O 85 procent dolů za měsíc: Konečně aplikace, která mi pomohla se závislostí na sítích
Byl jsem překvapený, když jsem zjistil, jak často a automaticky otevírám sociální sítě. A tak jsem s tím chtěl něco dělat.
Aplikace one sec
Čekáte na výtah, na zastávce, stojíte na eskalátorech, nastoupíte do tramvaje… a aniž byste si to uvědomili, z kapsy vytáhnete mobil, otevřete některou ze sociálních sítí a rozběhnete kolečko neustálého scrollování ve snaze dopřát si další dávku dopaminu. Já měl tento zvyk natrénovaný natolik automaticky, že jsem ani nevnímal, že to dělám. Poslední měsíc jsem proto testoval aplikaci, která proti tomuto druhu závislosti bojuje. A musím říct, že úspěšně.
Je celkem zjevné, že jsem na svém telefonu závislý. V podstatě nikdy jej od sebe nemám dál než na dosah ruky, a to i ve sprše, protože si pouštím hudbu. Na druhou stranu asi nepatřím mezi extrémní konzumenty: trávím na něm mnohem méně než čtyři hodiny denně, což je podle výzkumu Masarykovy univerzity průměr u českých adolescentů. Notifikace mám omezené jen na nejdůležitější aplikace, nevibrují mi ani maily a u většiny aplikací mám vypnutý i badge, který by ukazoval, kolik zpráv mě uvnitř čeká.
Což ale neznamená, že bych telefon neaktivoval i více než stokrát za den. Mimo spánek se na něj podle statistik, které iPhone sleduje, podívám v průměru každých deset minut. A nejčastěji po odemčení otevírám právě sociální sítě. Obecně se rád podívám na posty od kamarádů, známých nebo kolegů a přiznejme si, někdy je asi i fajn vygumovat si mozek doomscrollingem nekonečnou řadou reelsů.
To ovšem platí jen za podmínky, že to dělám jako vědomé rozhodnutí, ne pokud si sociální sítě otevírám ze zvyku na každém kroku, kde se zastavím. Hledal jsem způsoby, jak si toto chování zmapovat či případně omezit. Na doporučení kolegy a zakladatele CzechCrunche Michala Ptáčka jsem narazil na aplikaci one sec.
Její princip je jednoduchý: když otevřete vybranou aplikaci, automaticky vás přesměruje právě na one sec a donutí na pár sekund zastavit. „Zhluboka se nadechněte,“ zní hlavní vzkaz, což vám umožní zamyslet se, proč tuto aplikaci otevíráte právě teď, co od toho čekáte a zda na to opravdu máte náladu… A po třech vteřinách jsem si téměř vždy uvědomil, že mi bude lépe, když to zavřu.
Právě tak se ostatně prezentuje i samotná aplikace: „One sec vám dává šanci zastavit se a dobře si to rozmyslet, než se necháte vtáhnout do nekonečné díry, která vás zabaví na celé hodiny.“ Jak na webu píše i její zakladatel Němec Frederik Riedel, tím, že vás aplikace donutí déle čekat na otevření sociálních sítí, váš mozek ztrácí zájem o tyto (mnohdy destruktivní) krátkodobé dávky dopaminu.
U mě už uběhl měsíc, co jsem si one sec nainstaloval, a z osobní zkušenosti říkám, že funguje skvěle. Hlavně během prvních dnů mi aplikace otevřela oči nejvíc, protože jsem sám sebe překvapil tím, jak rychle a automaticky někdy odemknu telefon a otevírám například Facebook. „Ve srovnání s prvním týdnem používání se vaše používání Facebooku snížilo o 85 procent,“ píše mi aplikace.
Princip ‚časového vydeptání‘, kdy musíte čekat, než se vám aplikace načte, na mě fungoval perfektně.
Nejdřív to bylo 85krát týdně, aktuálně dvanáctkrát (reálně je to ještě méně, ale potřeboval jsem udělat screenshoty kvůli článku, což číslo navýšilo). Na rozdíl od třeba časových limitů pro jednotlivé aplikace, které si můžu nastavit přímo v iPhonu, one sec reálně přinesla požadované výsledky.
Podobnou zkušenost má právě i kolega Michal, který si pochvaluje, že jej aplikace vyléčila od impulsivního scrollingu při čekání na tramvaj nebo výtah a v dalších běžných situacích. „Ačkoliv sama o sobě není revoluční ani technologicky složitá, princip jemného ‚časového vydeptání‘, kdy musíte čekat, než se vám konkrétní aplikace načte, na mě osobně fungoval perfektně,“ pochvaluje si.
„Po pár dnech jsem se tak vždy, když jsem chtěl otevřít libovolnou sociální síť, přistihl s otázkou, proč mám vlastně tendenci ji otevírat, co tím získám a zda jen impulsivně nezabíjím čas bez schopnosti soustředit se na hlubší věci, třeba svět kolem sebe,“ doplňuje Michal. Na síti X (Twitter) předtím trávil každodenně hodně času, nyní si ji otevírá jednou za den na počítači.
V základní verzi je one sec zdarma, kdy nabízí možnost nastavit si sledování a intervence u jedné sociální sítě či vlastně jakékoliv aplikace, kterou si zvolíte. Verze Pro v ceně 349 korun ročně pak nabízí neomezený počet aplikací, různá cvičení, sledování času či rozšíření do webového prohlížeče a intervence na weby.