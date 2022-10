Nestárnoucích her není málo, skutečná kvalita je konstantou bez ohledu na rok vydání. Když se k ní ale přidá i neustálá podpora vývojářů, a to dokonce spoustu let po premiéře, zůstane vám jen hrstka takto jedinečných titulů. Třeba The Sims 4, kteří takto baví a pravidelnou porci nového obsahu dostávají už od roku 2014. Počínaje dneškem budou bavit ještě víc – můžete si je stáhnout a hrát zadarmo.

Málokterá videohra ukazuje skutečnou tvář a povahu lidí tak jako série The Sims. Nabídla zjednodušeně řečeno simulátor života, ve kterém řešíte vztahy, bydlení, zábavu i zaměstnání virtuálních postaviček. Jedni hráči to berou svědomitě a vybudovali si digitální kopii světa svých snů, v němž vedli spořádaný a naplňující život.

Ale jiní nebohé simíky uzavírali do komůrek o půdorysu jednoho metru čtverečního bez možnosti naplnit základní lidské potřeby. Nebo mezi jejich dům a zastávku, ze které měli odjíždět do práce, postavili obrovské bludiště, jehož zdolání trvalo hodiny… Bez ohledu na přístup nyní nastala jedinečná příležitost si krásné (nebo strašlivé) herní chvilky připomenout. The Sims 4 si ode dneška zahrajete zadarmo.

Čtvrtý díl známé značky její vydavatel Electronic Arts uvolňuje na všech platformách, tedy kromě PC (kde ji seženete například na Steamu) i na Mac, PlayStation nebo Xbox. Titul z roku 2014, jenž má i českou lokalizaci, bude k dostání zdarma v základní verzi bez četných rozšiřujících balíčků, které pro něj pravidelně připravují vývojáři ze studia Maxis. Tedy tvůrci i další slavné série se slůvkem Sim v názvu, legendárního stavitelského simulátoru SimCity.

Foto: Electronic Arts Pro někoho jsou The Sims simulátorem života, jiný v nich jen staví domečky

The Sims 4 díky jejich píli získali už dva tucty větších rozšíření, která přiživují obrovskou hráčskou komunitu a přidávají někdy až extrémně rozmanitý obsah. Naposledy letos v létě vyšly balíčky obohacující hru o studium a dobrodružství na střední škole… anebo o vlkodlaky. Ano, od idylického amerického života se The Sims za ty roky opravdu posunuli, mírně řečeno.

Už dříve tak hráči své simíky mohli potěšit například novými chlupatými mazlíčky, vylepšit jejich volný čas o plážové nebo zimní radovánky, ale také je vyslat do světa Star Wars. A nebyly to jen kosmetické dodatky, které by přidávaly nové vybavení domácnosti. Do hry vkládaly i nové možnosti, třeba ekologii a udržitelnost herních světů, ale umožnily také ve hře rozjet vlastní podnikání.

Právě obrovský objem rozšiřujícího obsahu je klíčovým důvodem neutuchající oblíbenosti i finančního úspěchu The Sims. K oběma tuto herní rodinku nasměroval už úvodní díl z roku 2000, ve Spojených státech se první The Sims stali nejprodávanější hrou v roce vydání i rok poté. Jen za tu dobu si je pořídily přes tři miliony hráčů a hra utržila 130 milionů dolarů. V dalším roce pak dokonce simíci usedli na trůn nejprodávanější počítačové hry v dějinách, když sesadili logickou adventuru Myst.

Tento rekord se za následujících dvacet let dočkal zlomení jinými tituly – prodejům na PC dnes vévodí multiplayerová střílečka PUBG, napříč všemi platformami je neohrožená kostičková kreativita Minecraft –, nicméně úspěch The Sims pokračoval. Naposledy vyvrcholil v roce 2014 právě čtvrtým dílem, který od vydání přilákal téměř čtyřicet milionů hráčů a utržil přes miliardu dolarů, více než pětinu ze všech tržeb značky.

Ve své základní podobě už tedy The Sims 4 další dolary Electronic Arts nepřihrají. Ale působivá čísla mohou i tak narůst díky zájmu o hru zdarma, který nutně přiláká i zájemce, jimž základ stačit nebude. A dost možná si od tohoto kroku tvůrci slibují i výrazné připomenutí jména v době, kdy fanoušci netrpělivě očekávají The Sims 5.