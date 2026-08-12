Nový Google Pixel chce, abyste na něj nesahali. Telefon slibuje méně pokynů a více odvedené práce
Nová řada Pixel 11 tak trochu jde sama proti sobě. Jejím cílem je donutit uživatele, aby sahal po telefonu co nejméně. Sází totiž na AI.
Baví vás CzechCrunch?
Vídejte ho na Googlu častěji.
Představte si běžnou situaci: sedíte na důležité schůzce a telefon máte položený na stole displejem dolů, abyste nepůsobili neslušně. Najednou se světla kolem fotoaparátu zbarví do modra. Znamená to, že vám volá syn ze školy, protože přesně takovou barvu jste si přiřadili k jeho kontaktu. A stejná světelná funkce doprovází na telefonu i komunikaci s umělou inteligencí Gemini, která při hlasovém zadávání různými způsoby pulzuje podle toho, zda asistent právě naslouchá, přemýšlí, nebo odpovídá.
Funkce HiLight víceméně vystihuje hlavní myšlenku celé řady Pixel 11, kterou Google ve středu představil. Slibuje technologie, které mají z uživatele sejmout roli mikromanažera. Vedle základního Pixelu 11 jde také o vybavenější Pixel 11 Pro, větší Pro XL a skládací Pixel 11 Pro Fold.
Vzhledově Google dál sází na svůj osvědčený design. Lišta fotoaparátu zůstává roztažená přes celou šířku zad, nově je však tenčí a krytá souvislou skleněnou plochou. Rohy zařízení jsou stále zaoblené a kromě pastelových barev novou generaci definují i nové elegantní tóny, třeba pistácie.
Celá řada začíná na 256GB úložišti. Pixel 11 i základní varianty modelů Pro mají 12 GB operační paměti, zatímco verze Pro s úložištěm 512 GB nebo 1 TB dostanou 16GB RAM. Displej základního modelu dosahuje jasu až 3 tisíc nitů, obrazovky modelů Pro až 3 600 nitů a podle interních testů Googlu mají být více než dvakrát odolnější proti poškrábání než u předchozí generace.
Srdcem všech novinek je čip Tensor G6. Oproti předchůdci má podle Googlu o 50 procent vyšší výkon jednotky TPU, která zajišťuje výpočty spojené s umělou inteligencí. Některé funkce, například generování obrázků nebo simultánní překlad, tak nově mohou probíhat přímo v telefonu. Čip má také přinést o 25 procent rychlejší prohlížení webu, o 15 procent svižnější spouštění aplikací a až o pětinu větší úsporu energie.
Telefony Pixel 11, Pro a Pro XL mají podle Googlu vydržet déle než 30 hodin. Když jim energie dojde, Pro XL se přes kabel nabije až na 75 procent přibližně za půl hodiny, zatímco Pixel 11 a menší Pro dosáhnou za stejnou dobu až 55 procent. Celá řada podporuje také magnetické bezdrátové nabíjení Pixelsnap.
Umělá inteligence opět v hlavní roli
Velkou roli ve všech modelech hraje Gemini Intelligence. Se souhlasem uživatele dokáže vyhodnotit dění v otevřené aplikaci, například konverzaci s kolegou, a navrhnout další krok. Když se kolega zeptá, kde přistává jeho let, Gemini může rovnou nabídnout ke sdílení kartu s údaji z letenky a aktuálním stavem spoje.
Jindy Gemini z rozepsané konverzace pochopí, že se její účastníci domluvili na konkrétní restauraci a čase. Nabídne proto kontrolu kalendáře a následně připraví rezervaci, kterou musí uživatel potvrdit. Podle Googlu si tak nad každým dalším krokem zachovává kontrolu.
Proměna čeká také komunikaci přímo se zařízením. Při diktování zprávy dokáže telefon odstranit výplňová slova typu „ehm“ a neuspořádanou řeč převést do stručnějšího a čitelnějšího textu. Možnost nechat si cokoli okamžitě přeložit se rozšíří na videa, podcasty a hlasové zprávy ve vybraných aplikacích a Google přidává také možnost převádět znakování pomocí fotoaparátu na text. Funkce je ale určená zatím pouze pro americký znakový jazyk a vyžaduje nastavení klávesnice na americkou nebo kanadskou angličtinu. Stejně jako u dalších novinek Gemini se tedy i její dostupnost bude lišit podle země a jazyka.
