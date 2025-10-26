Nová ikona New Yorku, nebo vězení pro bankéře? V mrakodrapu za 60 miliard donesou kafe i do 70. patra
Kancelářský mrakodrap, kde je všechno. Jídlo, wellness i káva na přání. Pro jedny sen moderní práce, pro jiné komfortní klec, ze které se těžko uniká.
Před pár dny se v New Yorku otevřel nový mrakodrap, který se stal nepřehlédnutelnou součástí manhattanského panoramatu. Bronzově lesklý kolos vysoký 423 metrů patří finanční skupině JPMorgan Chase a stojí přesně tam, kde víc než půl století stálo i její původní sídlo. Než ho v roce 2019 nechali zbourat, aby na jeho místě vyrostla tato nová dominanta za šedesát miliard korun. Ta má v sobě vše, co si jen člověk může představit. I perfektní servis ale může mít své nevýhody.
Už zvenku působí jinak než většina mrakodrapů. Stavbu podpírá čtrnáct obřích ocelových sloupů, které ji nadzvedávají nad úroveň ulice. Díky tomu vznikl otevřený veřejný prostor se stromy, lavičkami a kavárnou. Samotnou budovu navrhlo britské studio Foster + Partners, které se proslavilo už tvorbou ústředí Applu v Kalifornii.
Uvnitř je vidět, že cílem nebylo vytvořit obyčejné kanceláře. Budova pojme až deset tisíc zaměstnanců a funguje nepřetržitě. Celé prostředí je řízené chytrými systémy. Od přístupu přes biometrické čtečky až po regulaci světla a teploty podle aktuálního využití místností. Osvětlení reaguje na denní dobu a má podporovat přirozený biorytmus zaměstnanců. Spodní patra patří obchodníkům a analytikům, kteří tu sledují trhy a uzavírají obchody. Nad nimi se rozprostírá třípatrová část, která funguje jako srdce celé budovy. Místo, kde se lidé potkávají, dávají si oběd, řeší projekty nebo pořádají větší firemní akce.
Věž nabízí 19 restaurací a kaváren. Od formální michelinské restaurace přes irský pub až po bistro s proteinovými nápoji. Každý zaměstnanec si může přes interní aplikaci objednat jídlo nebo kávu přímo ke svému pracovnímu místu. Nejde ale jen o jídlo. Uvnitř je posilovna (byť za měsíční poplatek), zdravotní a wellness centrum s lékařskou péčí, laboratoří a poradnami. V budově jsou i klidové místnosti určené rodičům, například pro kojení nebo péči o malé dítě i prostory pro meditaci.
Zvenku to může působit jako sen každého zaměstnance. Pohledy se ale mohou lišit. Prostředí je navrženo tak, že odchod vlastně není nutný. Jídlo, káva, cvičení i lékař jsou přímo v domě. Každý detail je optimalizovaný pro výkon a dlouhý pobyt uvnitř, ať už jde o světlo, teplotu nebo rozložení stolů. „Je to místo, které říká: my se postaráme o všechno, jen zůstaňte tady a buďte produktivní,“ shrnuje pro Business Insider Alan Johnson, analytik působící na Wall Street.
Právě tato filozofie ale ukazuje, jak se mění vztah mezi prací a životem. Hovoří se o stírání hranic mezi pracovním a osobním časem. „Když máte jídlo i odpočinek zajištěný pod jednou střechou, mizí přirozené pauzy. A s nimi i pocit, že práce někde končí,“ popisuje poradce pro pracovní kulturu James Atkinson.
To se shoduje i s odbornými výzkumy. Psychologové i odborníci na pracovní prostředí připomínají, že právě tahle dokonalost může mít i svou odvrácenou stranu. Když má člověk všechno, co potřebuje, pár pater pod sebou, přestává mít důvod odejít. A tím i přirozený moment, kdy se od práce odpojí.
Takzvané uzavřené kancelářské ekosystémy sice zvyšují pohodlí a loajalitu, ale zároveň snižují pocit osobní svobody a posilují závislost na práci. V takovém prostředí se podle psychologů postupně mění i chování lidí. Když se přestane chodit ven, když se potkáváte jen s kolegy a svět za sklem mizí, práce se stává jediným rámcem dne. V dlouhodobém horizontu takový model sice zvyšuje produktivitu, ale zároveň tlumí kreativitu a sociální kontakty mimo firmu. Lidé si zvykají, že jejich životní rytmus určuje budova.
Podle odborníků, které oslovil portál Business Insider, je vše kolem nového mrakodrapu o kultuře, kterou banka vysílá směrem ke svým lidem. V praxi to navazuje na postoj finančního giganta. JPMorgan totiž patří k hlavním tahounům návratu zaměstnanců zpět do kanceláří. Na začátku letošního roku banka nařídila téměř všem pracovníkům plnou osobní docházku a její šéf Jamie Dimon se opakovaně ostře vymezil proti práci z domova. Tvrdí, že oslabuje firemní kulturu a brání spontánní spolupráci.