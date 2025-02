Nový Zaklínač na Netflixu je napůl akční anime, napůl nic moc disneyovka. Dokonce i čarodějnice tam zpívá

Uložit 0

Jestli jste nad hraným Zaklínačem od Netflixu ještě nezlomili hůl (nebo stříbrný meč), tak už letos se dočkáte čtvrté řady. Čekání na seriál, kde Henryho Cavilla vystřídá Thorův mladší brácha Liam Hemsworth, vám může zkrátit animovaná novinka Zaklínač: Sirény z hlubin. Je sice kreslená, ale kvalitou do hrané série vlastně zapadá.

Co si budeme povídat, netflixovská zaklínačovská série mé své mouchy. A to takové, že někteří fanoušci knižní předlohy od Andrzeje Sapkowského na ní nenechají nit suchou. My k ní své výtky taky máme, ale přesto patříme mezi ty, kteří se na ni rádi podívají. A to nejen ze škodolibé zvědavosti.

Viděno touhle perspektivou, je nový animovaný film vlastně takovou další epizodou – a to doslova. Na chvíli zapomeňte na osudové pouto s princeznou Ciri, o ní tu nepadne ani slovo. Namísto toho se připravte na čistokrevné jednorázové dobrodružství, kdy Geralt někam přijede, vyřídí, co je třeba, a zase putuje dál. O Yeneffer se tu mluví, párkrát se zaklínačovi mihne ve snech, ale to je všechno. Naopak své místo tu má vždy ukecaný Marigold.

A kam že se to s Geraltem vydají? Do království Bremervoord, kde mají problém s pod vodou žijícími Sirénami. A jak to tak v příbězích o Bílém vlkovi bývá, co se ze začátku zdá jako jednoduchý úkol – chytit, zabít, ukázat – se ukáže jako mnohem méně černobílá story.

A stejně jako nevybočuje příběh – kterému nechybí spousta pro Sapkowského typických manýrů, jako jsou nahé scény, pějící Marigold a dospělácký rating –, nevybočuje ani zpracování nového filmu.

Animace je zcela standardní na poměry generického fantasy na streamovací službě, co si pustíte při nudném nedělním odpoledni a pak na ni nejspíš zapomenete. Ozvláštňuje ji prakticky jen to, že v novém Zaklínači uvidíte dost z japonského akčního anime. Geralt v soubojích skáče z jednoho obřího chapadla na druhé, létá vzduchem, rotuje v piruetách a obří příšery rozpárá zevnitř.

Vlastně ještě jedna věc vás možná praští do očí. Sirény z hlubin vám místy připomenou disneyovku. Zaprvé tedy tím, že jsou animované. Zadruhé vyprávěním příběhu o lásce mořské panny a suchozemce (ačkoliv na proměně klasických pohádek Andrzej Sapkowski stavěl už v původních knihách). Zatřetí tím, že se v nich objeví několik muzikálních čísel! Že zpívá Marigold, to k Zaklínačovi patří. Že se dočkáte zlé mořské čarodějnice, která zpěvem doprovází vaření lektvaru? To už překvapí.

Fanoušky značky Zaklínač by mohla ale potěšit jedna věc. Anglický hlas Geraltovi do úst vložil Doug Cockle, nezaměnitelný dabér videoherního lovce monster ze tří titulů od studia CD Projekt. Zní to slibně, ale víc než easter egg pro nejzarytější příznivce to není.