Upgrade nemine ani fotoaparáty. Ty dostaly větší snímače a vyšší citlivost na světlo. Základní Pixel 11 zvládne až 30násobné přiblížení, zatímco modely Pro nabízí až 120násobný zoom. Nový režim Kouzelné zachycení během jednoho stisknutí spouště zvládne zanalyzovat přibližně 500 snímků, vybere z nich vhodné okamžiky a se souhlasem uživatele provede drobné úpravy, například ořez, narovnání horizontu nebo doostření.
Noční režim má být u modelů Pro při focení až 4,5krát rychlejší. Funkce Vylepšení videa umožní zpracovat záběry až do rozlišení 8K, zatímco nová Profi stabilizace má omezit otřesy při natáčení za pohybu. Creator Suite pak do aplikace fotoaparátu přidává teleprompter, kontrolu zvuku, vodicí mřížku pro sociální sítě a nástroje pro základní sestříhání záznamu.
V zahraničí se fanoušci Googlu dočkají Pixelu 11 Pro Fold. Ve srovnání s předchozí generací je téměř o deset procent lehčí a prý i o kousek tenčí. Díky přepracovanému pantu, kompozitním zádům se skelnými vlákny a zesílenému vnitřnímu displeji je telefon i třikrát odolnější. Nabídne 16GB RAM, výdrž přes 24 hodin a 48megapixelový hlavní fotoaparát. Prozatím není jasné, zda a kdy se ho Češi dočkají.
Cena Foldu se bude v zahraničí pohybovat kolem 2 tisíc eur (v přepočtu zhruba 50 tisíc korun). Cenovka Pixelu 11 bude v Česku začínat na 24 490 korunách, verze Pro na bezmála 30 tisících a Pro XL vyjde na 33 990. Předobjednávky všech telefonů startují 12. srpna, zájemci by se jich měli dočkat v prosinci.
Novou řadu doplňuje i jedna zajímavost, a to první lokalizační přívěsek Google Pixel Tag. Polohu peněženky nebo zavazadla bude sledovat prostřednictvím sítě Android Find Hub. Pokud vám třeba klíče zapadnou do kabelky nebo pod gauč, přívěsek půjde prozvonit z telefonu i prostřednictvím aplikace na hodinkách Pixel Watch. Cenu ani termín zahájení prodeje ale Google zatím neuvádí, a tak si kromě některých AI vymožeností a Foldu čeští zákazníci počkají i na tento šikovný gadget.
Nové Pixel Watch 5 mají být díky výkonnějšímu procesoru a větší operační paměti o 20 procent rychlejší než předchozí generace. Google u nich slibuje výdrž až 40 hodin. Hodinky mají přímo na ciferníku zobrazovat informace podle aktuální situace, třeba cestou na letiště nabídnou údaje o letu a palubní vstupenku, při jízdě hromadnou dopravou zase ukážou počet zbývajících zastávek. A část úloh Gemini zvládne i bez připojení k internetu.
Hodinky se mají také dvakrát přesněji držet uběhnuté nebo ušlé trasy a nově poradí i při silovém tréninku. Jednou za měsíc navíc shrnou, jak se vyvíjí krevní tlak nebo riziko inzulinové rezistence. Závažnější novinkou je hlídání okysličení krve: pokud jeho pokles trvá delší dobu a uživateli hrozí dechová nouze, hodinky mohou třeba přivolat záchranku. I tady ovšem platí, že funkce nebudou dostupné všude. Záleží totiž na schválení místních úřadů.
Předobjednávky hodinek začnou 12. srpna a do prodeje mají vstoupit 20. srpna. Menší 41milimetrová verze začíná na 419 eurech a větší 45milimetrová varianta na 449 eurech.