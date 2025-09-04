Hry –  – 1 min čtení

Nový James Bond zamíří na Slovensko. Hraje ho seriálový vrah Dexter a vyjde už velice brzy

007 First Light bude první videoherní bondovkou po dlouhých 13 letech. Na starost ji dostali vývojáři známé série Hitman.

Nejdřív v přestrojení za soukromého řidiče zamíří do luxusního hotelu na Slovensku. Tam elegantně infiltruje šachový turnaj pro bohatou smetánku. A pak se všechno zvrtne a dojde na honičku skrz serpentiny v Tatrách. Prostě James Bond, jak má být. Podívejte se na čerstvě vydaný trailer nejnovějšího bondovského dobrodružství ve hře 007 First Light.

Další přírůstek do značky James Bond dorazí už příští rok 27. března a v roli nejslavnějšího agenta na světě se představí herec Patrick Gibson. Ten ztvárnil mladší verzi titulního vraha v seriálu Dexter: Original Sin, dějově zasazeném před oblíbenou původní sérii Dexter. A právě i videoherní novinka 007 First Light bude prequelem odehrávajícím se před Bondovými pozdějšími dobrodružstvími.

Budoucího agenta s povolením zabíjet tak 007 First Light představí coby nováčka v britských tajných službách. Úplně nové ale nebude zasazení chystané bondovky. Mladý Bond totiž zamíří (mimo jiné) na Slovensko, kam se podíval už v osmdesátkovém filmu Dech života s Timothym Daltonem.

A zatímco mezi filmy patří James Bond k totálním klasikám, ve videoherním světě se překvapivě příliš často neprosazoval. Naposledy vyšla bondovská hra před třinácti lety. Tento nedostatek se rozhodli napravit tvůrci úspěšné série Hitman, v níž se coby elitní nájemný vrah musíte k cíli ani ne tak prostřílet jako spíš chytře a bez odhalení proplížit.

Právě takový přístup volí i 007 First Light, jehož vývojáři kromě nového traileru představili taky půlhodinové video detailně ukazující hratelnost. Uvidíte v něm ještě víc plížení, přestřelek, skoků z letadel, vybuchujících hodinek i rozhovorů s půvabnými ženami. A i když tato nálož bondovského infa přišla v rámci velké videoherní prezentace State of Play, zaměřené na hry pro PlayStation, 007 First Light si užijete i na PC a dalších konzolích.

