvod, proč se Findigo neprezentuje jako levná alternativa, ale jako partner pro situace, kdy je času málo a banky nemají pro daný scénář připravené tabulky.
Přes vysokou flexibilitu ale ani půjčka od soukromého kapitálu není pro každého. Každý případ musí projít prověrkou rizik, obchodního plánu a oficiálním znaleckým posudkem pro vyhodnocení nemovitostí do zástavy. Rychlost rozhodování přitom nestojí na jednom člověku, ale na přímé interakci zpracovatele případu, právního týmu, znalce a investičního výboru. Potáč si při jednání o úvěru jako první všímá několika varovných signálů. Nejčastěji jde o nejasný nebo nerealistický scénář splácení úvěru, nekonzistentní informace nebo snahu skrývat problémy.
Paradoxně je varovným signálem i byznys plán, který zní až příliš dobře na to, aby to byla pravda. „Ochrana kapitálu investorů je vždy prioritou. Naučili jsme se nevěřit věcem, které jsou too good to be true,“ zdůrazňuje Potáč s tím, že pokud jim samotný projekt nedává ekonomický smysl, obchod neudělají bez ohledu na potenciální výnos.
Moderní financování na míru dnes umožňuje například jednorázové splacení celé jistiny až na konci období (bullet loan), což je nástroj ideální pro developerské projekty, které generují příjmy až po dokončení. Nebankovní finanční instituce jako Findigo do transakcí často vstupují také jako doplněk k bankovnímu úvěru, například formou překlenovacího financování, kdy je nutné precizně zkoordinovat pořadí zástav a role všech zapojených stran.
Základem úspěchu při čerpání soukromého kapitálu je pak otevřená komunikace. Vztah by neměl končit podpisem smlouvy. „Pokud klient komunikuje včas a otevřeně, hledáme řešení, i když se projekt dostane do problémů,“ radí Potáč. V takovém případě se Findigo s klientem snaží hledat možnosti, jak upravit strukturu financování ještě v průběhu trvání úvěru. „Díky tomu se nám významná část klientů vrací s dalšími projekty,“ uzavírá.