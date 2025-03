Nový Tom Holland? Nikdy v ničem nehrál, pak si na Netflixu střihl roli dětského vraha a svět ho miluje

Uložit 0

V útlém věku chtěl být fotbalistou, ostatně žije v městečku vzdáleném pár desítek kilometrů od Manchesteru a Liverpoolu, dvou fotbalových velkoměst. Jeho máma pečovatelka a otec v IT by ho v tom podporovali, stejně jako mu schválili, že může docházet do divadelního kroužku. Nakonec ho to přece jen víc táhlo k herectví – a debutoval rolí, ze které mrazí. Zahrál ji ovšem tak skvěle, že se mu přezdívá nový Tom Holland.

Na Netflixu v posledních dnech dominuje syrová britská kriminální minisérie Adolescent, jejíž děj spočívá v odhalení vraha mladé školačky. Vyšetřování, ale i rozporuplné chování rodiny, nakonec dovede policisty k tomu, že ji ubodal teprve třináctiletý hoch, který si chtěl hrůzným činem dokázat svou mužnost. Přesněji řečeno maskulinní energii, která mu měla chybět a byl kvůli tomu šikanován. A že šlo o vskutku mrazivou seriálovou jízdu.

Každá z epizod byla natočena na jeden záběr, což při spojení s tematikou vraždy dodávalo celé podívané skoro až dechberoucí, děsivou autenticitu. V celé sérii zářil v té době teprve čtrnáctiletý herecký nováček Owen Cooper. Doslova nikdo ho jako herce před Adolescentem neznal, vždyť šlo o jeho vůbec první roli před kamerami. Zkušenosti měl maximálně z drobných divadelních rolí v Manchesteru, to se ale nedá tak úplně srovnávat.

Právě on se totiž vžil do role vraha, do něhož by to nikdo neřekl. Vdechl život třináctiletému Jamiemu Millerovi, na první pohled normálnímu školákovi, který vyrůstal v severoanglickém sousedství se svými rodiči a starší sestrou, rád se poflakoval s kamarády a bavila ho historie. Když ho ale začaly vyšetřovat úřady kvůli vraždě stejně staré dívky, musel se Cooper coby jeho představitel naladit na úplně novou linku.

Napříč celým seriálem Cooper v těle mladého zabijáka bavil – a obzvlášť exceloval ve třetím díle ve zhruba hodinu dlouhé debatě s psycholožkou, natočené v reálném čase, kde by i velezkušení herci mohli mít problém s vyjádřením a zapamatováním si scénáře. Nutno totiž znovu připomenout, že Adolescent se točil na jeden záběr – a v tomto formátu zkrátka a jednoduše není prostor na chyby.

Řekl mi, že už nikdy neuvidím svou mámu ani tátu. A tak pokračoval dál a dál. V ten moment jsem začal být mnohem emotivnější, hrozně to pomohlo.

„Chtěli jsme někoho, kdo nemá mnoho zkušeností, ale věděli jsme, že to, co po tomto mladém člověku požadujeme, je v mnoha ohledech kosmické,“ řekl pro server The Independent spoluautor seriálu Stephen Graham, který si v něm zahrál otce hlavní postavy. „Obsadili jsme Owena, který absolvoval sotva pár divadelních workshopů. Byl to obrovský závazek,“ dodal.

Možná ani on netušil, že z chlapce udělali začínající hvězdu. Takřka hned po vydání Adolescenta začali Cooperovi přibývat fanoušci na Instagramu a na sociálních sítích se to hemžilo chválou za jeho autentický výkon. „Řada herců se toto učí roky a stejně nedosáhnou toho, čeho dosáhl on: prožívat daný moment, naslouchat a být autentický,“ řekl režisér díla Philip Barantini.

Dokonce se objevují i názory, že je to nový Tom Holland. Ten proslul jako Spider-Man a patří k jedněm z nejznámějších britských herců. „Oba debutovali v podobném věku a jejich průlomové role jsou zlatým standardem dětského herectví. Je fascinující, jak mladí herci dokáží ztělesnit tak těžké role a podat různé emoce s neuvěřitelnou hloubkou,“ píše Patricia Scheer-Erb z magazínu MovieWeb.

I dnes už osmadvacetiletý Tom Holland si totiž svou první velkou roli střihl v hrůzně laděném a kritiky chváleném filmu Nic nás nerozdělí, kde se musel vypořádávat s ničivou vlnou tsunami, která změnila život jemu a jeho rodině. „Obě tyto hvězdy už v mladém věku dokázaly, že mají schopnosti, odhodlání a především lásku k herectví,“ pokračuje Scheer-Erb ve svém komentáři.

O rostoucí Cooperově popularitě svědčí i články v prestižních magazínech, například ve Vogue. A proto se není čemu divit, že už teď natáčí svůj první film, kterým se stane adaptace věhlasného románu Na větrné hůrce od Emily Brontë, kde bude hrát i Margot Robbie. „Zbývá mi ještě pár natáčení, jde to opravdu dobře a užívám si to. Samozřejmě už to není na jeden záběr, takže si musím zvykat,“ zmínil Cooper pro magazín Variety.

Jestli si ovšem Cooper uvědomuje, na jaké cestě teď stojí, je otázkou. Svěřil se, že slova uznání nebere příliš vážně, i když jeho výkon chválí velká spousta lidí z branže i mimo ni. Možná je to zapříčiněno i tím, že první pokus scény v roli mladého vraha, na kterou byl vybrán z pěti set zájemců, se mu příliš nepovedl. Nebyl prý dostatečně emotivní.

„V první epizodě, kdy jsme byli v policejní cele jen my dva, bez kamery, mi (jeho filmový otec a spoluautor seriálu, zmíněný Stephen Graham – pozn. red.) řekl, že už nikdy neuvidím svou mámu a nikdy neuvidím svého tátu. A tak pokračoval dál a dál. V ten moment jsem začal být mnohem emotivnější, hrozně to pomohlo,“ vzpomíná v rozhovoru pro Variety.

I přesto ale Cooper zůstává stále „obyčejným klukem“, který si rád vyrazí s kamarády nebo stráví volné chvíle u PlayStationu. Pokud se ale svému velkému výkonu z Adolescenta přiblíží i v nadcházejících počinech, může z něj – za správných okolností – vyrůst hvězda, o kterou se bude jednoho dne přetahovat celý Hollywood.