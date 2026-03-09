Nike přichází s vesnickým stadionem, který si složíte i za hospodou. Po zápase ho naložíte do dodávky
Modulární fotbalové hřiště je určené mimo jiné do hor, jeho více než 1 600 součástek ale zřejmě složíte naprosto kdekoliv, kde je trochu místa.
Někdy vám to prostě nedá a po pár pivech vyběhnete na vesnickou umělku, kde poměříte síly nikoliv v pití, ale ve fotbale. Jenže snaha uspořádat hospodský přátelák může velice rychle skončit neúspěchem, pokud v místě žádné fotbalové hřiště nemáte. Tady ale do hry vstupuje Nike, které vymyslelo přenosný, respektive skládací stadion, jenž si můžete postavit kdekoliv, kde je alespoň trochu prostoru. A velmi pravděpodobně na jeho tribuny usadíte všechny štamgasty.
Krása fotbalu tkví mimo jiné v jeho nenáročnosti. Často potřebujete jen míč, něco na vyznačení branek a pár lidí k tomu, abyste si nejpopulárnější sport světa mohli v nějaké podobě zahrát. Americký sportovní gigant Nike se ovšem pustil do experimentu, aby i této velmi základní úrovni dodal jistou kulturu. Ve spolupráci s kreativní agenturou Amsterdam Berlin tak vymyslel takzvaný ACG All Conditions Cup System.
Pod tímto poněkud důmyslným názvem se skrývá koncept přenosného hřiště, které vyložíte z dodávky, s partou přátel smontujete jeho komponenty a za pár hodin vám vznikne „stadion“ se všemi nejdůležitějšími atributy, které ke hře potřebujete. Nike uvádí, že smyslem bylo přinést fotbal i do lokalit, kde neexistuje žádná sportovní infrastruktura. Tedy třeba do lesů, do hor… nebo na pole před vesnickou hospodou.
V balení je celkem 1 677 přenosných komponent, což v kontextu toho, jak novinka vypadá, působí jako obrovské množství součástek. Na druhou stranu z nich vznikne nejen hrací plocha vyznačená lajnami, ale také dvě branky, čtyři vysoké světelné stožáry, stojany na vybavení a přenosné tribuny se sedadly, respektive židličkami, které připomínají letní posezení na náplavce.
Podle představ Nike byste ke stavbě hřiště neměli potřebovat těžkou techniku ani speciální nástroje – stačit by měly jen ruce a teoreticky nějaká kolečka pro rychlejší převoz hliníkových trubek a dalšího příslušenství z parkoviště na vybrané místo. Tam se pak vše skládá podobně jako velký stan.
Protože je modulární sportovní hřiště navrženo pro použití v jakémkoliv počasí i terénu, jeho komponenty jsou odolné vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám a díky vyměnitelným nohám i výškově nastavitelným prvkům dokážou vyrovnat nerovný povrch.
Nike myslelo i na viditelnost všech dílů, typicky v místech pokrytých sněhem. Proto je celý systém laděný do oranžové barvy, která je mimo jiné hlavní barvou edice ACG, tedy speciální kolekce outdoorového oblečení od Nike určené do náročných, nejen horských podmínek.
ACG All Conditions Cup System zatím není oficiálně v prodeji. Dosud byl použit pouze jednou, a to v horách italského regionu Piemont, kde posloužil jako ukázka toho, jak systém funguje v nehostinných podmínkách. Stále tak jde spíše o marketingovou akci, která má ukázat technologické i designové možnosti značky, než o skutečný produkt.
Zástupci kreativní agentury Amsterdam Berlin ale pro magazín Dezeen uvedli, že do budoucna chtějí systém dále rozvíjet tak, aby z něj bylo možné vytvořit v podstatě jakékoliv sportovní hřiště pro širší využití. Nejde tedy jen o jednorázovou instalaci, ale o koncept s ambicí dalšího rozvoje.