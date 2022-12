Nový rozměr sledování ubíhající krajiny. V Česku začne jezdit vlak s panoramatickými okny

Relax v podobě pozorování rychle ubíhající krajiny zpoza okénka vlaku nabere nový rozměr. Na české železnice zavítá panoramatický vůz od švýcarských spolkových drah SBB, který je zajímavý tím, že se jeho okna táhnou až ke stropu, čímž vytvářejí jak prosvětlenější prostor uvnitř, tak lepší výhledy do okolí. Potěší hlavně obyvatele Moravy.

Cestování v panoramatických vlakových vozech je oblíbené hlavně v zemích, které mají po stránce poutavých pohledů na okolní krajinu co nabídnout. Například právě Švýcarsko, kam se turisté sjíždějí i kvůli výletům vlakem do jeho majestátních Alp. Na YouTube lze najít řadu videí, která jen potvrzují, jak dechberoucí podívaná to doopravdy je.

To ale neznamená, že vagón s vysokými okny nenajde využití i jinde. Atraktivní může být také pro Česko – a příští rok si to domácí cestující budou moci přímo ve své domovině vyzkoušet. Ve spoji z rakouského Grazu do města Přemyšl na jihovýchodě Polska, kde má vozy i národní dopravce České dráhy, totiž bude jeden takový vagón přidán.

Vůz s označením Apm61 Pano od švýcarských spolkových drah SBB bude nasazen na dvou linkách – EC 104 a EC 105. V Česku pak bude zastavovat v Břeclavi, Hodoníně, Starém Městě u Uherského Hradiště, Otrokovicích, Přerově, Hranicích na Moravě, dvakrát v Ostravě (Svinov a Hlavní nádraží) a tuzemskou štaci zakončí v Bohumíně.

Foto: Petr Šťáhlavský/České dráhy Panoramatický vůz švýcarských drah SBB

„Nasazení vozů se předpokládá v letní sezóně roku 2023,“ říká pro CzechCrunch tiskový mluvčí Českých drah Lukáš Kubát. „Plánovaný odjezd z Břeclavi je v 9.10, přičemž v Bohumíně má být podle jízdního řádu v 11.15. Opačně má stejné zastávky – z ostravského hlavního nádraží odjede v 16.51 a do Břeclavi přijede 18.45,“ doplňuje.

Cestující, kteří budou chtít sedět ve voze s panoramatickými výhledy, si budou muset zaplatit jízdenku do první třídy, přičemž žádný zvláštní příplatek ani rezervace nebude nutná. „SBB je původně koupily pro atraktivní cestování přes Švýcarsko nebo v údolí Rýna ze Švýcarska na sever Evropy. Jezdily i na spojích do Nice nebo Vídně, od roku 2016 jezdí do rakouského Grazu,“ dodává zajímavost Kubát.

V létě to ovšem nebude poprvé, co se panoramatický vůz z nabídky švýcarských drah v Česku objeví. Loni se tady představil během prezentační jízdy v rámci akce Connecting Europe Express, která poukazovala na udržitelnější a ekologicky přívětivější cestování vlakem. Nikdy ale nebyl v tuzemsku pravidelně nasazován.

Ostatně švýcarské vlaky jako takové se v Česku už vůbec neobjevují. Poslední vozy ze země helvétského kříže zde naposledy jezdily v roce 2001, tedy před jednadvaceti lety. Byly nasazovány na spoji EC Albert Einstein z Prahy do švýcarského Curychu. Pak ale byla linka zrušena – a s tím zanikla i švýcarská vlaková prezence v tuzemsku.