Očekávanou upírskou videohru inspirovalo Kingdom Come a bude v ní i Brno. Tvoří ji vývojáři Zaklínače
Do detailu promyšlený vampýrský projekt od bývalých tvůrců Zaklínače láká na svobodu, morální dilemata i inspiraci českou videoherní scénou.
Září se blíží a s ním i vydání jedné z nejočekávanějších videoher letošního roku, titulu nesoucího tajemný název The Blood of Dawnwalker. Vývojářské studio Rebel Wolves, založené veterány ze světoznámého CD Projekt Red, v exkluzivním rozhovoru pro CzechCrunch otevřelo dveře do zákulisí svého středověkého upírského světa. A hned v počátku ukázalo, že chystaná hra má k Česku mnohem blíže, než by se na první dobrou možná zdálo.
„Do určité míry nás inspirovaly i středověké Čechy, pokud jde o podobu hry. V jednom z dialogů dokonce přijde řeč i na Brno. Coen, naše hlavní postava, sice žije v realitě, kde existují upíři a magie, jeho příběh se však odehrává na Zemi, ve světě, který dobře známe,“ popisuje pro CzechCrunch jeden z šéfů vývoje, vedoucí designer příběhových úkolů Rafał Jankowski.
Hra je zasazena do roku 1347 ve fiktivním království Vale Sangora, nacházejícím se kdesi v Karpatech. Zvolený letopočet přitom není náhodný, Evropu právě naplno sužuje černá smrt. Když se izolovaným královstvím začne šířit mor a feudální vládci nedokážou své poddané ochránit, vystoupí ze stínů upíři vedení děsivým Brencisem.
Nepustí se však do bezhlavého vraždění. Naopak nabídnou zoufalým lidem dohodu: poskytnou jim trochu upíří krve, která dokáže mor zázračně léčit. Na oplátku si vyžádají pravidelný přísun lidských „dárců.“
Do tohoto světa vstupuje Coen, muž, který se nevolí osudu ocitne rozpolcený mezi lidskostí a vlastní upírskou podstatou. Jeho příběh není o záchraně království ani o boji za osud celého světa. Coena žene vpřed mnohem osobnější cíl, snaha ochránit svou rodinu, která se ocitla v bezprostředním nebezpečí. Během putování proto nečelí jen mocným nepřátelům, politickým intrikám a rostoucímu vlivu Brencisových stoupenců, ale také neustálému pokušení podlehnout vlastní krvežíznivosti.
30 dní na záchranu rodiny? Klidně to ignorujte
Na splnění svého hlavního cíle, záchrany rodiny, má Coen třicet dní a nocí. Právě tento herní prvek po oznámení vyvolal mezi částí hráčů obavy. Mnozí se bojí, že kvůli tikajícím hodinám nestihnou prozkoumat všechen obsah nebo přijdou o důležité části příběhu.
Podle vývojářů jsou však obavy zbytečné. Časový limit totiž nepředstavuje klasický „game over“ scénář. Pokud Coen svůj úkol nesplní včas, hra pokračuje dál, pouze se změní okolnosti příběhu.
„Obavy vnímáme. Ale je důležité vědět, že nejde o striktní limit, spíše o deadline. Hra pokračuje dál. Záchranná mise se může překlopit třeba v cestu za pomstou. A pokud příběh Coenovy rodiny hráče prostě nezajímá a chce jen prozkoumávat svět a propadnout své upíří stránce, je to absolutně možné,“ vysvětluje Jankowski.
Ústředním prvkem hry je systém krve, který ovlivňuje nejen zdraví, ale i chování postavy a přístup k některým částem světa. Čím méně jí Coen má, tím víc se u něj projevuje upírská stránka, a tím hůř ji dokáže ovládat, což může vést až k omezení některých úkolů nebo interakcí.
Nově navíc vývojáři potvrdili, že hráč bude moci pít krev i z jiných upírů. „Ano, samozřejmě. Je to na hráči, ale bude to mít zajímavé následky,“ říká Jankowski, aniž by je blíž prozradil. Krev však zjevně ve hře není jen „zdroj života“, ale i rozhodnutí s dopady na příběh i svět.
Kingdom Come jako základ inspirace
Není tajemstvím, že Rebel Wolves chtěli od začátku postavit soubojový systém ve hře na směrových útocích a blocích, podobně jako to je v českém Kingdom Come: Deliverance. „Právě Kingdom Come a For Honor nás inspirovaly a staly se fundamentálním základem toho, jak souboje v naší hře fungují,“ líčí tvůrce.
Kromě Kingdom Come a For Honor se nabízí i časté přirovnání k Zaklínači 3, na němž ostatně část vývojářů dříve pracovala. „Styl je do jisté míry podobný, ale přidali jsme spoustu vlastních prvků, které nás odlišují. Chtěli jsme pracovat s konfliktem mezi příběhem s vysokými sázkami a otevřeným světem. Náš protagonista má velmi osobní cíl – zachránit svou rodinu. Nejde tu o rutinní plnění úkolů za peníze a zkušenosti,“ dodává Jankowski.
