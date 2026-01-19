Nový překladač od OpenAI překládá jinak než konkurence. Taky ale postrádá funkce, na které jste zvyklí
OpenAI spustilo vlastní překladač bez fanfár. Neslibuje víc jazyků než Google, ale lepší práci s významem, stylem a tím, komu je text určen.
Když si dnes člověk potřebuje rychle přeložit kus textu do cizího jazyka, většinou bez váhání otevře Google Translate nebo DeepL. Pro řadu lidí je to už téměř automatický reflex, podobně jako zadat dotaz do Googlu nebo otevřít aplikaci map. Právě na tuto zažitou rutinu teď OpenAI míří s novým nástrojem jménem ChatGPT Translate. Společnost ho spustila tiše, bez oficiálního oznámení, ale ambice jsou zřejmé: nabídnout alternativu k nejpoužívanějším překladačům na světě a ukázat, že překlad nemusí být jen o převodu slov z jednoho jazyka do druhého.
ChatGPT Translate je dostupný jako samostatná webová stránka na adrese chatgpt.com/translate a na první pohled působí velmi povědomě. Rozhraní tvoří dvě vedle sebe umístěná textová pole – do jednoho uživatel zadá původní text, ve druhém se zobrazí překlad. Nechybí automatická detekce jazyka ani rozbalovací nabídky pro výběr cílové řeči. Vizuální podobnost s Google Translate je zřejmá, rozdíl ale přichází ve chvíli, kdy se člověk začne zajímat o to, co se s přeloženým textem dá dělat dál.
Zatímco klasické překladače se snaží co nejvěrněji převést význam, ChatGPT Translate staví do popředí práci s kontextem, tónem a stylem. Pod překladem se objevují nabídky, které umožňují text jedním kliknutím dál upravit – například tak, aby zněl plynuleji, formálněji pro byznysové použití, jednodušeji jako pro děti nebo akademicky pro studijní účely.
Tyto volby uživatele přesměrují do hlavního rozhraní ChatGPT, kde je předpřipravený pokyn a kde lze s textem dál pracovat tak, jak jsou uživatelé zvyklí. Takže překlad nemá být konečný výstup, ale výchozí bod pro další práci s obsahem. Samotná schopnost převádět text z jednoho jazyka do druhého přitom pro ChatGPT není žádnou novinkou. Lidé využívají chatbot k překladům už delší dobu a OpenAI tímto krokem spíše oddělilo jednu konkrétní funkci do samostatného nástroje.
Například anglický text o plánech amerického prezidenta Donalda Trumpa o lécích přeložil do jazyka pro děti takto: „Prezident Donald Trump představil jednoduchý plán na zdravotní péči. Říká, že tento plán má zlevnit léky a zdravotní pojištění.“ Naopak po zakliknutí akademického jazyka vypadal překlad skutečně jinak: „Prezident Donald Trump představil rámcový nástin plánu zdravotní péče, o němž Bílý dům tvrdí, že povede ke snížení cen léčiv a pojistného na zdravotní pojištění.“
Zajímavé jsou rozdíly mezi tím, co ChatGPT Translate, jenž umí přes 50 jazyků, slibuje, a tím, co zatím skutečně umí. Na stránce se například uvádí, že nástroj zvládá překlady z textu, hlasu i obrázků. V současné době je ale možné pracovat pouze s textem. Hlasový vstup funguje jen v mobilu, kde lze použít mikrofon, a nahrávání obrázků zatím není dostupné vůbec, maximálně až v již zmíněném klasickém rozhraní, kam vás ChatGPT přesměruje. Stejně tak chybí překlad dokumentů, webových stránek nebo ručně psaného textu, což jsou funkce, které třeba Google Translate nabízí už roky.
Další zásadní rozdíl oproti Googlu spočívá v dostupnosti. ChatGPT Translate existuje pouze jako webová stránka a nemá vlastní mobilní aplikaci pro iOS ani Android. To znamená, že nefunguje offline a je plně závislý na připojení k internetu. Pro cestovatele v oblastech bez signálu nebo pro situace, kdy je potřeba rychlý překlad bez dat, tak zatím nepředstavuje plnohodnotnou náhradu. Google Translate má navíc náskok i v dalších oblastech: podporuje více než 240 jazyků nebo nabízí překlad v reálném čase při konverzaci.
Přesto má ChatGPT Translate jednu oblast, kde může být silnější. Díky generativní AI dokáže lépe zachytit význam idiomů, kulturní kontext a požadovaný styl, což je důležité třeba u delších textů, marketingových materiálů nebo odborných dokumentů. Společnost OpenAI sama uvádí, že jedním z cílů nástroje je pomáhat studentům s učením jazyků a v budoucnu také firmám s překlady obchodních dokumentů, kde je důležité zachovat tón původního textu.
Konkurence na poli překladů je přitom čím dál ostřejší. Google v posledních letech masivně nasazuje umělou inteligenci Gemini a jen v roce 2024 rozšířil podporu o více než stovku nových jazyků. Vedle něj si silnou pozici vybudoval také DeepL, který je často považován za přesnější alternativu. V tomto kontextu působí vstup OpenAI do samostatného překladového nástroje jako logický krok, kterým firma rozšiřuje spektrum běžných každodenních úloh, jež chce ChatGPT pokrývat.