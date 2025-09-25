Nový Wolverine má tvář seriálového Spartaka. Supehrdina od Marvelu bude pořádně brutální, vyjde už za rok
Marvel's Wolverine je pořádně krvavá akce od tvůrců dobře přijatého Spider-Mana. Kromě protagonisty Logana se v něm objeví třeba i Mystique.
Patří mezi nejoblíbenější marvelovské superhrdiny. Protože i když je to drsňák, jehož drápy kosí jednoho nepřítele za druhým, taky je to pořádný sympaťák. Čemuž ve filmech o X-Menech nebo Deadpoolovi výrazně pomohlo to, že ho hrál Hugh Jackman. Teď se ale Wolverine vrací v úplně jiné podobě.
Už příští rok na podzim si fanoušci superhrdinské akce přijdou na své. Vyjde totiž Marvel’s Wolverine, herní zpracování příběhu jedné z nejvýraznějších postav komiksového světa. Regenerujícího borce s vysunovacími čepelemi si v něm zahraje už nikoliv Hugh Jackman, ale Liam McIntyre, kterého můžete znát z hlavní role seriálu Spartakus.
A už první pohled na právě vydaný trailer odhalí, že Marvel’s Wolverine a seriál o řeckých gladiátorech mají jednu věc společnou – brutální krvavost. Marvelovský hrdina bude nepřátele rozsekávat, probodávat a všelijak je likvidovat po celém světě od Kanady až po Tokyo. Samozřejmě během putování za odhalováním tajemství své temné minulosti, při kterém potká třeba i modrou měničku Mystique.
Novinka je dílem studia Insomniac Games, které je podepsané pod velice dobře přijatou sérií Marvel’s Spider-Man o dalším milovaném superhrdinovi. Prozatím zamíří pouze na PlayStation, trailer na nového Wolverina totiž vyšel v rámci velké prezentace State of Play, během níž Sony představuje ty nejvýraznější hry, které se nejen na jeho konzole chystají.
Kromě brutální marvelovky se tak světu ukázala například vysoce očekávaná sci-fi akce Saros nebo záběry ze singleplayerové kampaně Battlefieldu 6. Dokonce došlo i na jedno herní retro, ale remaster klasiky Deus Ex – jedné z nejlepších her všech dob, která předpověděla budoucnost – budí spíš rozpaky než dojem přenesení videoherní klasiky do současnosti. Aspoň že ten Wolverine vypadá skvěle!