Nový film o Kafkovi ho vykreslí jako moderního člověka. Byl duší třetího tisíciletí, říká režisérka

Uložit 0

Kdo to vlastně byl Franz Kafka? Víme, že napsal Proměnu, Proces, Zámek nebo Ameriku, že se narodil a většinu života strávil v Praze, že se nikdy neoženil přestože byl párkrát zasnoubený. Víme také, že měl složité rodinné vztahy, že pracoval v pojišťovně nebo že zemřel na tuberkulózu. Jak se ze zdánlivě poměrně obyčejného, nenápadného muže stala jedna z literárních ikon 20. století, ale stále zůstává nejasné. Další střípek do skládačky se pokusí vložit režisérka Agnieszka Holland ve filmu Franz.

Snímek, který se natáčel loni jako pocta Kafkovi k výročí sta let od jeho smrti, v prvním traileru působí jako poměrně konvenční životopisné drama. Ukazuje některé z formujících momentů umělcova života, vše sleduje v lineární chronologii a kouzelná dobová výprava dotváří dojem prestižního projektu, co by měl být výjimečný hlavně svým subjektem.

To vše jistě platí také o samotném filmu. Vzhledem k jisté atmosféře tajemna, které se kolem osobnosti i díla Franze Kafky dodnes vznáší, se tvůrci rozhodli využít některé nezvyklé postupy. „Abychom Kafkovi porozuměli, chceme poskládat fragmenty z jeho minulosti a tvorby, a vytvořit nejen mozaiku vztahující se k jeho životu v dané éře, ale také komplexní obraz dramatického světa v Kafkově představivosti,“ řekla Holland, která kromě režie spolu s Markem Epsteinem napsala i scénář.

Kafka na první pohled žil obyčejný život. Pracoval v pojišťovně, kde měl na starosti posuzování kompenzací pro dělníky s pracovními úrazy, chodil s přáteli po kavárnách, večer se vydával do baru a občas strávil pár hodin s prostitutkou – tehdy nic zvláštního. Večery trávil psaním povídek, románů a dopisů, hlavně ženám. Párkrát se zamiloval, nikdy mu to ale nevyšlo. Nakonec po delším období zdravotních problémů podlehl tuberkulóze.

V jeho hlavně ale existoval svět docela jinak, než jak ho vidělo jeho okolí. Na jedné straně se kvůli náročnému vztahu s otcem neustále potýkal s úzkostí a přílišnou opatrností, na druhé měl ostré postřehy o tehdejší společnosti, fungování institucí, existenciálních otázkách nebo romantických vztazích, které čtenáře svojí aktuálností oslovují i více než sto let po jejich sepsání.

„Kafka byl velmi citlivý člověk, jenž se nehodil do své doby. Dnes máme mnohem větší šanci mu porozumět, než měli jeho vrstevníci,“ poznamenala Holland. „Byl duší třetího tisíciletí, člověk žijící mentálně do velké míry mimo realitu svého těla, žijící ve světě písmen stejně intenzivně, jako dnešní člověk žije svůj život na sociálních sítích,“ dodala.

Ve Franzovi spisovatele uvidíme prakticky od narození až po jeho skon, hlavní část děje se ale bude pochopitelně odehrávat v dospělosti. V tomto období hrdinu ztvárnil herec Idan Weiss, ve filmu mluvící – podobně jako skutečný Kafka – převážně německy, čeština z jeho úst ale občas zazní také. Vedle něj na plátně uvidíme také Ivana Trojana, Jenovéfu Bokovou, Katharinu Stark, Emmu Smetanu, Jana Budaře, Josefa Trojana, Sandru Korzeniak a další. Natáčelo se hlavně v Praze.

Agnieszka Holland má s filmy o skutečných osobnostech poměrně bohaté zkušenosti, a zatím pokaždé se výsledku dostalo uznání. Už v 90. letech se ve filmu Úplné zatmění se začínajícím Leonardem DiCapriem věnovala básníkovi Paulu Verlainovi, v roce 2006 v dramatu Ve stínu Beethovena pro kino zpracovala poslední roky života slavného skladatele. V roce 2020 pak přišla s fikcionalizovaným příběhem léčitele Jana Mikoláška ve snímku Šarlatán, oceněném pěti Českými lvy.

Franze režisérka, co má na kontě také tři nominace na Oscara, chtěla pojmout ne nutně jako nějaké definitivní vysvětlení jeho osobnosti a významu, ale nalézt jisté průniky mezi ním a moderní dobou. Také proto bude mít netradiční vyprávění, naznačené už na konci traileru.

„Chci to pojmout jako určitou koláž scén,“ vysvětlila Holland v rozhovoru pro Czech Film Center. „Scén z jeho života a knih, scén ukazujících, co se jeho blízkým stalo v budoucnu – jako jeho sestře, jejíž smrt předpověděl. A také scén z dnešní Prahy, kde plní roli turistické atrakce, a přesto se jeho tichá přítomnost zdá nesmrtelná,“ dodala. Franz do kin dorazí 25. září.