Nová éra fotbalové Slavie. Podívejte se na její dresy, které navrhl Pasta Oner a jsou nejen sešívané

Fotbalisté pražské Slavie vyběhnou i do nové sezony v tradičních červeno-bílých dresech, přesto to ale bude jiné než obvykle. Úřadující český šampion se rozhodl vsadit na novou spolupráci s britskou značkou Castore, díky které si mohl vytvořit kompletní kolekci dresů podle vlastních návrhů. Slavia na nich spolupracovala s českým umělcem Zdeňkem Řandou, známým pod pseudonymem Pasta Oner. A výsledkem je nejen inovovaný sešívaný dres, který slávisté nosí už téměř 130 let, ale také odvážnější venkovní a třetí sada. Dosavadní spolupráce na dresech se značkou Puma tak končí.

„Přinášíme trilogii, která snoubí vše, co je Slavii i jejím fanouškům srdci blízké,“ říká o dresech na sezonu 2025/2026 autor jejich designů Zdeněk Řanda alias Pasta Oner. Domácí sada nazvaná Slavia je opět červenobílá a sešívaná, tam vzhledem k dlouhé historii nešlo příliš uhnout. Větší experiment si Pasta Oner dovolil u venkovní sady dresů nazvané Věčná, která je černofialová a má symbolizovat nekonečný vesmír, a také u alternativní třetí bílé sady Praha. Ta odkazuje na hlavní město, kde Slavia hraje, a nese například vodoznak mapy Prahy.

Vedle tří hracích dresů navrhl Pasta Oner také čtvrtou rozcvičovací sadu, kde měl ještě volnější ruku a odráží jeho kořeny spojující se s pouličním graffiti. Pětačtyřicetiletý rodák z Trenčína se postupně z mladého sprejera vypracoval až mezi přední pop-artové umělce v zemi, přičemž jako jeden z průkopníků českého graffiti a street artu vystavoval na desítkách míst nejen v Česku, ale také ve světě.

Se Slavií poprvé spolupracoval na projektu Kapitánské pásky, kterou věnoval tématu uctění památky válečných veteránů. Teď se jako milovník fotbalu, baseballu či módy podepsal pod nové dresy. Pro Slavii je dodává britská společnost Castore, která byla založena před deseti lety v Liverpoolu bývalými sportovci a bratry Tomem a Philem Beahonovými. Mezi nejvýraznější tváře značky patří bývalý britský tenista Andy Murray, který je i jejím investorem.

Ve fotbalovém světě Castore obléká například Everton, Athletic Club Bilbao, Feyenoord, Dinamo Záhřeb nebo Brugy, ve Formuli 1 je to McLaren či Red Bull a v ragby zase anglický národní tým. Na novou kolekci dresů Slavie se můžete podívat v přiložené galerii, níže přinášíme také komentáře autora jejich designů Pasty Onera.

Co říká Pasta Oner na spolupráci se Slavií?

Od začátku spolupráce cítím obrovskou odpovědnost, ale také mám radost ze splněného snu. Vždy jsem si říkal, jaké by to bylo navrhnout vlastní dresy. Už ten prvotní nápad mě nadchnul a postupně jsem začal i s lidmi z klubu tvořit příběh dresů, který píše historii ve spoustě ohledech. Jedná se o trilogii, která snoubí vše, co je Slavii i jejím fanouškům srdci blízké. Každý dres je unikátní, ale zároveň společně tvoří kompaktní celek. Jsou moderní, ale ctí tradici. Jsou odvážné, ale pro všechny. Jsou designové, ale nekřičí na vás kýč. Samozřejmostí pro mě bylo i to, že se na nich shodla kabina a trenérský štáb. Ty si je chtěli hned vzít.

V čem je spolupráce průkopnická?

Zároveň mám radost, že jsme průkopníky něčeho, co by se mohlo stát celosvětovým trendem. Nějaké limitované edice dresů nebo jednorázové spolupráce jsou běžné, ale že by umělec navrhl všechny sady na sezonu. To tu ještě nebylo. Za mě je to cesta, jak fotbal neustále posouvat tím správným směrem. V oblasti umění vidíme skvělé prezentace v hledišti, teď věřím, že se k nim přidá i oceňovaná vizuální prezentace na hřišti.

Jak navrhl domácí sadu dresů Slavia?

Dovolím si říct, že domácí dres je naprostá ikona. Nejen v Česku, ale i v Evropě, ve světě. Téměř 130 let neměnný a vymyslet něco nového je složité. Zároveň musíte ctít tradici. Historicky dresy spojuje červená, bílá a sešívaný předěl. Stejně tak je se Slavií spojena hvězda. Ta je pro mě hlavním symbolem klubu. Jeho historie a emoce, kterou předává svým fanouškům. Proto jsem chtěl propojit hvězdu i do další části dresu. Přechod pomocí slávistických hvězd symbolizuje vzpomínky, zážitky a legendy, které vidíte jako hvězdy na obloze. Navíc je přechod viditelný až z větší blízkosti. Na první pohled je stále stejný, červenobílý a sešívaný. Na tom se nic nemění a doufám, že ani nikdy měnit nebude.

Jak navrhl venkovní sadu dresů Věčná?

Abstraktno. Nekonečno. Mimo hranice našeho světa. Takový je vesmír. A pro fanoušky je pak Slavia stejně jako právě on věčná. Místy až magická. S odkazem na tradici je i venkovní dres sešívaný. Zároveň je ale jasně oddělena magická a ikonická hvězda od abstraktního ztvárnění nekonečnosti a věčnosti vesmíru. Vlastně je to dres, který jsem chtěl, aby na první pohled jasně vybočoval ze zaběhnutých rámců a vypadal, že přiletěl z jiné galaxie.

Jak navrhl třetí sadu Praha?

Hvězda je Slavia. Červená a bílá jsou její barvy. Modrá reprezentuje odkaz legendy Františka Pláničky a stejně tak doplňuje národní trikolóru, protože mezi otci naší vlasti byli i zakladatelé Slavie. A přiznaný nápis Praha? Hrdost na své město a také jasná ukázka toho, že Praha = Slavia. A při každém výjezdu na venkovní zápas bude jasné, že s hvězdou Slavie přijela i Praha. Matka měst a domov sešívaných. Stejně jako to mají Yankees, u kterých jsem se nechal inspirovat.

Doma hrají jako Yankees a venku jako New York. Mapa Prahy jako vodoznak je pak uměleckým dokreslením celého dresu a vévodí mu Vltava. Ta, která rozděluje dva nesmiřitelné tábory, ale jen jeden může mít Prahu pro sebe. Třetí sada symbolizuje vztah Slavie ke svému městu, ke svým legendám a k historii země, kterou pomáhala utvářet.

Jak navrhl čtvrtou rozcvičovací sadu?

Nápisy neboli tagy vychází z témat spojených se Slavií. Historických odkazů, chorálů a dalších věcí. Celému designu pak vévodí erb „SKS“, který již mohli fanoušci vidět v rámci mistrovské kolekce, kterou si kluci vybrali jako svůj outfit na oslavu ligového titulu. Jedná se o nejvíce street-artový kousek, protože tento styl trikotu vám umožňuje se trochu více odvázat. Věřím, že jakmile v tomto stylu vyběhnou kluci na rozcvičku, zaujmou opravdu každého. Volba angličtiny je pak logická vzhledem k mezinárodnímu přesahu klubu i účasti v Lize mistrů.