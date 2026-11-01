Ještě nedávno si dělal řidičák. Teď Kimi Antonelli přepsal historii F1 a stal se nejmladším mistrem světa
Forza Kimi! Dvacetiletý Ital si s velkým předstihem zajistil mistrovský titul v královské disciplíně motorsportu a splnil si dětský sen.
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Ještě na začátku března se od něj čekalo hlavně to, že naváže na relativně dobré výkony z nováčkovské sezony ve Formuli 1. Vždyť teprve předloni skládal zkoušky v autoškole a loni kloubil závodění se školními povinnostmi a byť prokazoval velký talent, bylo pošetilé si myslet, že by bojoval o mistrovský titul. I když usedal do jednoho z technicky nejlepších monopostů na roštu. Jenže během následujících měsíců předvedl Kimi Antonelli něco, s čím nepočítali ani ti největší optimisté.
Teprve dvacetiletý italský závodník Kimi Antonelli si před pár minutami s velkým předstihem zajistil titul šampiona F1 a stal se nejmladším mistrem světa v historii tohoto sportu. Už před startem dnešní Velké ceny Mexika v Ciudad de México věděl, že mu stačí prakticky dojet do 9. místa, aby svého dětského snu dosáhl bez ohledu na to, jak dojedou jeho nejbližší soupeři v žebříčku. Nakonec skončil třetí.
Díky tomu má nyní na kontě 380 bodů a před stájovým kolegou Georgem Russellem a sedminásobným mistrem světa Lewisem Hamiltonem z Ferrari vede o 130, respektive 121 bodů. Do konce sezony přitom zbývají ještě čtyři Velké ceny, už ale neexistuje ani matematická šance, že by ho o titul někdo připravil.
„Dokázali jsme to! Bez Mercedesu bych to nikdy nezvládl. Nemám slov, pořád se snažím vstřebat, co se právě stalo. Tenhle víkend byl opravdu náročný, ale jsem neskutečně šťastný. Teď si můžeme užít zbytek sezony,“ řekl bezprostředně po zisku titulu dojatý Antonelli se slzami v očích.
Rodák z italské Boloně tak překonal dosavadní rekord někdejšího německého závodníka Sebastiana Vettela, který se v roce 2010 stal mistrem světa ve třiadvaceti letech. A ukončil také dlouhé čekání Itálie na vlastního šampiona – naposledy ho měla v Albertu Ascarim před více než sedmdesáti lety, konkrétně v roce 1953.
Před sezonou by to tipovalo málokdo. Že ale nakonec letošní šampionát skončí právě v rukou mladého Itala, už několik závodů nebylo žádným velkým překvapením. Antonelli se totiž do čela průběžného pořadí dostal už na konci března po triumfu v Japonsku a od té doby první místo neopustil. Před Mexikem vyhrál devět z dosavadních sedmnácti závodů. Zatímco od jara sbíral jedno vítězství za druhým, jeho nejbližší soupeři postupně ztráceli krok.
Jako klíčová se pro pozdější triumf ukázala série pěti vítězství v řadě, kterou odstartoval v polovině března při Velké ceně Číny. Na svůj premiérový triumf v kariéře navázal prvenstvím ve zmíněném Japonsku a pokračoval prvními místy v Miami, Kanadě a Monaku, kde se navíc stal historicky nejmladším vítězem tamní Grand Prix.
A pak přišel závod na domácí trati v Monze, kde předvedl výkon sezony. Kvůli penalizaci za výměnu součástí motoru tam musel startovat až z 19. místa, přesto se dokázal – i s trochou pověstného závodního štěstíčka, které je v F1 často nezbytné – během závodu propracovat až na samotné čelo a před nadšenými italskými fanoušky si dojet pro senzační vítězství.
„Už přes třicet let se snažím pochopit, jak funguje hlava závodních jezdců, a pořád nevím, co se přes zimu stalo,“ přiznal šéf závodní stáje Mercedesu Toto Wolff poté, co Antonelli vyhrál minulou Velkou cenu v americkém Austinu. Reagoval tím na to, že ještě během loňské sezony jeho svěřenec předváděl velmi nevyrovnané výkony.
Přesto Wolff nepřestával věřit, že vsadil na správného koně, když Antonelliho v roce 2025 posadil do kokpitu Stříbrných šípů po Hamiltonovi, který v ostře sledovaném přestupu vyměnil barvy za červené. Tehdy teprve osmnáctiletý Ital měl za sebou jedinou sezonu v F2 a do královny motorsportu vstupoval bez větších zkušeností.
Teď je jasné, že se Wolffovi sázka vyplatila. Velkou zásluhu na tom má i Marco Antonelli, otec novopečeného mistra, který byl sám profesionálním jezdcem a Kimiho na závodních tratích vypiplal – od prvních závodů na motokárách až po samotný vrchol motorsportu.
To, že je Antonelli mistrem světa, ale neznamená, že zbytek sezony bude bez akce. Ve hře je totiž stále titul vicemistra, o který se v těsném souboji dál přetahují jak zmínění Russell a Hamilton, tak čtyřnásobný šampion Max Verstappen z Red Bullu, Charles Leclerc z Ferrari a loňský mistr světa Lando Norris z McLarenu.
A rozhodnuto ještě není ani v Poháru konstruktérů, kde se sčítají body obou jezdců každé stáje. Tam má Mercedes sice výrazný náskok před Ferrari, definitivní jistotu ale zatím nemá. Ve zbývajících čtyřech Velkých cenách tak bude stále o co bojovat. Jeden mladý Ital ale už bude moci jezdit s větším klidem a širokým úsměvem na tváři.