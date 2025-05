O novém nejvýdělečnějším animovaném filmu jste nejspíš nikdy neslyšeli. Je velkolepý, povedený a z Číny

Uložit 0

V hlavě patří mezi nejoblíbenější filmy z produkce studia Pixar, přesto nikdo nečekal, že pokračování po téměř deseti letech bude mít takový úspěch. Nejen, že se V hlavě 2 stalo snímkem s nejvyššími tržbami za celý loňský rok, ale s velkým náskokem překonalo Ledové království 2 a stanulo na vrcholu žebříčku nejúspěšnějších animovaných filmů všech dob. Moc dlouho mu to prvenství ale nevydrželo. Novým králem je Ne Zha 2, jehož příjmy překonaly i třeba Jurský svět, první Avengers nebo Star Wars.

Téměř nikdo na americkém, evropském a vlastně žádném jiném než domácím trhu ho přitom neviděl. O snímku se mimo Čínu hovoří převážně v médiích, případně na filmových fórech. Hned v několika ohledech totiž ukazuje, kde se dnes největší konkurent Hollywoodu nachází a jak se mu dokáže vyrovnat. Tvůrci Ne Zha 2 dokonce mluví o tom, jak svůj film dělali raději v čínských studiích, protože ta americká nedodávala požadovanou kvalitu.

Příběh animovaného titulu s nejvyššími tržbami všech dob přímo vychází z čínského folkloru a mytologie. Vypráví o zrodu a dospívání božstva jménem Ne Zha, vtěleného do malého chlapce. Jelikož má v sobě démonického ducha, v prvním dílu z roku 2019 musí bojovat nejen s jinými fantastickými démony, ale hlavně se sebou samým. Snímek před svého hrdinu předkládá otázky, zda je jeho osud daný, nebo ho dokáže změnit a nalézt vykoupení. Do příběhu je přitom zapojen také jeho protějšek, který se narodil zlému drakovi, ale má v sobě dobrého ducha.

Pokračování, které v Číně vyšlo koncem letošního ledna (na čínský Nový rok), sleduje nová dobrodružství Ne Zhy – ten musí chránit svoje království a svět lidí obecně a čelit dračímu národu. Opět se objevují témata osudu a svobody vůle, přičemž více prostoru dostává konflikt mezi osobními tužbami a zodpovědností vůči ostatním. Oba filmy přitom vše podávají pixarovskou formou vyprávění, plného barvitých, humorných a sympatických postav nebo velkolepé akce. Nechybí mu hloubka srozumitelná dětem, ale obohacující také pro dospělé publikum.

Možná ještě více než o příběhu, který moderně zprostředkovává tradiční mytologii, se ovšem mluví o audiovizuálním zpracování. To po všech stránkách zcela odpovídá kvalitám těch nejambicióznějších titulů Pixaru nebo DreamWorks, místy je možná dokonce překonává. Na Ne Zha 2 se prý pracovalo pět let, podílelo se na něm přes sto animačních studií a tisíce umělců a členů štábu. Jedna ze závěrečných bojových scén má obsahovat až 200 milionů postav.

Server IndieWire v souvislosti s tím cituje režiséra snímku Yu Yanga, podle něhož se původně mělo pracovat se zahraničními animátory, nakonec ale vše vzniklo v Číně. „Jistě, možná to bylo jedno z nejlepších studií, ale náš projekt třeba svěřili nezkušeným animátorům,“ řekl režisér pro čínskou televizi CCTV.

„Plno záběrů nevyšlo tak, jak jsme si představovali, takže jsme si je udělali sami,“ dodal. Ve světě přitom může stále panovat představa, že hollywoodské, zvlášť animované, produkce po technické stránce nemají konkurenci. Ne Zha 2 měl udávaný rozpočet 80 milionů dolarů (1,8 miliardy korun), podle ohlasů ale odpovídá americkým snímkům, které stály i více než dvakrát tolik.

A v zásadě poprvé v historii se jim zcela vyrovnává i z hlediska peněz. Už první Ne Zha lámal rekordy, když se s příjmy kolem 750 milionů dolarů (16,5 miliardy korun) stal nejúspěšnějším animovaným filmem mimo hollywoodskou produkci. Pokračování dosáhlo stejné mety za pouhých osm dnů a šlo mnohem dále. Po dvou týdnech na velkém plátně jako první čínský film překonalo hranici miliardy dolarů – a to z jediného trhu, čímž překonalo dosavadní rekord Star Wars: Síla se probouzí, které v USA utržily 937 milionů.

Za necelé tři týdny příjmy Ne Zha 2 přesáhly V hlavě 2, což asijské fantasy postavilo na vrchol žebříčku nejúspěšnějších animovaných filmů všech dob. Po šesti týdnech od premiéry se pak příběh dospívajícího boha stal sedmým titulem v historii, který utržil přes dvě miliardy dolarů. V současnosti je pátým nejúspěšnějším filmem vůbec – nad ním jsou jen Titanik, Avatar: The Way of Water, Avengers: Endgame a Avatar. Čínský megahit mezitím vyšel i na několika dalších trzích: v Austrálii, Kanadě, Spojených státech, Spojeném království, Německu nebo Francii. Zde ale nasbíral nanejvýš jednotky milionů dolarů.

Přestože Ne Zha 2 není zcela věrné tradicím a v některých ohledech jde proti nim (aby vyznění více odpovídalo dnešnímu publiku), rychle se stalo symbolem národní hrdosti do takové míry, že někteří Číňané zhlédnutí filmu explicitně spojují s vyjádřením vlastenectví. To je také jeden z důležitých aspektů, který vedl k bezprecedentním příjmům. Obecně se mluví o velké injekci pro čínský filmový byznys, který v posledních letech klesá podobně jako ten americký.

Zároveň jde ale o důraznou ukázku toho, jak velký zábavní trh země s 1,4 miliardy obyvatel je. I hollywoodské filmy zde mohou utržit stovky milionů dolarů, jako tomu bylo v případě Avengers: Endgame (330 milionů), Rychle a zběsile 7 (390 milionů), Aquamana (298 milionů), druhého Avatara (250 milionů) a dalších. To může obchodní válka s Čínou započatá prezidentem Donaldem Trumpem výrazně změnit.

Pro domácí trh mezitím úspěch Ne Zha 2 bude znamenat nové investice do animace a filmového průmyslu obecně, což jeho pozici posílí a naopak omezí přínos zahraniční produkce. A možná další pokračování, které naznačuje potitulková scéna snímku, za několik let uvidíme také u nás.