Zásadní roli ve hře hraje střídání dne a noci, které Coenovi dává k dispozici dvě zcela odlišné sady schopností. Ve dne se opírá o syrovou, rituální magii vázanou na krev, teplo a vzduch a na tajemná pohanská znamení a runy, jimiž sleduje temné síly. S příchodem noci se však probouzí jeho upírská podstata a s ní schopnosti, které jsou za světla nedostupné.
Coen umí v noci šplhat po zdech a stropech, teleportovat se na krátké vzdálenosti a ignorovat gravitaci. Pro designéry misí to znamená jediné: každá mapa musí počítat s tím, že ji hráč může projít křížem krážem, téměř neomezeně.
„Ještě včera jsem dostal hlášení od testovacího týmu. V jednom úkolu je možné dostat se do lokace a zabít cíl úplně nečekanou cestou, která nás dosud nenapadla. Takových věcí je tam spousta,“ směje se Jankowski.
Hra tak nabídne i mimořádně svobodný přístup k plnění úkolů a vývojář předpokládá, že ti nejodvážnější hráči si najdou způsob, jak dosáhnout konce překvapivě rychle. „I to je součástí naší hry. Už se těším, až si o tom budu číst na hráčských fórech,“ líčí.
Příběhy, které se zaryjí do mysli
To, čím hra podle Jankowského hráče nejspíš překvapí nejvíc, se ale netýká mechanik, nýbrž postav. „Myslím, že lidé budou překvapeni tím, jak reální naši NPC jsou. Mají své emoce, své problémy. Svět působí skutečně obydleně a já očekávám, že hráče jejich příběhy opravdu pohltí,“ říká vývojář.
A právě tohle podle něj vytváří jeden z nejzajímavějších momentů, které hra nabídne: hráč se může ocitnout v situaci, kdy bojuje proti těhotné ženě a kdy se bude sám sebe ptát, jestli to vůbec stojí za to. „Je to záměrný, šokující morální střet. Chceme, aby si hráči skutečně kladli otázky o tom, co dělají a proč.“
Podobně komplexně funguje i systém vedlejších postav napojených na mocenské struktury světa. Jako příklad Jankowski zmínil upíra Ambrusea, který má v Brencisově říši na starosti tábor, kde jsou lidé systematicky obíráni o krev.
„Pokud se hráč rozhodne do tohoto světa ponořit a sledovat Ambruseovu linku, otevře se mu celá řada unikátních příběhů. Ale je to čistě na něm, může se tomu zcela vyhnout.“ Odměněni přitom budou jak ti, kdo s ním spolupracují, tak ti, kdo se mu postaví. „Budováním vztahů i jejich ničením lze odemknout různý obsah. Záleží jen na tom, jakou cestou se hráč vydá.“
Obři z karpatských legend, o nichž vývojáři dosud mlčeli
Svět Vale Sangora obývají nejen upíři a jejich poddaní, ale dokonce i samostatná kultura horských lidí zvaných Urashi. Vývojáři o nich dosud prakticky nemluvili. „Část z nich Brencis naverboval do své armády. Ale ne všichni jsou s touto situací spokojeni. Někteří z nich nejsou šťastní z toho, co se děje s lidmi v údolí, a budou ochotni proti němu spolupracovat s někým dalším. Hráč bude moci navštívit místa spjatá s jejich kulturou, dozvědět se o ní víc a také si mezi nimi najít skutečné spojence,“ popisuje vývojář.
Urashi přitom nejsou jen výplodem fantazie scenáristů. Jde o odkaz na Uriaše, obry z rumunského folkloru, kteří patří k nejvýraznějším postavám tamní mytologie. Podle legend šlo o první bytosti, jaké kdy byly stvořeny. Přes svou mohutnost byli zpočátku přátelští a žili s lidmi v míru. Až do dne, kdy mezi oběma rasami vypukla válka plná krutostí.
V mytologii obvykle vystupují jako strážci mystických míst, hor a jeskyní a jsou považováni za benevolentní bytosti, pokud je nevyprovokujete. Rebel Wolves tak opět dokazují, že Vale Sangora není jen kulisou s upíry, ale světem zakořeněným ve skutečných mýtech.
Dalším tématem, které pořád tak trochu zahaluje tajemství, jsou herní romance. Jankowski přiznává, že právě diskuse o možných herních láskách na sítích bedlivě sleduje a baví ho. „Nemohu moc prozradit. Ale v mnoha případech se hráči pokoušejí přijít na to sami a myslím, že jsou na dobré cestě,“ říká s úsměvem a záměrně neprozrazuje víc.
Románků však bude ve hře hned několik. „Jsou převážně příběhové. Najdou se sice věci, které ovlivní samotnou hratelnost a to, jakým směrem se děj bude ubírat, ale vliv těchto vztahů vždy zůstává v kontextu daných postav a společných dobrodružství, která s konkrétním NPC prožíváme,“ láká Jankowski.
The Blood of Dawnwalker vychází 3. září 2026 na PC, PS5 a Xbox Series X/S.